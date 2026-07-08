Тошкент қулай шаҳарлар рейтингида 157-ўринни эгаллади

·14·Ўзбекистон
Тошкент қулай шаҳарлар рейтингида 157-ўринни эгаллади

The Economist Intelligence Unit ҳар йили эълон қиладиган Global Liveability Index 2026 ҳисоботида Тошкент 173 шаҳар орасида 157-ўринни эгаллади.

Рейтингда шаҳарлар беш асосий йўналиш бўйича баҳоланади: барқарорлик, соғлиқни сақлаш, маданият ва атроф-муҳит, таълим ҳамда инфратузилма. Ушбу кўрсаткичлар орқали шаҳарда яшаш сифати ва кундалик ҳаёт учун яратилган шароитлар таҳлил қилинади.

Тошкент бу йилги рўйхатда минтақадаги айрим шаҳарлардан пастроқ ўринда қайд этилди. Хусусан, Ўзбекистон пойтахти Олмаота ва Бокудан ортда қолган.

Рейтингнинг биринчи ўрнини иккинчи йил кетма-кет Копенгаген эгаллади. Дания пойтахти шаҳар муҳити, давлат хизматлари сифати ва инфратузилма кўрсаткичлари бўйича юқори баҳоланган. Рўйхатнинг охирги поғонасида эса Дамашқ қайд этилган.

Тошкентда сўнгги йилларда қурилиш ва шаҳар инфратузилмасини янгилаш ишлари фаол давом этмоқда. Шунга қарамай, умумий баҳолаш натижаларига кўра, пойтахт ҳали ҳам яшаш учун энг қулай шаҳарлар рўйхатининг қуйи қисмида қолмоқда.

ТошкентThe EconomistGlobal Liveability IndexКопенгагенОлмаотаБоку
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 1 млн 535 минг талаба олий таълимда ўқимоқдаЎзбекистонда 1 млн 535 минг талаба олий таълимда ўқимоқдаБугун, 20:126,90 килограмм! Фарғонада гигант чақалоқ дунёга келди6,90 килограмм! Фарғонада гигант чақалоқ дунёга келдиБугун, 19:50Солиқ кешбэки бекор бўладими? Ўзбекистонда янги таклиф муҳокамадаСолиқ кешбэки бекор бўладими? Ўзбекистонда янги таклиф муҳокамадаБугун, 19:46Ўзбекистонда 1 килограмм палов тайёрлаш қанча туради?Ўзбекистонда 1 килограмм палов тайёрлаш қанча туради?Бугун, 17:06Ўзгидромет: 9 июльда ҳаво 43 даражагача қизийдиЎзгидромет: 9 июльда ҳаво 43 даражагача қизийдиБугун, 16:58Жарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгарадиЖарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгарадиБугун, 13:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?