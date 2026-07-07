Самокат онлайн-ритейлери робот-курьерлар ёрдамида етказиб беришни синовдан ўтказмоқда
Россиянинг йирик онлайн-ритейлерларидан бири бўлган Самокат сервиси ўз фаолиятида янги босқичга қадам қўйди. Компания буюртмаларни мижозларга етказиб бериш учун махсус робот-курьерларни синовдан ўтказишни бошлади. Ушбу технологик янгилик нафақат логистика жараёнларини автоматлаштириш, балки хизмат кўрсатиш таннархини пасайтиришга ҳам хизмат қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги лойиҳа доирасида роботга "Турби" деб ном берилди. Ҳозирда фойдаланувчилар буюртма бериш жараёнида учта усулдан бирини танлашлари мумкин: анъанавий курьер-ҳамкор ёрдамида, робот-курьер орқали ёки харидни мустақил равишда олиб кетиш (само-вйвоз). Бу каби инновациялар замонавий ритейл соҳасида инсон омилига бўлган боғлиқликни камайтириш йўлидаги муҳим қадамдир.
Иқтисодий самарадорлик ва мижозлар учун имтиёзларРобот-курьер хизматидан фойдаланиш мижозлар учун молиявий жиҳатдан ҳам манфаатли бўлиши кўзда тутилган. Ixbt.com маълумотига кўра, робот орқали етказиб беришни танлаган фойдаланувчилар учун минимал буюртма миқдори (чек) одатдагидан 20 фоизга пастроқ этиб белгиланган. Бу эса кичик ҳажмдаги харидларни амалга оширувчи истеъмолчилар учун қўшимча қулайлик яратади.
Ҳозирча "Турби" роботлари чекланган ҳудудларда, хусусан, Москванинг айрим туманларида қисқа масофали маршрутлар бўйлаб ҳаракатланмоқда. Синов муддати давомида қурилмаларнинг шаҳар инфратузилмасига мослашувчанлиги, об-ҳаво шароитларига чидамлилиги ва пиёдалар билан ўзаро алоқаси диққат билан ўрганилади.
Технология ва ҳиссиёт уйғунлигиСамокат вакилларининг таъкидлашича, робот-курьерлар фақатгина технологик ва инновацион ечим бўлиб қолмасдан, балки фойдаланувчиларда ижобий ҳиссиётлар уйғотиши ҳам муҳим. Шу мақсадда робот корпусига турли қизиқарли ва кўнгилни кўтарувчи иборалар жойлаштирилган. Масалан, "Сизнинг табассумингиздан қувват оламан" ёки "Датчикларим яқин атрофда жуда ёқимли инсон борлигини кўрсатмоқда" каби ёзувлар мижозлар билан ўзига хос мулоқот ўрнатишга ёрдам беради.
Компания ушбу лойиҳа орқали етказиб бериш хизматини янада оммабоп ва арзон қилишни мақсад қилган. Роботлар ёрдамида логистика харажатларини оптималлаштириш, келажакда бошқа ҳудудларда ҳам хизмат сифатини оширишга замин яратади. Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда етказиб бериш хизматлари жадал ривожланаётганини ҳисобга олсак, бу каби глобал тажрибалар маҳаллий стартаплар ва ритейлерлар учун ҳам қизиқарли намуна бўлиши мумкин.
Робот-курьерлар билан нафақат мулоқот қилиш, балки эсдалик учун суратга тушиш ҳам мумкинлиги айтилмоқда. Бу эса бренднинг мижозлар билан алоқасини мустаҳкамлашга хизмат қилувчи маркетинг воситаси сифатида ҳам кўрилмоқда. Ҳозирда синов жараёнлари давом этмоқда ва натижаларга кўра лойиҳани кенгайтириш масаласи кўриб чиқилади.
…