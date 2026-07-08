Ормуз бўғозидаги ҳужумлардан сўнг АҚШ ва Эрон ўртасида вазият кескинлашди

·42·Дунё
Ормуз бўғозидаги ҳужумлардан сўнг АҚШ ва Эрон ўртасида вазият кескинлашди

АҚШ Ормуз бўғози яқинида учта танкер снарядлар билан шикастланганидан кейин Эрон ҳудудидаги объектларга янги зарбалар берди. Шу билан бирга, Вашингтон Теҳронга халқаро бозорларда нефть сотиш имконини берган рухсатни ҳам бекор қилди, деб хабар беради Anhor.uz.

АҚШ Марказий қўмондонлиги маълумотига кўра, зарбалар 80 дан ортиқ нишонга қаратилган. Америка томони улар орасида Эрон Ислом инқилоби соқчилари корпусига тегишли 60 дан зиёд кичик кема бўлганини билдирган.

Вашингтон операция тижорат кемаларига ҳужум қилиш имкониятларини камайтириш учун ўтказилганини айтмоқда. АҚШ қўмондонлиги Эрон ҳаракатларини ўт очишни тўхтатиш режимига зид ва эркин кема қатновига таҳдид деб баҳолаган.

Эрон ҳарбий қўмондонлиги эса АҚШ зарбаларини қоралаб, уларни агрессия ҳаракати деб атади. Теҳрон жавоб чораларини кўриш ҳуқуқини сақлаб қолишини ва Ормуз бўғозидаги кема қатновини бошқаришга АҚШ аралашувига йўл қўймаслигини билдирди.

Эрон манбалари Харк ва Қешм оролларида, шунингдек, жанубдаги Сирик ва Бендер-Аббос порт шаҳарларида портлашлар бўлганини хабар қилган. Тинч аҳоли орасида ҳалок бўлганлар ҳақида маълумот берилмаган.

Сирикда тижорат пирсига снаряд тушиши оқибатида бир неча киши парчалардан жароҳат олгани айтилмоқда. Балиқчилик пирслари шикастлангани ва бир нечта балиқ овлаш кемасида ёнғин чиққанини билдирувчи хабарлар ҳам бор.

Америка расмийларидан бирига кўра, зарбалар Эрон ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари, соҳил кузатув ускуналари, «ер–ҳаво» ракеталари, кемаларга қарши қанотли ракеталар ва дронларни учириш майдончаларига қаратилган.

Бу воқеа ўтган ой АҚШ ва Эрон ўртасида имзоланган ўт очишни тўхтатиш келишуви учун яна бир синов бўлди. Сешанба куни Вашингтон Эронга нефть ва нефть маҳсулотларини халқаро бозорларда сотишга имкон берган асосий енгилликлардан бирини бекор қилди.

Аввалроқ АҚШ Молия вазирлиги Эрон нефти, нефт-кимё ва нефть маҳсулотларини 21 августгача сотиш бўйича умумий лицензия берган эди. Лицензия бекор қилингач, Эронга тегишли операцияларни якунлаш учун 17 июлгача муҳлат берилган.

Чекловлар тикланиши ҳақидаги хабарлардан кейин нефть нархи 3 фоиздан ортиққа ошган.

Қатар Эронни кемаларга, жумладан, суюлтирилган табиий газ ташувчи йирик Al Rekayyat танкерига ҳужум қилганликда айблади. Доҳанинг маълум қилишича, кемага дрон зарба берган ва мотор бўлимида ёнғин чиққан. Экипаж хавфсиз жойга эвакуация қилинган.

Шунингдек, Оман соҳиллари яқинида Саудия Арабистони байроғи остидаги танкер, эҳтимол Wedyan супертанкери шикастлангани ҳақида ҳам хабар берилди. Зарар сабаби дарҳол очиқланмаган.

Қатар Ташқи ишлар вазирлиги Эрон элчиси ўринбосарини чақиртириб, унга норозилик нотасини топширган. Эрон ТИВ эса айбловларни тушунарсиз деб атаб, Теҳрон ўз мажбуриятларини бажараётганини билдирган.

Ўт очишни тўхтатиш келишуви доимий битим бўйича музокаралар учун 60 кунлик имконият яратиши керак эди. Аммо Қатарда ўтган билвосита музокаралар ҳозирча натижа бермаган.

АҚШ президенти Дональд Трамп аввалроқ Эрон билан келишувга эришилмаса, Вашингтон зарбаларни қайта бошлашга тайёрлигини айтган. Эрон ташқи ишлар вазири Аббос Ароқчи эса таҳдидлар давом этса, якуний келишув бўйича музокаралар бошланмаслигини билдирган.

АҚШЭронОрмуз бўғозиНефтьҚатарДональд Трамп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Германияда 15 беморни ўлдирган шифокорга умрбод қамоқ жазоси берилдиГерманияда 15 беморни ўлдирган шифокорга умрбод қамоқ жазоси берилдиБугун, 20:29Космосда миямизга нима бўлади? Олимлар аниқлаган ҳайратланарли ҳақиқатКосмосда миямизга нима бўлади? Олимлар аниқлаган ҳайратланарли ҳақиқатБугун, 20:18Покистонда беш экипаж аъзоси бўлган юк самолёти радардан йўқолдиПокистонда беш экипаж аъзоси бўлган юк самолёти радардан йўқолдиБугун, 19:3320,5 сантиметрлик киприклар: шифокорлар изоҳ топа олмаяпти20,5 сантиметрлик киприклар: шифокорлар изоҳ топа олмаяптиБугун, 17:041000 метрлик жарлик узра “Ғарбга саёҳат” мультфильми саҳнаси жонлантирилди1000 метрлик жарлик узра “Ғарбга саёҳат” мультфильми саҳнаси жонлантирилдиБугун, 16:45Макрон ноқулай вазиятда: Эрдўғоннинг рафиқаси қўлини ўптирмади (видео)Макрон ноқулай вазиятда: Эрдўғоннинг рафиқаси қўлини ўптирмади (видео)Бугун, 15:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди