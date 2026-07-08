Венус Аэроспасе гипертовушли двигателлар учун 90 миллион доллар инвестиция жалб қилди
АҚШнинг Венус Аэроспасе стартапи ўта самарали ракета двигателларини ишлаб чиқиш ва синовдан ўтказиш учун 90 миллион долларлик Б серияли инвестиция раундини якунлади. Компания томонидан яратилган айланма детонацияли ракета двигатели (РДРE) аэрокосмик саноатда инқилобий қадам бўлиши кутилмоқда. Бу технология юкларни коинотга олиб чиқиш ва гипертовушли парвозларни амалга оширишда ёқилғи сарфини кескин камайтириш имконини беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Меркурй Фунд бошчилигидаги ушбу молиялаштириш босқичида Lockheed Martin Вентурес ва бошқа йирик венчур жамғармалари иштирок этди. TechCrunch нашри хабарига кўра, жалб қилинган маблағлар двигателни муайян учиш аппаратларига интеграция қилиш ва уларни реал шароитларда синаб кўришга йўналтирилади. Дастлаб йўловчи ташувчи гипертовушли самолётлар яратишни мақсад қилган компания, эндиликда мудофаа тизимлари ва юқори тезликдаги космик аппаратларга эътибор қаратмоқда.
Анъанавий технологиялардан воз кечишРДРE технологияси ўтган асрнинг ўрталарида назарий жиҳатдан таклиф қилинган бўлса-да, уни амалда қўллаш узоқ вақт имконсиз бўлиб келган. Оддий ракета двигателларида ёқилғи махсус камерада шунчаки ёндирилса, айланма детонацияли двигателда доимий равишда товушдан тез ёниш тўлқини ҳалқасимон канал бўйлаб ҳаракатланади. Бу жараён анъанавий усулларга қараганда анча кўп энергия ажратиб чиқаради ва камроқ ёқилғи талаб қилади.
Венус Аэроспасе асосчилари Сассие ва Андрев Дугглебйнинг сўзларига кўра, сўнгги йилларда 3D босиб чиқариш ва компьютер симуляцияларининг ривожланиши ушбу мураккаб физик жараённи назорат қилиш имконини берди. Компаниянинг асосий ютуғи двигателнинг ҳаддан ташқари қизиб кетиши ва эриб кетишининг олдини олувчи технологияни ишлаб чиққанлигида бўлди. Тўрт йиллик тадқиқотлар натижасида муҳандислар ушбу муаммони ҳал қилишга муваффақ бўлишди.
Ҳарбий ва космик соҳадаги истиқболларҲозирда компания ўз двигателларини гипертовушли қуролларга ўрнатиш устида ишламоқда. Бу ҳозирги вақтда ракета тизимларида қўлланиладиган қаттиқ ёқилғили моторларни алмаштириши мумкин. РДРE двигателлари нафақат самарадорлиги, балки қайта фойдаланиш имконияти ва ишлаб чиқаришнинг осонлиги билан ҳам ажралиб туради. Бу хусусиятлар замонавий мудофаа ва космик миссиялар учун жуда муҳим ҳисобланади.
Компания эришган асосий натижалар қуйидагилардан иборат:
- 2025-йилда РДРE ёрдамида ракетанинг илк муваффақиятли парвози амалга оширилди;
- Ҳозиргача 600 дан ортиқ ер усти синовлари ўтказилди;
- Двигателнинг энг узоқ узлуксиз ишлаш вақти 32 сонияни ташкил этди;
- Техас космик комиссияси томонидан янги синов стендини қуриш учун грант ажратилди.
…