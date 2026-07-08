Венус Аэроспасе гипертовушли двигателлар учун 90 миллион доллар инвестиция жалб қилди

·0·Техно
Венус Аэроспасе гипертовушли двигателлар учун 90 миллион доллар инвестиция жалб қилди

АҚШнинг Венус Аэроспасе стартапи ўта самарали ракета двигателларини ишлаб чиқиш ва синовдан ўтказиш учун 90 миллион долларлик Б серияли инвестиция раундини якунлади. Компания томонидан яратилган айланма детонацияли ракета двигатели (РДРE) аэрокосмик саноатда инқилобий қадам бўлиши кутилмоқда. Бу технология юкларни коинотга олиб чиқиш ва гипертовушли парвозларни амалга оширишда ёқилғи сарфини кескин камайтириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Меркурй Фунд бошчилигидаги ушбу молиялаштириш босқичида Lockheed Martin Вентурес ва бошқа йирик венчур жамғармалари иштирок этди. TechCrunch нашри хабарига кўра, жалб қилинган маблағлар двигателни муайян учиш аппаратларига интеграция қилиш ва уларни реал шароитларда синаб кўришга йўналтирилади. Дастлаб йўловчи ташувчи гипертовушли самолётлар яратишни мақсад қилган компания, эндиликда мудофаа тизимлари ва юқори тезликдаги космик аппаратларга эътибор қаратмоқда.

Анъанавий технологиялардан воз кечиш

РДРE технологияси ўтган асрнинг ўрталарида назарий жиҳатдан таклиф қилинган бўлса-да, уни амалда қўллаш узоқ вақт имконсиз бўлиб келган. Оддий ракета двигателларида ёқилғи махсус камерада шунчаки ёндирилса, айланма детонацияли двигателда доимий равишда товушдан тез ёниш тўлқини ҳалқасимон канал бўйлаб ҳаракатланади. Бу жараён анъанавий усулларга қараганда анча кўп энергия ажратиб чиқаради ва камроқ ёқилғи талаб қилади.

Венус Аэроспасе асосчилари Сассие ва Андрев Дугглебйнинг сўзларига кўра, сўнгги йилларда 3D босиб чиқариш ва компьютер симуляцияларининг ривожланиши ушбу мураккаб физик жараённи назорат қилиш имконини берди. Компаниянинг асосий ютуғи двигателнинг ҳаддан ташқари қизиб кетиши ва эриб кетишининг олдини олувчи технологияни ишлаб чиққанлигида бўлди. Тўрт йиллик тадқиқотлар натижасида муҳандислар ушбу муаммони ҳал қилишга муваффақ бўлишди.

Ҳарбий ва космик соҳадаги истиқболлар

Ҳозирда компания ўз двигателларини гипертовушли қуролларга ўрнатиш устида ишламоқда. Бу ҳозирги вақтда ракета тизимларида қўлланиладиган қаттиқ ёқилғили моторларни алмаштириши мумкин. РДРE двигателлари нафақат самарадорлиги, балки қайта фойдаланиш имконияти ва ишлаб чиқаришнинг осонлиги билан ҳам ажралиб туради. Бу хусусиятлар замонавий мудофаа ва космик миссиялар учун жуда муҳим ҳисобланади.

Компания эришган асосий натижалар қуйидагилардан иборат:

  • 2025-йилда РДРE ёрдамида ракетанинг илк муваффақиятли парвози амалга оширилди;
  • Ҳозиргача 600 дан ортиқ ер усти синовлари ўтказилди;
  • Двигателнинг энг узоқ узлуксиз ишлаш вақти 32 сонияни ташкил этди;
  • Техас космик комиссияси томонидан янги синов стендини қуриш учун грант ажратилди.
Келажакдаги мақсадлар янада улкан. Мижозларнинг талабларини қондириш учун двигателнинг ишлаш вақтини ҳозирги сониялардан 6-15 дақиқагача етказиш талаб этилади. Бу эса нафақат ҳарбий мақсадлар, балки коинотни ўзлаштиришда ҳам янги уфқларни очади. Агар Венус Аэроспасе ўз режасини амалга оширса, гипертовушли тезликда ҳаракатланувчи аппаратлар халқаро транспорт ва мудофаа тизимининг ажралмас қисмига айланади.

Венус АэроспасеРакетаТехнологияГипертовушИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Jeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси 10 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаJeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси 10 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаБугун, 19:29Венус Виллиаms қўллаб-қувватлаётган ВеВард иловаси фойдаланувчиларни пиёда юришга мажбур қиладиВенус Виллиаms қўллаб-қувватлаётган ВеВард иловаси фойдаланувчиларни пиёда юришга мажбур қиладиБугун, 18:21OpenAI собиқ раҳбари Кевин Веил коинот пойгасига қўшилди: Stoke Space янги босқичдаOpenAI собиқ раҳбари Кевин Веил коинот пойгасига қўшилди: Stoke Space янги босқичдаБугун, 17:22Франциянинг ЗМЛ стартапи сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA гегемонлигига чек қўймоқдаФранциянинг ЗМЛ стартапи сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA гегемонлигига чек қўймоқдаБугун, 13:22SambaNova сунъий интеллект чиплари бозори учун 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиSambaNova сунъий интеллект чиплари бозори учун 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 12:23Австралиядаги энг йирик стартап танлови: Стартуп Баттлефиелд учун аризалар муддати узайтирилдиАвстралиядаги энг йирик стартап танлови: Стартуп Баттлефиелд учун аризалар муддати узайтирилдиБугун, 03:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги