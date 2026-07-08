Jeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси 10 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқда
Миллиардер Jeff Bezos томонидан асос солинган Blue Origin космик компанияси ўз тарихидаги илк йирик ташқи молиялаштириш босқичини бошлади. Те Нев Ёрк Times нашрининг хабар беришича, компания 130 миллиард долларлик бозор қиймати баҳоси билан 10 миллиард доллар миқдорида инвестиция жалб қилишни режалаштирмоқда. Ушбу маблағлар компаниянинг коинотни тадқиқ қилиш ва тижорий парвозлар соҳасидаги позициясини мустаҳкамлашга хизмат қилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Инвестиция раундида Коатуе Ассет Манагемент етакчилик қилмоқда ва у тахминан 4 миллиард доллар киритиши кутилмоқда. Шунингдек, Jeff Bezosнинг ўзи ҳам лойиҳага 2 миллиард доллар маблағ ажратмоқда, қолган қисми эса бошқа йирик инвесторлар ҳисобидан қопланади. Бу Blue Origin учун муҳим бурилиш нуқтаси ҳисобланади, чунки шу вақтга қадар компания асосан Безоснинг шахсий маблағлари ҳисобига фаолият юритиб келаётган эди.
Техник муаммолар ва янги мақсадларМаблағ йиғиш жараёни компания учун мураккаб даврга тўғри келди. Май ойи охирида Blue Origin компаниясининг флагман лойиҳаси бўлган New Glenn ракетаси синов пайтида портлаб кетган эди. Ҳозирда мутахассислар ушбу носозлик сабабларини ўрганмоқда, бироқ раҳбарият йил якунига қадар ракетани парвозга тайёрлаш ниятидан воз кечмаган. Шунингдек, Капе Канаверал базасидаги ягона учириш майдончасини қайта тиклаш ишлари ҳам катта харажатларни талаб қилади.
Компаниянинг асосий устувор вазифаси NASA томонидан амалга оширилаётган Artemis ой миссиясини қўллаб-қувватлашдир. New Glenn ракетаси айнан ушбу миссия доирасида муҳим рол ўйнаши кутилмоқда. Шу билан бирга, Blue Origin коинотда маълумотларни қайта ишлаш марказларини (дата-сентер) ташкил этиш каби амбицияли режаларни ҳам илгари сурмоқда. Бу ер юзидаги ҳисоблаш қувватларининг бир қисмини орбитага кўчириш имконини беради.
Рақобат ва сунъий йўлдош интернетиBlue Origin ўзининг сунъий йўлдош интернет тармоғини ривожлантиришни ҳам мақсад қилган. Ушбу лойиҳа минглаб сунъий йўлдошлар ёрдамида давлат органлари ва йирик корхоналар учун юқори тезликдаги алоқани таъминлайди. Бу борада компания Elon Musk бошқарувидаги SpaceX билан тўғридан-тўғри рақобатга киришмоқда. Маълумот учун, SpaceX яқинда ўтказилган IPO жараёнида 1,75 триллион доллар қиймат билан баҳоланган эди.
Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ушбу янгилик коинот иқтисодиётининг нақадар тез ўсаётганини кўрсатади. Дунё миқёсида коинот технологияларига тикилаётган миллиардлаб долларлик сармоялар келажакда глобал интернет қамрови ва илмий тадқиқотлар сифатини янги босқичга олиб чиқиши шубҳасиз. Blue Origin жалб қилаётган янги капитал айнан мана шу пойгада ортда қолмаслик учун стратегик аҳамиятга эга.
…