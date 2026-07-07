Самокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқда

·0·Техно
Самокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқда

Россиянинг йирик онлайн-ритейлерларидан бири бўлган Самокат сервиси ўз фаолиятида янги босқичга қадам қўйди. Компания буюртмаларни мижозларга етказиб бериш учун махсус робот-курьерларни синовдан ўтказишни бошлади. Ушбу технологик янгилик нафақат логистика жараёнларини автоматлаштириш, балки хизмат кўрсатиш таннархини пасайтиришга ҳам хизмат қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги лойиҳа доирасида роботга "Турби" деб ном берилди. Ҳозирда фойдаланувчилар буюртма бериш жараёнида учта усулдан бирини танлашлари мумкин: анъанавий курьер-ҳамкор ёрдамида, робот-курьер орқали ёки харидни мустақил равишда олиб кетиш (само-вйвоз). Бу каби инновациялар замонавий ритейл соҳасида инсон омилига бўлган боғлиқликни камайтириш йўлидаги муҳим қадамдир.

Иқтисодий самарадорлик ва мижозлар учун имтиёзлар

Робот-курьер хизматидан фойдаланиш мижозлар учун молиявий жиҳатдан ҳам манфаатли бўлиши кўзда тутилган. Ixbt.com маълумотига кўра, робот орқали етказиб беришни танлаган фойдаланувчилар учун минимал буюртма миқдори (чек) одатдагидан 20 фоизга пастроқ этиб белгиланган. Бу эса кичик ҳажмдаги харидларни амалга оширувчи истеъмолчилар учун қўшимча қулайлик яратади.

Ҳозирча "Турби" роботлари чекланган ҳудудларда, хусусан, Москванинг айрим туманларида қисқа масофали маршрутлар бўйлаб ҳаракатланмоқда. Синов муддати давомида қурилмаларнинг шаҳар инфратузилмасига мослашувчанлиги, об-ҳаво шароитларига чидамлилиги ва пиёдалар билан ўзаро алоқаси диққат билан ўрганилади.

Технология ва ҳиссиёт уйғунлиги

Самокат вакилларининг таъкидлашича, робот-курьерлар фақатгина технологик ва инновацион ечим бўлиб қолмасдан, балки фойдаланувчиларда ижобий ҳиссиётлар уйғотиши ҳам муҳим. Шу мақсадда робот корпусига турли қизиқарли ва кўнгилни кўтарувчи иборалар жойлаштирилган. Масалан, "Сизнинг табассумингиздан қувват оламан" ёки "Датчикларим яқин атрофда жуда ёқимли инсон борлигини кўрсатмоқда" каби ёзувлар мижозлар билан ўзига хос мулоқот ўрнатишга ёрдам беради.

Компания ушбу лойиҳа орқали етказиб бериш хизматини янада оммабоп ва арзон қилишни мақсад қилган. Роботлар ёрдамида логистика харажатларини оптималлаштириш, келажакда бошқа ҳудудларда ҳам хизмат сифатини оширишга замин яратади. Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда етказиб бериш хизматлари жадал ривожланаётганини ҳисобга олсак, бу каби глобал тажрибалар маҳаллий стартаплар ва ритейлерлар учун ҳам қизиқарли намуна бўлиши мумкин.

Робот-курьерлар билан нафақат мулоқот қилиш, балки эсдалик учун суратга тушиш ҳам мумкинлиги айтилмоқда. Бу эса бренднинг мижозлар билан алоқасини мустаҳкамлашга хизмат қилувчи маркетинг воситаси сифатида ҳам кўрилмоқда. Ҳозирда синов жараёнлари давом этмоқда ва натижаларга кўра лойиҳани кенгайтириш масаласи кўриб чиқилади.

СамокатРобот-курьерТехнологияИнновацияОнлайн-савдо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Baseus компанияси дунёдаги энг юпқа ташқи аккумуляторлардан бирини тақдим этдиBaseus компанияси дунёдаги энг юпқа ташқи аккумуляторлардан бирини тақдим этдиБугун, 15:50Росатом электромобиллар учун ҳайдовчисиз мобил қувватлаш станциясини тақдим этдиРосатом электромобиллар учун ҳайдовчисиз мобил қувватлаш станциясини тақдим этдиБугун, 15:29Аср ҳодисаси: 2029-йилда 7,6 миллиард киши Апофис астероидини оддий кўз билан кўрадиАср ҳодисаси: 2029-йилда 7,6 миллиард киши Апофис астероидини оддий кўз билан кўрадиБугун, 14:26Украина фронтида АҚШнинг илк автоном ерусти транспорт воситалари пайдо бўлдиУкраина фронтида АҚШнинг илк автоном ерусти транспорт воситалари пайдо бўлдиБугун, 14:21Microsoft ўйин саноатида катта ислоҳот бошлади: Xbox минглаб ходимларни бўшатмоқдаMicrosoft ўйин саноатида катта ислоҳот бошлади: Xbox минглаб ходимларни бўшатмоқдаБугун, 13:56Redmi Турбо 6 Max: 7 дюймли экран ва улкан аккумуляторли янги гигант тайёрланмоқдаRedmi Турбо 6 Max: 7 дюймли экран ва улкан аккумуляторли янги гигант тайёрланмоқдаБугун, 13:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги