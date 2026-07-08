Jeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси 10 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқда

·0·Техно
Jeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси 10 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқда

Миллиардер Jeff Bezos томонидан асос солинган Blue Origin космик компанияси ўз тарихидаги илк йирик ташқи молиялаштириш босқичини бошлади. Те Нев Ёрк Times нашрининг хабар беришича, компания 130 миллиард долларлик бозор қиймати баҳоси билан 10 миллиард доллар миқдорида инвестиция жалб қилишни режалаштирмоқда. Ушбу маблағлар компаниянинг коинотни тадқиқ қилиш ва тижорий парвозлар соҳасидаги позициясини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Инвестиция раундида Коатуе Ассет Манагемент етакчилик қилмоқда ва у тахминан 4 миллиард доллар киритиши кутилмоқда. Шунингдек, Jeff Bezosнинг ўзи ҳам лойиҳага 2 миллиард доллар маблағ ажратмоқда, қолган қисми эса бошқа йирик инвесторлар ҳисобидан қопланади. Бу Blue Origin учун муҳим бурилиш нуқтаси ҳисобланади, чунки шу вақтга қадар компания асосан Безоснинг шахсий маблағлари ҳисобига фаолият юритиб келаётган эди.

Техник муаммолар ва янги мақсадлар

Маблағ йиғиш жараёни компания учун мураккаб даврга тўғри келди. Май ойи охирида Blue Origin компаниясининг флагман лойиҳаси бўлган New Glenn ракетаси синов пайтида портлаб кетган эди. Ҳозирда мутахассислар ушбу носозлик сабабларини ўрганмоқда, бироқ раҳбарият йил якунига қадар ракетани парвозга тайёрлаш ниятидан воз кечмаган. Шунингдек, Капе Канаверал базасидаги ягона учириш майдончасини қайта тиклаш ишлари ҳам катта харажатларни талаб қилади.

Компаниянинг асосий устувор вазифаси NASA томонидан амалга оширилаётган Artemis ой миссиясини қўллаб-қувватлашдир. New Glenn ракетаси айнан ушбу миссия доирасида муҳим рол ўйнаши кутилмоқда. Шу билан бирга, Blue Origin коинотда маълумотларни қайта ишлаш марказларини (дата-сентер) ташкил этиш каби амбицияли режаларни ҳам илгари сурмоқда. Бу ер юзидаги ҳисоблаш қувватларининг бир қисмини орбитага кўчириш имконини беради.

Рақобат ва сунъий йўлдош интернети

Blue Origin ўзининг сунъий йўлдош интернет тармоғини ривожлантиришни ҳам мақсад қилган. Ушбу лойиҳа минглаб сунъий йўлдошлар ёрдамида давлат органлари ва йирик корхоналар учун юқори тезликдаги алоқани таъминлайди. Бу борада компания Elon Musk бошқарувидаги SpaceX билан тўғридан-тўғри рақобатга киришмоқда. Маълумот учун, SpaceX яқинда ўтказилган IPO жараёнида 1,75 триллион доллар қиймат билан баҳоланган эди.

Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ушбу янгилик коинот иқтисодиётининг нақадар тез ўсаётганини кўрсатади. Дунё миқёсида коинот технологияларига тикилаётган миллиардлаб долларлик сармоялар келажакда глобал интернет қамрови ва илмий тадқиқотлар сифатини янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз. Blue Origin жалб қилаётган янги капитал айнан мана шу пойгада ортда қолмаслик учун стратегик аҳамиятга эга.

Blue OriginJeff BezosКоинотNew GlennИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Венус Аэроспасе гипертовушли двигателлар учун 90 миллион доллар инвестиция жалб қилдиВенус Аэроспасе гипертовушли двигателлар учун 90 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 19:24Венус Виллиаms қўллаб-қувватлаётган ВеВард иловаси фойдаланувчиларни пиёда юришга мажбур қиладиВенус Виллиаms қўллаб-қувватлаётган ВеВард иловаси фойдаланувчиларни пиёда юришга мажбур қиладиБугун, 18:21OpenAI собиқ раҳбари Кевин Веил коинот пойгасига қўшилди: Stoke Space янги босқичдаOpenAI собиқ раҳбари Кевин Веил коинот пойгасига қўшилди: Stoke Space янги босқичдаБугун, 17:22Франциянинг ЗМЛ стартапи сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA гегемонлигига чек қўймоқдаФранциянинг ЗМЛ стартапи сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA гегемонлигига чек қўймоқдаБугун, 13:22SambaNova сунъий интеллект чиплари бозори учун 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиSambaNova сунъий интеллект чиплари бозори учун 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 12:23Австралиядаги энг йирик стартап танлови: Стартуп Баттлефиелд учун аризалар муддати узайтирилдиАвстралиядаги энг йирик стартап танлови: Стартуп Баттлефиелд учун аризалар муддати узайтирилдиБугун, 03:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги