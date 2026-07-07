Nothing Phone (4б) тақдим этилди: 6 йиллик янгиланиш ва рекорд даражадаги аккумулятор
Британиянинг Nothing бренди ўзининг маҳсулотлар қаторини кенгайтириб, янги индексга эга бўлган Nothing Phone (4б) смартфонини расман намойиш этди. Ушбу қурилма компания тарихидаги илк "б" серияли модел бўлиб, у ўрта нарх сегментида ўзига хос дизайн ва узоқ муддатли дастурий таъминот қўллаб-қувватлови билан рақобатга киришади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Смартфоннинг ташқи кўриниши бренднинг анъанавий услубини сақлаб қолган бўлиб, Пҳоне (2а) ва Пҳоне (2а) Pro моделларининг дизайн элементларини ўзида мужассам этган. Қурилманинг орқа панелида Nothing брендининг ташриф қоғози ҳисобланган Глйпҳ интерфейси жойлашган. Янги моделда ушбу ёруғлик панели видео суратга олиш пайтида қизил чироқ билан сигнал бериш функциясига ҳам эга бўлди.
Nothing Phone (4б) техник жиҳатдан 6,77 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланган. Экран Фулл ҲД+ аниқликда бўлиб, 120 Гс кадр янгиланиш частотаси ва 2000 нитгача бўлган максимал ёрқинликни таъминлайди. Бу эса қуёшли об-ҳавода ҳам тасвирни аниқ кўриш имконини беради. Қурилма марказидан Snapdragon 6 Ген 4 процессори ва 8 GB тезкор хотира ўрин олган.
Сунъий интеллект ва махсус тугмаСмартфон корпусида Эссентиал Кей деб номланган янги қўшимча тугма пайдо бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тугма ёрдамида фойдаланувчилар сунъий интеллект функцияларига тезкор кириш имкониятига эга бўладилар. Бу ҳозирги вақтда смартфон бозоридаги трендларга мос равишда фойдаланувчи тажрибасини соддалаштиришга хизмат қилади.
Камера имкониятлари ҳақида тўхталсак, асосий блокда 50 мегапикселли бош сенсор ва 8 мегапикселли кенг бурчакли объектив жойлашган. Олд панелда эса 16 мегапикселли селфи-камера мавжуд. Қурилманинг автономлиги учун 5200 мА·соат сиғимли аккумулятор масъул, бироқ Ҳиндистон бозори учун мўлжалланган талқин 6000 мА·соатли батарея билан чиқарилади. Бу Nothing бренди тарихидаги энг катта аккумулятор кўрсаткичидир.
Дастурий таъминот масаласида компания катта вадалар бермоқда. Пҳоне (4б) Android 16 операцион тизимига асосланган Nothing ОС 4.1 қобиғида ишлайди. Ишлаб чиқарувчи учта йирик Android янгиланишини ва олти йил давомида хавфсизлик тизими янгиланишларини етказиб беришни кафолатламоқда.
Қўшимча имкониятлар ва нарх
- 33 В қувватда симли зарядлаш;
- 7,5 В қувватда тескари (реверсе) зарядлаш;
- ИП64 стандарти бўйича чанг ва сувдан ҳимоя;
- Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6 ва NFC модуллари;
- Стерео динамиклар.
…