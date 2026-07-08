Франциянинг ЗМЛ стартапи сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA гегемонлигига чек қўймоқда
Сунъий интеллект (AI) технологиялари жадал ривожланаётган бир даврда, NVIDIA компаниясининг бозордаги мутлақ ҳукмронлиги жиддий синовга дуч келмоқда. Франциянинг ЗМЛ стартапи Туринг мукофоти совриндори Янн ЛеКун томонидан қўллаб-қувватланаётган янги дастурий таъминотни тақдим этди. Ушбу маҳсулот турли ишлаб чиқарувчиларнинг чипларида AI моделларини максимал тезликда ишлашига имкон беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг хабар беришича, ЗМЛ/LLMД деб номланган янги инференсе-сервер очиқ кодли йирик тил моделларини (LLM) нафақат NVIDIA, балки AMD, Google TPU, Apple Метал ва Intel Арк каби турли процессорларда бирдек самарали ишга туширишга мўлжалланган. Бу технология компанияларга битта етказиб берувчига боғланиб қолишдан халос бўлиш ва мавжуд аппарат ресурсларидан тўлиқ фойдаланиш имконини беради.
Инференсе жараёнидаги инқилобҲозирги вақтда сунъий интеллектни ўқитишдан кўра, унинг тайёр моделларидан фойдаланиш, яни инференсе (хулосалаш) жараёни муҳимроқ аҳамият касб этмоқда. ЗМЛ асосчиси Стееве Морин тушунтиришича, кўплаб компаниялар дастурий ва архитектура тўсиқлари туфайли маълум бир чип ишлаб чиқарувчисига қарам бўлиб қолган. Янги платформа эса ушбу тўсиқларни олиб ташлаб, чипларнинг максимал қувватини очиб беради.
Ушбу ечим айниқса AI харажатлари ва энергия истеъмоли ортиб бораётган шароитда жуда долзарбдир. ЗМЛ стартапи корхоналарга арзонроқ ёки камроқ энергия сарфлайдиган чиплар комбинациясидан фойдаланишга йўл очади. Бу эса ўз навбатида сунъий интеллект тизимларини жорий этишни янада оммалаштиради ва иқтисодий жиҳатдан самарали қилади.
Европа чиплари учун янги имкониятларЗМЛ тақдим этган дастурий таъминот нафақат гигантлар, балки янги пайдо бўлаётган чип ишлаб чиқарувчилар учун ҳам катта ёрдам бўлиши кутилмоқда. Морин ўз интервюсида бир қатор истиқболли компанияларни санаб ўтди:
- Ахелера ва Фрактиле;
- Калрай ва ОЛИХ;
- СиПеарл ва СпиННклоуд;
- Q.ANT ҳамда ВСОРА.
Ўзбекистонлик мутахассислар ва маҳаллий IT-компаниялар учун ҳам бу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Чунки турли чипларда ишлайдиган очиқ кодли моделлар ҳисоблаш қувватларини оптималлаштириш ва харажатларни камайтириш имконини беради. ЗМЛ стартапининг ушбу қадами AI бозорида "инференсе олтин талатопи" даври бошланганидан далолат бермоқда.
…