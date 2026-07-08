SambaNova сунъий интеллект чиплари бозори учун 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилди
Сунъий интеллект технологиялари учун ихтисослашган чиплар ишлаб чиқарувчи SambaNova Сйстеms стартапи ўзининг навбатдаги инвестиция босқичида 1 миллиард доллар маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Мазкур молиялаштиришдан сўнг компаниянинг бозор қиймати 11 миллиард долларга етди. Бу воқеа глобал технология бозорида NVIDIA каби гигантларга муносиб рақобатчи шаклланаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Инвестиция раунди Генерал Атлантик компанияси бошчилигида амалга оширилди. SambaNova бош директори ва ҳаммуассиси Родриго Лиангнинг TechCrunch нашрига маълум қилишича, яқин ҳафталарда яна бир неча инвесторлар қўшилиши кутилмоқда ва якуний сумма янада ортиши мумкин. Шуниси эътиборлики, компания бор-йўғи беш ой аввал ўзининг СН50 чипини тақдим этган ва ўшанда 350 миллион доллар сармоя жалб қилган эди.
Банк тизими ва хавфсиз инфратузилмаЯнги молиявий муваффақият билан бир қаторда, SambaNova дунёдаги энг йирик банклардан бири — JPMorgan Часе билан ҳамкорликни бошлаганини эълон қилди. Банк ўзининг ички сунъий интеллект тизимларини (инференсе) юритиш учун айнан SambaNova чипларидан фойдаланишга қарор қилган. Бу банк соҳасида маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш учун булутли хизматлардан воз кечиб, шахсий инфратузилмага ўтиш тенденцияси бошланганини кўрсатади.
Лиангнинг сўзларига кўра, JPMorgan Часе даражасидаги молия муассасаларининг ушбу технологияга ишонч билдириши бутун бозорга кучли сигнал беради. Ҳозирда йирик корхоналар ва ҳукуматлар ўзларининг махфий моделларини хавфсиз муҳитда юритиш учун мустақил аппарат воситаларига эҳтиёж сезмоқда. SambaNova айнан мана шу бўшлиқни тўлдиришни мақсад қилган.
Intel билан ҳамкорлик ва келажак режалариSambaNova ва Intel ўртасидаги алоқалар ҳам янги босқичга кўтарилди. Intel нафақат инвестор сифатида қатнашмоқда, балки компаниялар биргаликда маҳсулотлар ишлаб чиқиб, уларни бозорга чиқаришмоқда. Мазкур ҳамкорлик стартапга Intel'нинг улкан ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш имконини беради. Аввалроқ Intel компанияни 1,6 миллиард долларга сотиб олишни кўзлагани ҳақида хабарлар тарқалган эди, бироқ ҳозирги ўсиш суръатлари SambaNova мустақил қолишни афзал кўраётганини англатади.
Компаниянинг асосий устунлиги — триллионлаб параметрларга эга энг йирик сунъий интеллект моделларини битта сервер токчасида (ракк) юқори тезликда ишлатиш имкониятидир. SambaNova маҳсулотлари қуйидаги йўналишларда етакчиликни кўзламоқда:
- Катта ҳажмдаги тил моделларини (LLM) маҳаллий серверларда тезкор юритиш;
- Маълумотлар марказлари учун энергия тежамкор ва ихчам ечимлар тақдим этиш;
- Давлат ва молия секторлари учун ёпиқ, хавфсиз AI экотизимларини яратиш.
…