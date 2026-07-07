Nothing Phone (4б) тақдим этилди: 6 йиллик янгиланиш ва рекорд даражадаги аккумулятор

·44·Техно
Nothing Phone (4б) тақдим этилди: 6 йиллик янгиланиш ва рекорд даражадаги аккумулятор

Британиянинг Nothing бренди ўзининг маҳсулотлар қаторини кенгайтириб, янги индексга эга бўлган Nothing Phone (4б) смартфонини расман намойиш этди. Ушбу қурилма компания тарихидаги илк "б" серияли модел бўлиб, у ўрта нарх сегментида ўзига хос дизайн ва узоқ муддатли дастурий таъминот қўллаб-қувватлови билан рақобатга киришади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Смартфоннинг ташқи кўриниши бренднинг анъанавий услубини сақлаб қолган бўлиб, Пҳоне (2а) ва Пҳоне (2а) Pro моделларининг дизайн элементларини ўзида мужассам этган. Қурилманинг орқа панелида Nothing брендининг ташриф қоғози ҳисобланган Глйпҳ интерфейси жойлашган. Янги моделда ушбу ёруғлик панели видео суратга олиш пайтида қизил чироқ билан сигнал бериш функциясига ҳам эга бўлди.

Nothing Phone (4б) техник жиҳатдан 6,77 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланган. Экран Фулл ҲД+ аниқликда бўлиб, 120 Гс кадр янгиланиш частотаси ва 2000 нитгача бўлган максимал ёрқинликни таъминлайди. Бу эса қуёшли об-ҳавода ҳам тасвирни аниқ кўриш имконини беради. Қурилма марказидан Snapdragon 6 Ген 4 процессори ва 8 GB тезкор хотира ўрин олган.

Сунъий интеллект ва махсус тугма

Смартфон корпусида Эссентиал Кей деб номланган янги қўшимча тугма пайдо бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу тугма ёрдамида фойдаланувчилар сунъий интеллект функцияларига тезкор кириш имкониятига эга бўладилар. Бу ҳозирги вақтда смартфон бозоридаги трендларга мос равишда фойдаланувчи тажрибасини соддалаштиришга хизмат қилади.

Камера имкониятлари ҳақида тўхталсак, асосий блокда 50 мегапикселли бош сенсор ва 8 мегапикселли кенг бурчакли объектив жойлашган. Олд панелда эса 16 мегапикселли селфи-камера мавжуд. Қурилманинг автономлиги учун 5200 мА·соат сиғимли аккумулятор масъул, бироқ Ҳиндистон бозори учун мўлжалланган талқин 6000 мА·соатли батарея билан чиқарилади. Бу Nothing бренди тарихидаги энг катта аккумулятор кўрсаткичидир.

Дастурий таъминот масаласида компания катта вадалар бермоқда. Пҳоне (4б) Android 16 операцион тизимига асосланган Nothing ОС 4.1 қобиғида ишлайди. Ишлаб чиқарувчи учта йирик Android янгиланишини ва олти йил давомида хавфсизлик тизими янгиланишларини етказиб беришни кафолатламоқда.

Қўшимча имкониятлар ва нарх

  • 33 В қувватда симли зарядлаш;
  • 7,5 В қувватда тескари (реверсе) зарядлаш;
  • ИП64 стандарти бўйича чанг ва сувдан ҳимоя;
  • Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6 ва NFC модуллари;
  • Стерео динамиклар.
Европа бозорида Nothing Phone (4б) моделининг 128 GB хотирага эга бошланғич варианти 330 евро атрофида баҳоланмоқда. Ўзбекистон бозорида ушбу бренд маҳсулотлари машҳурликка эришиб бораётганини ҳисобга олсак, янги модел тез орада маҳаллий ритейлерлар пештахталарида ҳам пайдо бўлишини кутиш мумкин.

NothingСмартфонТехнологияAndroidГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ёрдамидаги фирибгарликдан ҳимоя қилувчи Сави иловаси ишга тушдиСунъий интеллект ёрдамидаги фирибгарликдан ҳимоя қилувчи Сави иловаси ишга тушдиБугун, 17:24Claude сунъий интеллектининг ичида яширин «фикрлаш майдони» аниқландиClaude сунъий интеллектининг ичида яширин «фикрлаш майдони» аниқландиБугун, 17:23Самокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқдаСамокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқдаБугун, 16:22Baseus компанияси дунёдаги энг юпқа ташқи аккумуляторлардан бирини тақдим этдиBaseus компанияси дунёдаги энг юпқа ташқи аккумуляторлардан бирини тақдим этдиБугун, 15:50Росатом электромобиллар учун ҳайдовчисиз мобил қувватлаш станциясини тақдим этдиРосатом электромобиллар учун ҳайдовчисиз мобил қувватлаш станциясини тақдим этдиБугун, 15:29Аср ҳодисаси: 2029-йилда 7,6 миллиард киши Апофис астероидини оддий кўз билан кўрадиАср ҳодисаси: 2029-йилда 7,6 миллиард киши Апофис астероидини оддий кўз билан кўрадиБугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги