Сунъий интеллектга асосланган Норм стартапи 1,2 миллиард долларлик «юникорн»га айланди
Юридик хизматлар соҳасида инқилоб қилишни мақсад қилган Норм стартапи ўзининг навбатдаги инвестиция раундида 120 миллион доллар маблағ жалб этди. Хосла Вентурес жамғармаси бошчилигида ўтказилган Сериес К босқичидан сўнг, атиги уч йил аввал асос солинган компаниянинг умумий қиймати 1,2 миллиард долларга етди. Бу эса стартапнинг расман «юникорн» мақомига эга бўлганини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Норм лойиҳаси анъанавий юридик фирмалардан фарқли ўлароқ, ўзининг шахсий сунъий интеллект агентларига таянади. Норм Лав деб номланган ушбу платформа корпоратив мижозларга кенг кўламли ҳуқуқий хизматларни таклиф этади. Тизимнинг ўзига хослиги шундаки, барча жараёнлар сунъий интеллект томонидан бажарилади, бироқ якуний натижа профессионал инсон-адвокатлар томонидан назорат қилинади.
Компания юридик соҳадаги энг оғриқли нуқталардан бири — соатбай ҳақ тўлаш тизимидан воз кечган. Бунинг ўрнига Норм мижозлардан фақат эришилган натижа учун ҳақ олади. Бундай ёндашув йирик корпорациялар учун харажатларни сезиларли даражада камайтириш ва ҳуқуқий жараёнларни тезлаштириш имконини беради. ixbt.com маълумотига кўра, компания айни пайтда бошқа сунъий интеллект агентларининг ишини назорат қила оладиган махсус алгоритмлар устида ҳам ишламоқда.
Юридик технологиялар бозоридаги янги рақобатСўнгги йилларда юридик соҳада сунъий интеллектни қўллашга ихтисослашган Ҳарвей ва Легора каби кўплаб стартаплар пайдо бўлди. Норм эса ушбу бозорда ўзининг автоном агентлари ва юқори даражадаги инвесторлари билан ажралиб туришга ҳаракат қилмоқда. Янги инвестиция раундида Баин, Крафт Вентурес, Коатуе, Vanguard ва Нев Ёрк Лифе каби нуфузли молиявий институтлар иштирок этган.
Шунингдек, лойиҳага Blackstone собиқ президенти Тони Джеймс ва Киркланд & Эллис собиқ раиси Жефф Ҳаммес каби соҳа гигантлари ҳам сармоя киритган. Бу ҳуқуқшунослик олами консерватив қарашлардан воз кечиб, юқори технологияларга кўпроқ ишонч билдира бошлаганидан далолат беради.
Компания жалб этилган янги капитални маҳсулотни янада такомиллаштириш ва штатга кўпроқ малакали адвокатларни жалб қилишга сарфлашни режалаштирган. Ҳозиргача Норм жами 260 миллион доллардан ортиқ инвестиция тўплашга муваффақ бўлди. Бу каби технологияларнинг ривожланиши келажакда Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорларда ҳам корпоратив ҳуқуқ ва ҳужжатлар билан ишлаш маданиятини тубдан ўзгартириши кутилмоқда.
…