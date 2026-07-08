Apple ва Броадком АҚШда сиmsиз алоқа чипларини ишлаб чиқариш бўйича йирик шартнома имзолади
Технология оламининг гиганти Apple корпорацияси Броадком компанияси билан кўп миллиард долларлик янги ҳамкорлик келишувини имзолади. Мазкур шартномага кўра, Apple маҳсулотлари учун 15 миллиарддан ортиқ махсус сиmsиз алоқа чиплари бевосита АҚШ ҳудудида лойиҳалаштирилади ва ишлаб чиқарилади. Бу қадам компаниянинг ўз таъминот занжирини диверсификация қилиш ва маҳаллий ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлаш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Келишувнинг умумий қиймати 30 миллиард доллардан ошади ва у бир неча йилга мўлжалланган. Броадком билан тузилган ушбу иттифоқ Apple қурилмаларидаги 5G радиочастота компонентлари ва бошқа сиmsиз уланиш модулларини такомиллаштиришга хизмат қилади. ixbt.com маълумотига кўра, Apple ушбу лойиҳа доирасида Броадком компаниясининг Колорадо штати, Форт-Коллинс шаҳридаги заводини кенгайтириш учун 1,5 миллиард доллар миқдорида тўғридан-тўғри инвестиция киритади.
АҚШ иқтисодиётига киритилаётган улкан сармояларУшбу ҳамкорлик Apple компаниясининг келгуси тўрт йил давомида АҚШ иқтисодиётига 600 миллиард доллар сармоя киритиш ҳақидаги кенг кўламли вадасининг таркибий қисми ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, бундай улкан мажбуриятлар ўз вақтида сиёсий босимлар остида шаклланган эди. Хусусан, Трамп маъмурияти даврида iPhone ишлаб чиқаришни АҚШга кўчирмаганлик учун юқори божлар билан таҳдид қилинганидан сўнг, компания маҳаллий ишлаб чиқарувчилар билан алоқаларни кучайтиришга эътибор қаратди.
Гарчи iPhone смартфонларини йиғиш жараёни ҳамон чет элда (асосан Хитой ва Ҳиндистонда) қолаётган бўлса-да, Apple асосий компонентларни ишлаб чиқаришни АҚШга қайтариш орқали сиёсий ва иқтисодий мувозанатни сақлашга уринмоқда. Броадком билан ҳамкорлик нафақат технологик устунликни, балки мамлакат ичида янги иш ўринлари яратилишини ҳам кафолатлайди.
Янги иш ўринлари ва технологик истиқболларApple баёнотига кўра, Броадком билан амалга ошириладиган ушбу лойиҳа натижасида АҚШда юзлаб янги иш ўринлари яратилади. 30 миллиард долларлик лойиҳа учун бу рақам унчалик катта туюлмаса-да, юқори технологияли муҳандислик соҳасидаги мутахассислар учун бу муҳим имкониятдир. Форт-Коллинсдаги завод эндиликда Apple экотизими учун ҳаётий муҳим бўлган чипларни етказиб берувчи асосий марказга айланади.
Ўзбекистонлик истеъмолчилар учун бу янгилик келажакдаги iPhone ва iPad моделларининг алоқа сифати янада яхшиланишини англатади. Броадком томонидан ишлаб чиқиладиган 5G ва Wi-Fi чиплари энергия самарадорлиги ва маълумот узатиш тезлиги бўйича энг юқори стандартларга жавоб бериши кутилмоқда. Шунингдек, бу каби йирик шартномалар глобал чип инқирози шароитида Apple маҳсулотларининг узлуксиз етказиб берилишини таъминлайди.
Хулоса қилиб айтганда, Apple ва Броадком ўртасидаги бу иттифоқ АҚШнинг технологик мустақиллигини оширишга қаратилган. Apple ўзининг энг муҳим аппарат таъминотчиси билан алоқаларни мустаҳкамлаш орқали рақобатдош устунлигини сақлаб қолишни мақсад қилган.
…