Claude сунъий интеллектининг ичида яширин «фикрлаш майдони» аниқланди

·0·Техно
Claude сунъий интеллектининг ичида яширин «фикрлаш майдони» аниқланди

Сунъий интеллект тадқиқотчилари Claude тил модели ичида инсон миясидаги жараёнларга ўхшаш махсус «ишчи майдон»ни аниқлашга муваффақ бўлишди. Бу кашфиёт нейротармоқлар шунчаки навбатдаги сўзни тахмин қилувчи алгоритмлар эмас, балки мураккаб вазифаларни бажаришда ички мантиқий босқичларни шакллантирувчи тизимлар эканини кўрсатмоқда. Мазкур яширин ҳолатлар фойдаланувчига кўринмайди, бироқ тизимнинг якуний қарор қабул қилишига бевосита таъсир кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Интерпретация қилинадиган сунъий интеллект соҳасидаги олимлар жамоаси Claude моделининг ички жараёнларини ўрганиш учун Джейкобиан ленс (Ж-ленс) деб номланган янги таҳлил усулидан фойдаланишди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу метод нейронларнинг фаоллашувини математик таҳлил қилиш орқали модел ичидаги яширин сигналларни аниқ тушунчалар билан боғлаш имконини берди. Натижада «Ж-спасе» деб аталган яширин майдон топилди.

Инсон миясига ўхшашлик ва ички жараёнлар

Тадқиқотчиларнинг таъкидлашича, Ж-спасе функционал жиҳатдан инсон миясидаги «глобал ишчи майдон» хусусиятларига ўхшаб кетади. Бу тизим маълумотларни онгли назорат учун очиқ ҳолатга келтиради. Claude моделида ҳам ҳар бир ҳолат муайян тушунча ёки сўз билан боғлиқ, бироқ унинг фаоллашиши модел айнан шу сўзни ёзади дегани эмас. Бу кўпроқ маълумотни кейинги ички жараёнлар учун тайёрлаб қўядиган оралиқ босқичдир.

Муҳими шундаки, Ж-спасе одатдаги «чаин-оф-тоугҳт» (фикрлаш занжири) услубидан фарқ қилади. Агар фикрлаш занжирида модел ўзига-ўзи матнли қоралама ёзса, Ж-спаседа барчаси фақат нейронлар даражасидаги сигналлар орқали кечади. Масалан, моделга тўр тўқувчи жонзотнинг оёқлари сони ҳақида савол берилса, у ички майдонда «ўргимчак» тушунчасини фаоллаштиради, лекин жавобда бу сўзни ишлатмасдан тўғридан-тўғри «саккизта» деб жавоб бериши мумкин.

Экспериментал аралашув ва натижалар

Олимлар ушбу яширин майдон шунчаки пассив индикатор эмас, балки қарор қабул қилишда фаол иштирок этишини исботлаш учун қизиқарли тажриба ўтказишди. Улар моделга маълум бир тоифадаги спорт турини «хаёлан» танлашни ва кейин уни айтишни топширишди. Claude жавоб беришидан олдин Ж-ленс ёрдамида унинг ички майдонида «футбол» (соксер) тушунчаси фаоллашгани қайд этилди.

Сўнгра тадқиқотчилар ҳисоб-китобларга бевосита аралашиб, ҳеч қандай матнли буйруқ бермасдан, ички нейрон сигналларидаги «футбол» моделини «регби»га алмаштиришди. Натижада Claude ўз танловини ўзгартириб, регби спорт турини танлаганини маълум қилди. Бу эса яширин майдон моделнинг мантиқий хулосаларини бошқаришини тасдиқлайди.

Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, бу кашфиёт Claude моделида онг ёки субъектив ҳис-туйғулар борлигини англатмайди. Бироқ, тадқиқот замонавий тил моделлари мураккаб когнитив операцияларни бажариш учун ўз-ўзидан ички ахборотни қайта ишлаш тузилмаларини шакллантира олишини кўрсатиб берди. Бу келажакда сунъий интеллектнинг қандай «фикрлашини» яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

ClaudeСунъий ИнтеллектТехнологияНейротармоқТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ёрдамидаги фирибгарликдан ҳимоя қилувчи Сави иловаси ишга тушдиСунъий интеллект ёрдамидаги фирибгарликдан ҳимоя қилувчи Сави иловаси ишга тушдиБугун, 17:24Nothing Phone (4б) тақдим этилди: 6 йиллик янгиланиш ва рекорд даражадаги аккумуляторNothing Phone (4б) тақдим этилди: 6 йиллик янгиланиш ва рекорд даражадаги аккумуляторБугун, 16:58Самокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқдаСамокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқдаБугун, 16:22Baseus компанияси дунёдаги энг юпқа ташқи аккумуляторлардан бирини тақдим этдиBaseus компанияси дунёдаги энг юпқа ташқи аккумуляторлардан бирини тақдим этдиБугун, 15:50Росатом электромобиллар учун ҳайдовчисиз мобил қувватлаш станциясини тақдим этдиРосатом электромобиллар учун ҳайдовчисиз мобил қувватлаш станциясини тақдим этдиБугун, 15:29Аср ҳодисаси: 2029-йилда 7,6 миллиард киши Апофис астероидини оддий кўз билан кўрадиАср ҳодисаси: 2029-йилда 7,6 миллиард киши Апофис астероидини оддий кўз билан кўрадиБугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги