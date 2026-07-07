Сунъий интеллектга асосланган Норм стартапи 1,2 миллиард долларлик «юникорн»га айланди

·0·Техно
Сунъий интеллектга асосланган Норм стартапи 1,2 миллиард долларлик «юникорн»га айланди

Юридик хизматлар соҳасида инқилоб қилишни мақсад қилган Норм стартапи ўзининг навбатдаги инвестиция раундида 120 миллион доллар маблағ жалб этди. Хосла Вентурес жамғармаси бошчилигида ўтказилган Сериес К босқичидан сўнг, атиги уч йил аввал асос солинган компаниянинг умумий қиймати 1,2 миллиард долларга етди. Бу эса стартапнинг расман «юникорн» мақомига эга бўлганини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Норм лойиҳаси анъанавий юридик фирмалардан фарқли ўлароқ, ўзининг шахсий сунъий интеллект агентларига таянади. Норм Лав деб номланган ушбу платформа корпоратив мижозларга кенг кўламли ҳуқуқий хизматларни таклиф этади. Тизимнинг ўзига хослиги шундаки, барча жараёнлар сунъий интеллект томонидан бажарилади, бироқ якуний натижа профессионал инсон-адвокатлар томонидан назорат қилинади.

Компания юридик соҳадаги энг оғриқли нуқталардан бири — соатбай ҳақ тўлаш тизимидан воз кечган. Бунинг ўрнига Норм мижозлардан фақат эришилган натижа учун ҳақ олади. Бундай ёндашув йирик корпорациялар учун харажатларни сезиларли даражада камайтириш ва ҳуқуқий жараёнларни тезлаштириш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, компания айни пайтда бошқа сунъий интеллект агентларининг ишини назорат қила оладиган махсус алгоритмлар устида ҳам ишламоқда.

Юридик технологиялар бозоридаги янги рақобат

Сўнгги йилларда юридик соҳада сунъий интеллектни қўллашга ихтисослашган Ҳарвей ва Легора каби кўплаб стартаплар пайдо бўлди. Норм эса ушбу бозорда ўзининг автоном агентлари ва юқори даражадаги инвесторлари билан ажралиб туришга ҳаракат қилмоқда. Янги инвестиция раундида Баин, Крафт Вентурес, Коатуе, Vanguard ва Нев Ёрк Лифе каби нуфузли молиявий институтлар иштирок этган.

Шунингдек, лойиҳага Blackstone собиқ президенти Тони Джеймс ва Киркланд & Эллис собиқ раиси Жефф Ҳаммес каби соҳа гигантлари ҳам сармоя киритган. Бу ҳуқуқшунослик олами консерватив қарашлардан воз кечиб, юқори технологияларга кўпроқ ишонч билдира бошлаганидан далолат беради.

Компания жалб этилган янги капитални маҳсулотни янада такомиллаштириш ва штатга кўпроқ малакали адвокатларни жалб қилишга сарфлашни режалаштирган. Ҳозиргача Норм жами 260 миллион доллардан ортиқ инвестиция тўплашга муваффақ бўлди. Бу каби технологияларнинг ривожланиши келажакда Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорларда ҳам корпоратив ҳуқуқ ва ҳужжатлар билан ишлаш маданиятини тубдан ўзгартириши кутилмоқда.

Сунъий ИнтеллектНормСтартапИнвестицияТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Soyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёр: ХКСга бор-йўғи 3 соатда етиб борадиSoyuz MS-29 космик кемаси парвозга тайёр: ХКСга бор-йўғи 3 соатда етиб борадиБугун, 19:58Автомобил сотишда янги давр: Бидбус стартапи дилерлар ўртасида кимошди савдоси ўтказадиАвтомобил сотишда янги давр: Бидбус стартапи дилерлар ўртасида кимошди савдоси ўтказадиБугун, 19:292ГИС навигациясида янги функция: Энди ҳайдовчилар «яшил тўлқин»да ҳаракатланади2ГИС навигациясида янги функция: Энди ҳайдовчилар «яшил тўлқин»да ҳаракатланадиБугун, 19:26Avito платформасида профилни биргаликда бошқариш функцияси ишга туширилдиAvito платформасида профилни биргаликда бошқариш функцияси ишга туширилдиБугун, 18:21АҚШ армияси сайтлари киберҳужумга учради: Хакерлар сиёсий хабарлар қолдирганАҚШ армияси сайтлари киберҳужумга учради: Хакерлар сиёсий хабарлар қолдирганБугун, 18:20Сунъий интеллект агентлари оддий чат-ботларга қараганда 136 баравар кўп энергия сарфлайдиСунъий интеллект агентлари оддий чат-ботларга қараганда 136 баравар кўп энергия сарфлайдиБугун, 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги