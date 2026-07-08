Франциянинг ЗМЛ стартапи сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA гегемонлигига чек қўймоқда

·0·Техно
Франциянинг ЗМЛ стартапи сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA гегемонлигига чек қўймоқда

Сунъий интеллект (AI) технологиялари жадал ривожланаётган бир даврда, NVIDIA компаниясининг бозордаги мутлақ ҳукмронлиги жиддий синовга дуч келмоқда. Франциянинг ЗМЛ стартапи Туринг мукофоти совриндори Янн ЛеКун томонидан қўллаб-қувватланаётган янги дастурий таъминотни тақдим этди. Ушбу маҳсулот турли ишлаб чиқарувчиларнинг чипларида AI моделларини максимал тезликда ишлашига имкон беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг хабар беришича, ЗМЛ/LLMД деб номланган янги инференсе-сервер очиқ кодли йирик тил моделларини (LLM) нафақат NVIDIA, балки AMD, Google TPU, Apple Метал ва Intel Арк каби турли процессорларда бирдек самарали ишга туширишга мўлжалланган. Бу технология компанияларга битта етказиб берувчига боғланиб қолишдан халос бўлиш ва мавжуд аппарат ресурсларидан тўлиқ фойдаланиш имконини беради.

Инференсе жараёнидаги инқилоб

Ҳозирги вақтда сунъий интеллектни ўқитишдан кўра, унинг тайёр моделларидан фойдаланиш, яни инференсе (хулосалаш) жараёни муҳимроқ аҳамият касб этмоқда. ЗМЛ асосчиси Стееве Морин тушунтиришича, кўплаб компаниялар дастурий ва архитектура тўсиқлари туфайли маълум бир чип ишлаб чиқарувчисига қарам бўлиб қолган. Янги платформа эса ушбу тўсиқларни олиб ташлаб, чипларнинг максимал қувватини очиб беради.

Ушбу ечим айниқса AI харажатлари ва энергия истеъмоли ортиб бораётган шароитда жуда долзарбдир. ЗМЛ стартапи корхоналарга арзонроқ ёки камроқ энергия сарфлайдиган чиплар комбинациясидан фойдаланишга йўл очади. Бу эса ўз навбатида сунъий интеллект тизимларини жорий этишни янада оммалаштиради ва иқтисодий жиҳатдан самарали қилади.

Европа чиплари учун янги имкониятлар

ЗМЛ тақдим этган дастурий таъминот нафақат гигантлар, балки янги пайдо бўлаётган чип ишлаб чиқарувчилар учун ҳам катта ёрдам бўлиши кутилмоқда. Морин ўз интервюсида бир қатор истиқболли компанияларни санаб ўтди:

  • Ахелера ва Фрактиле;
  • Калрай ва ОЛИХ;
  • СиПеарл ва СпиННклоуд;
  • Q.ANT ҳамда ВСОРА.
Стартап раҳбари NVIDIA билан алоқалари яхши эканини ва бу лойиҳа уларга қарши эмас, балки бозорни кенгайтиришга хизмат қилишини таъкидлади. Шунга қарамай, ЗМЛ ҳозирда Baseтен, Инферакт ва РадихАрк каби йирик рақобатчилар билан курашишига тўғри келади. Парижда жойлашган, бор-йўғи 20 кишидан иборат жамоа ҳозирда ҳатто яримўтказгичларни биргаликда лойиҳалаш (ко-десигнинг силикон) босқичига етган.

Ўзбекистонлик мутахассислар ва маҳаллий IT-компаниялар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Чунки турли чипларда ишлайдиган очиқ кодли моделлар ҳисоблаш қувватларини оптималлаштириш ва харажатларни камайтириш имконини беради. ЗМЛ стартапининг ушбу қадами AI бозорида "инференсе олтин талатопи" даври бошланганидан далолат бермоқда.

ЗМЛNVIDIAСунъий ИнтеллектЧипТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SambaNova сунъий интеллект чиплари бозори учун 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиSambaNova сунъий интеллект чиплари бозори учун 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 12:23Австралиядаги энг йирик стартап танлови: Стартуп Баттлефиелд учун аризалар муддати узайтирилдиАвстралиядаги энг йирик стартап танлови: Стартуп Баттлефиелд учун аризалар муддати узайтирилдиБугун, 03:50Meta компанияси Мусе деб номланган янги сунъий интеллект тасвир генераторини тақдим этдиMeta компанияси Мусе деб номланган янги сунъий интеллект тасвир генераторини тақдим этдиБугун, 03:29Сунъий интеллект бозори иккига бўлинмоқда: Очиқ кодли моделлар Anthropic ўрнини эгаллайдими?Сунъий интеллект бозори иккига бўлинмоқда: Очиқ кодли моделлар Anthropic ўрнини эгаллайдими?Бугун, 01:28Microsoft сунъий интеллект харажатларини камайтириш учун ўз моделларига ўтмоқдаMicrosoft сунъий интеллект харажатларини камайтириш учун ўз моделларига ўтмоқдаБугун, 00:53Discord сунъий интеллект хатоси туфайли минглаб фойдаланувчиларни асоссиз блокладиDiscord сунъий интеллект хатоси туфайли минглаб фойдаланувчиларни асоссиз блокладиБугун, 00:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги