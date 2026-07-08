Apple ва Броадком АҚШда сиmsиз алоқа чипларини ишлаб чиқариш бўйича йирик шартнома имзолади

·22·Техно
Apple ва Броадком АҚШда сиmsиз алоқа чипларини ишлаб чиқариш бўйича йирик шартнома имзолади

Технология оламининг гиганти Apple корпорацияси Броадком компанияси билан кўп миллиард долларлик янги ҳамкорлик келишувини имзолади. Мазкур шартномага кўра, Apple маҳсулотлари учун 15 миллиарддан ортиқ махсус сиmsиз алоқа чиплари бевосита АҚШ ҳудудида лойиҳалаштирилади ва ишлаб чиқарилади. Бу қадам компаниянинг ўз таъминот занжирини диверсификация қилиш ва маҳаллий ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлаш стратегиясининг бир қисмидир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Келишувнинг умумий қиймати 30 миллиард доллардан ошади ва у бир неча йилга мўлжалланган. Броадком билан тузилган ушбу иттифоқ Apple қурилмаларидаги 5G радиочастота компонентлари ва бошқа сиmsиз уланиш модулларини такомиллаштиришга хизмат қилади. ixbt.com маълумотига кўра, Apple ушбу лойиҳа доирасида Броадком компаниясининг Колорадо штати, Форт-Коллинс шаҳридаги заводини кенгайтириш учун 1,5 миллиард доллар миқдорида тўғридан-тўғри инвестиция киритади.

АҚШ иқтисодиётига киритилаётган улкан сармоялар

Ушбу ҳамкорлик Apple компаниясининг келгуси тўрт йил давомида АҚШ иқтисодиётига 600 миллиард доллар сармоя киритиш ҳақидаги кенг кўламли вадасининг таркибий қисми ҳисобланади. Таъкидлаш жоизки, бундай улкан мажбуриятлар ўз вақтида сиёсий босимлар остида шаклланган эди. Хусусан, Трамп маъмурияти даврида iPhone ишлаб чиқаришни АҚШга кўчирмаганлик учун юқори божлар билан таҳдид қилинганидан сўнг, компания маҳаллий ишлаб чиқарувчилар билан алоқаларни кучайтиришга эътибор қаратди.

Гарчи iPhone смартфонларини йиғиш жараёни ҳамон чет элда (асосан Хитой ва Ҳиндистонда) қолаётган бўлса-да, Apple асосий компонентларни ишлаб чиқаришни АҚШга қайтариш орқали сиёсий ва иқтисодий мувозанатни сақлашга уринмоқда. Броадком билан ҳамкорлик нафақат технологик устунликни, балки мамлакат ичида янги иш ўринлари яратилишини ҳам кафолатлайди.

Янги иш ўринлари ва технологик истиқболлар

Apple баёнотига кўра, Броадком билан амалга ошириладиган ушбу лойиҳа натижасида АҚШда юзлаб янги иш ўринлари яратилади. 30 миллиард долларлик лойиҳа учун бу рақам унчалик катта туюлмаса-да, юқори технологияли муҳандислик соҳасидаги мутахассислар учун бу муҳим имкониятдир. Форт-Коллинсдаги завод эндиликда Apple экотизими учун ҳаётий муҳим бўлган чипларни етказиб берувчи асосий марказга айланади.

Ўзбекистонлик истеъмолчилар учун бу янгилик келажакдаги iPhone ва iPad моделларининг алоқа сифати янада яхшиланишини англатади. Броадком томонидан ишлаб чиқиладиган 5G ва Wi-Fi чиплари энергия самарадорлиги ва маълумот узатиш тезлиги бўйича энг юқори стандартларга жавоб бериши кутилмоқда. Шунингдек, бу каби йирик шартномалар глобал чип инқирози шароитида Apple маҳсулотларининг узлуксиз етказиб берилишини таъминлайди.

Хулоса қилиб айтганда, Apple ва Броадком ўртасидаги бу иттифоқ АҚШнинг технологик мустақиллигини оширишга қаратилган. Apple ўзининг энг муҳим аппарат таъминотчиси билан алоқаларни мустаҳкамлаш орқали рақобатдош устунлигини сақлаб қолишни мақсад қилган.

AppleБроадкомiPhoneТехнологияАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Вермилион Клиффс Вентурес сунъий интеллект ва хавфсизлик стартаплари учун 25 млн доллар ажратдиВермилион Клиффс Вентурес сунъий интеллект ва хавфсизлик стартаплари учун 25 млн доллар ажратдиБугун, 20:28Jeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси 10 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаJeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси 10 миллиард доллар инвестиция жалб қилмоқдаБугун, 19:29Венус Аэроспасе гипертовушли двигателлар учун 90 миллион доллар инвестиция жалб қилдиВенус Аэроспасе гипертовушли двигателлар учун 90 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 19:24Венус Виллиаms қўллаб-қувватлаётган ВеВард иловаси фойдаланувчиларни пиёда юришга мажбур қиладиВенус Виллиаms қўллаб-қувватлаётган ВеВард иловаси фойдаланувчиларни пиёда юришга мажбур қиладиБугун, 18:21OpenAI собиқ раҳбари Кевин Веил коинот пойгасига қўшилди: Stoke Space янги босқичдаOpenAI собиқ раҳбари Кевин Веил коинот пойгасига қўшилди: Stoke Space янги босқичдаБугун, 17:22Франциянинг ЗМЛ стартапи сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA гегемонлигига чек қўймоқдаФранциянинг ЗМЛ стартапи сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA гегемонлигига чек қўймоқдаБугун, 13:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги