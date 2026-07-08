Жанубий Кореянинг KGM бренди янги Муссо EV электр пикапини тақдим этди

·0·Авто
Жанубий Кореянинг KGM бренди янги Муссо EV электр пикапини тақдим этди

Жанубий Кореянинг KGM (собиқ СсангЁнг) автомобилсозлик компанияси ўзининг янги Муссо EV электр пикапини кенг оммага намойиш этди. Ушбу модел анъанавий ишчи машиналардан фарқли ўлароқ, кўпроқ шаҳар турмуш тарзи ва фаол дам олишга мўлжалланган бўлиб, бозордаги кам сонли электрлаштирилган юк ташувчи транспорт воситалари қаторига қўшилди. Autocar нашри маълумотларига кўра, янги электромобил ўзининг техник асоси ва дизайн фалсафаси билан бренднинг бошқа йўлтанламасларидан ажралиб туради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Муссо EV моделининг энг муҳим жиҳати шундаки, у классик рамали шассидан воз кечган. Бунинг ўрнига автомобил KGM Торрес EVХ кроссоверининг платформасига қурилган. Бу эса пикапнинг ташқи кўринишини СУВ услубига яқинлаштириб, унинг ғилдираклар базасини узайтириш ва ер билан масофасини бироз пасайтириш имконини берган. Натижада автомобил анъанавий пикапларга хос бўлган қўполликдан холи, замонавий ва силлиқ дизайнга эга бўлди.

Техник имкониятлар ва қувват захираси

Янги модел 80,6 кВ/соат қувватга эга литий-темир-фосфат (ЛФП) батареяси билан жиҳозланган. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бир марта қувватланиш орқали автомобил 380 километргача (236 мил) масофани босиб ўта олади. Реал ҳаётий шароитларда бу кўрсаткич 320 километр атрофида бўлиши кутилмоқда. Шуниси эътиборлики, Муссо EV ўзининг асосий рақобатчилари ҳисобланган Toyota Hilux Электрик (255 км) ва Исузу Д-Max EV (262 км) моделларидан кўра узоқроқ масофага ҳаракатланиш имкониятига эга.

Автомобил икки моторли трансмиссия билан таъминланган бўлиб, умумий қуввати 234 от кучига тенг. Максимал айлантириш моменти 340 Нм ни ташкил этади. Муссо EV соатига 100 километр тезликка 8 сонияда эришади, бу эса унинг дизел двигателли аналогларидан кўра тезроқ эканини англатади. Шаҳар ичидаги тирбандликларда ва магистрал йўлларда ҳаракатланиш учун ушбу қувват етарли даражада динамикани таъминлайди.

Қувватлаш масаласига келсак, тезкор қувватлаш станциялари орқали батареяни 10 фоиздан 80 фоизгача тўлдириш учун бор-йўғи 36 дақиқа вақт сарфланади. Уй шароитидаги 11 кВли деворий қурилма орқали эса тўлиқ қувватланиш 10 соатни ташкил этади. Шунингдек, автомобилда Веҳикле-то-Лоад (В2Л) технологияси мавжуд бўлиб, у пикапдан турли электр жиҳозларини (масалан, чойнак ёки кичик асбоблар) қувватлантириш учун улкан ташқи батарея сифатида фойдаланиш имконини беради.

Бозордаги ўрни ва истиқболлари

Ҳозирда электр пикаплар сегменти жуда тор доирада шаклланмоқда. KGM Муссо EV бозорда қуйидаги моделлар билан рақобатлашади:

  • Махус эТеррон9;
  • Исузу Д-Max EV;
  • Toyota Hilux Электрик (тез орада кутилмоқда).
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам сўнгги йилларда электр транспорт воситаларига қизиқиш ортиб бораётганини инобатга олсак, KGM брендининг ушбу янгилиги келажакда маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам қизиқарли бўлиши мумкин. Айниқса, пикапларнинг универсал табиати ва электр энергиясининг тежамкорлиги уйғунлиги ушбу моделнинг жозибадорлигини оширади.

KGMМуссо EVЭлектромобилПикапАвто Янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD Шарк пикапи Европа бозорига чиқди: Ford Ranger учун жиддий рақибBYD Шарк пикапи Европа бозорига чиқди: Ford Ranger учун жиддий рақибБугун, 17:24BMW и3: Ўн йилдан кейин ҳам долзарблигини йўқотмаган футуристик электромобилBMW и3: Ўн йилдан кейин ҳам долзарблигини йўқотмаган футуристик электромобилБугун, 15:25Хизмат автомобили ёки нақд пул: Қайси таклиф ходим учун фойдалироқ?Хизмат автомобили ёки нақд пул: Қайси таклиф ходим учун фойдалироқ?Бугун, 13:30BYD захира ғилдиракка эҳтиёжни йўқ қиладиган автомобилни тақдим этдиBYD захира ғилдиракка эҳтиёжни йўқ қиладиган автомобилни тақдим этдиБугун, 12:28Дасиа янги Стрикер кроссоверини тақдим этди: Ҳамёнбоп СУВ ва универсал уйғунлигиДасиа янги Стрикер кроссоверини тақдим этди: Ҳамёнбоп СУВ ва универсал уйғунлигиБугун, 11:26Chery компаниясининг даромади Volkswagen гуруҳидан уч баравар ошиб кетдиChery компаниясининг даромади Volkswagen гуруҳидан уч баравар ошиб кетдиБугун, 10:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди