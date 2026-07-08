SambaNova сунъий интеллект чиплари бозори учун 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилди

·0·Техно
SambaNova сунъий интеллект чиплари бозори учун 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилди

Сунъий интеллект технологиялари учун ихтисослашган чиплар ишлаб чиқарувчи SambaNova Сйстеms стартапи ўзининг навбатдаги инвестиция босқичида 1 миллиард доллар маблағ тўплашга муваффақ бўлди. Мазкур молиялаштиришдан сўнг компаниянинг бозор қиймати 11 миллиард долларга етди. Бу воқеа глобал технология бозорида NVIDIA каби гигантларга муносиб рақобатчи шаклланаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Инвестиция раунди Генерал Атлантик компанияси бошчилигида амалга оширилди. SambaNova бош директори ва ҳаммуассиси Родриго Лиангнинг TechCrunch нашрига маълум қилишича, яқин ҳафталарда яна бир неча инвесторлар қўшилиши кутилмоқда ва якуний сумма янада ортиши мумкин. Шуниси эътиборлики, компания бор-йўғи беш ой аввал ўзининг СН50 чипини тақдим этган ва ўшанда 350 миллион доллар сармоя жалб қилган эди.

Банк тизими ва хавфсиз инфратузилма

Янги молиявий муваффақият билан бир қаторда, SambaNova дунёдаги энг йирик банклардан бири — JPMorgan Часе билан ҳамкорликни бошлаганини эълон қилди. Банк ўзининг ички сунъий интеллект тизимларини (инференсе) юритиш учун айнан SambaNova чипларидан фойдаланишга қарор қилган. Бу банк соҳасида маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш учун булутли хизматлардан воз кечиб, шахсий инфратузилмага ўтиш тенденцияси бошланганини кўрсатади.

Лиангнинг сўзларига кўра, JPMorgan Часе даражасидаги молия муассасаларининг ушбу технологияга ишонч билдириши бутун бозорга кучли сигнал беради. Ҳозирда йирик корхоналар ва ҳукуматлар ўзларининг махфий моделларини хавфсиз муҳитда юритиш учун мустақил аппарат воситаларига эҳтиёж сезмоқда. SambaNova айнан мана шу бўшлиқни тўлдиришни мақсад қилган.

Intel билан ҳамкорлик ва келажак режалари

SambaNova ва Intel ўртасидаги алоқалар ҳам янги босқичга кўтарилди. Intel нафақат инвестор сифатида қатнашмоқда, балки компаниялар биргаликда маҳсулотлар ишлаб чиқиб, уларни бозорга чиқаришмоқда. Мазкур ҳамкорлик стартапга Intel'нинг улкан ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш имконини беради. Аввалроқ Intel компанияни 1,6 миллиард долларга сотиб олишни кўзлагани ҳақида хабарлар тарқалган эди, бироқ ҳозирги ўсиш суръатлари SambaNova мустақил қолишни афзал кўраётганини англатади.

Компаниянинг асосий устунлиги — триллионлаб параметрларга эга энг йирик сунъий интеллект моделларини битта сервер токчасида (ракк) юқори тезликда ишлатиш имкониятидир. SambaNova маҳсулотлари қуйидаги йўналишларда етакчиликни кўзламоқда:

  • Катта ҳажмдаги тил моделларини (LLM) маҳаллий серверларда тезкор юритиш;
  • Маълумотлар марказлари учун энергия тежамкор ва ихчам ечимлар тақдим этиш;
  • Давлат ва молия секторлари учун ёпиқ, хавфсиз AI экотизимларини яратиш.
Компаниянинг навбатдаги авлод СН50 чиплари 2026-йилнинг иккинчи ярмида мижозларга етказиб берила бошлайди. СофтБанк ушбу янги чипларни биринчилардан бўлиб ўз тизимига жорий этиши кутилмоқда. SambaNova раҳбарияти келажакда компанияни биржага (IPO) олиб чиқиш ниятида эканини ҳам яширмади.

SambaNovaСунъий ИнтеллектIntelJPMorgan ЧасеТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Австралиядаги энг йирик стартап танлови: Стартуп Баттлефиелд учун аризалар муддати узайтирилдиАвстралиядаги энг йирик стартап танлови: Стартуп Баттлефиелд учун аризалар муддати узайтирилдиБугун, 03:50Meta компанияси Мусе деб номланган янги сунъий интеллект тасвир генераторини тақдим этдиMeta компанияси Мусе деб номланган янги сунъий интеллект тасвир генераторини тақдим этдиБугун, 03:29Сунъий интеллект бозори иккига бўлинмоқда: Очиқ кодли моделлар Anthropic ўрнини эгаллайдими?Сунъий интеллект бозори иккига бўлинмоқда: Очиқ кодли моделлар Anthropic ўрнини эгаллайдими?Бугун, 01:28Microsoft сунъий интеллект харажатларини камайтириш учун ўз моделларига ўтмоқдаMicrosoft сунъий интеллект харажатларини камайтириш учун ўз моделларига ўтмоқдаБугун, 00:53Discord сунъий интеллект хатоси туфайли минглаб фойдаланувчиларни асоссиз блокладиDiscord сунъий интеллект хатоси туфайли минглаб фойдаланувчиларни асоссиз блокладиБугун, 00:29Google янги Pixel 11 смартфонларини тақдим этиш санасини маълум қилдиGoogle янги Pixel 11 смартфонларини тақдим этиш санасини маълум қилдиКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги