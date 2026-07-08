Жанубий Кореянинг KGM бренди янги Муссо EV электр пикапини тақдим этди
Жанубий Кореянинг KGM (собиқ СсангЁнг) автомобилсозлик компанияси ўзининг янги Муссо EV электр пикапини кенг оммага намойиш этди. Ушбу модел анъанавий ишчи машиналардан фарқли ўлароқ, кўпроқ шаҳар турмуш тарзи ва фаол дам олишга мўлжалланган бўлиб, бозордаги кам сонли электрлаштирилган юк ташувчи транспорт воситалари қаторига қўшилди. Autocar нашри маълумотларига кўра, янги электромобил ўзининг техник асоси ва дизайн фалсафаси билан бренднинг бошқа йўлтанламасларидан ажралиб туради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Муссо EV моделининг энг муҳим жиҳати шундаки, у классик рамали шассидан воз кечган. Бунинг ўрнига автомобил KGM Торрес EVХ кроссоверининг платформасига қурилган. Бу эса пикапнинг ташқи кўринишини СУВ услубига яқинлаштириб, унинг ғилдираклар базасини узайтириш ва ер билан масофасини бироз пасайтириш имконини берган. Натижада автомобил анъанавий пикапларга хос бўлган қўполликдан холи, замонавий ва силлиқ дизайнга эга бўлди.
Техник имкониятлар ва қувват захирасиЯнги модел 80,6 кВ/соат қувватга эга литий-темир-фосфат (ЛФП) батареяси билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бир марта қувватланиш орқали автомобил 380 километргача (236 мил) масофани босиб ўта олади. Реал ҳаётий шароитларда бу кўрсаткич 320 километр атрофида бўлиши кутилмоқда. Шуниси эътиборлики, Муссо EV ўзининг асосий рақобатчилари ҳисобланган Toyota Hilux Электрик (255 км) ва Исузу Д-Max EV (262 км) моделларидан кўра узоқроқ масофага ҳаракатланиш имкониятига эга.
Автомобил икки моторли трансмиссия билан таъминланган бўлиб, умумий қуввати 234 от кучига тенг. Максимал айлантириш моменти 340 Нм ни ташкил этади. Муссо EV соатига 100 километр тезликка 8 сонияда эришади, бу эса унинг дизел двигателли аналогларидан кўра тезроқ эканини англатади. Шаҳар ичидаги тирбандликларда ва магистрал йўлларда ҳаракатланиш учун ушбу қувват етарли даражада динамикани таъминлайди.
Қувватлаш масаласига келсак, тезкор қувватлаш станциялари орқали батареяни 10 фоиздан 80 фоизгача тўлдириш учун бор-йўғи 36 дақиқа вақт сарфланади. Уй шароитидаги 11 кВли деворий қурилма орқали эса тўлиқ қувватланиш 10 соатни ташкил этади. Шунингдек, автомобилда Веҳикле-то-Лоад (В2Л) технологияси мавжуд бўлиб, у пикапдан турли электр жиҳозларини (масалан, чойнак ёки кичик асбоблар) қувватлантириш учун улкан ташқи батарея сифатида фойдаланиш имконини беради.
Бозордаги ўрни ва истиқболлариҲозирда электр пикаплар сегменти жуда тор доирада шаклланмоқда. KGM Муссо EV бозорда қуйидаги моделлар билан рақобатлашади:
- Махус эТеррон9;
- Исузу Д-Max EV;
- Toyota Hilux Электрик (тез орада кутилмоқда).
…