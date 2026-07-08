Солиқ кешбэки бекор бўладими? Ўзбекистонда янги таклиф муҳокамада

·0·Ўзбекистон
Солиқ кешбэки бекор бўладими? Ўзбекистонда янги таклиф муҳокамада

Ўзбекистонда харидлар учун берилаётган 1 фоизлик солиқ кешбэкини бекор қилиш таклифи илгари сурилди. Бу ҳақда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги ҳузуридаги Яширин иқтисодиёт улушини қисқартириш ва фискал таҳлиллар институти томонидан эълон қилинган таҳлилий материалда маълум қилинди.

Мутахассислар қайд этишича, сўнгги йилларда солиқ кешбэкларини молиялаштириш учун давлат бюджети харажатлари изчил ошиб бормоқда. Агар 2022 йилда ушбу мақсад учун 820 миллиард сўм йўналтирилган бўлса, 2026 йил якунларига бориб бу кўрсаткич 1,8 триллион сўмга етиши мумкин.

Таҳлил муаллифларининг фикрича, бундай ўсиш давлат бюджетига тушаётган юкламани сезиларли даражада оширмоқда. Шу боис амалдаги оммавий кешбэк тизимининг иқтисодий самарадорлигини қайта кўриб чиқиш вақти келгани таъкидланмоқда.

Қайд этилишича, умумий кешбэк тизими ўрнига аҳолининг эҳтиёжманд қатламларини манзилли қўллаб-қувватлаш мақсадга мувофиқ. Хусусан, ижтимоий реестрга киритилган фуқаролар учун ижтимоий аҳамиятга эга маҳсулотлар харидида ҚҚСнинг бир қисмини қайтариш механизмини сақлаб қолиш таклиф этилган.

Таҳлилда келтирилишича, давлат томонидан ажратилаётган кешбэк маблағларининг катта қисми йирик савдо тармоқларида амалга оширилган харидларга тўғри келмоқда. Натижада бюджет, аслида, кешбэк бўлмаган тақдирда ҳам амалга оширилиши мумкин бўлган харидларни молиялаштирмоқда.

Расмий маълумотларга кўра, 2026 йил май ойида истеъмолчиларга 146,6 миллиард сўм солиқ кешбэки тўланган. Шундан 15,7 миллиард сўми энг йирик ўнта савдо тармоғи ҳиссасига тўғри келган.

Мутахассислар фикрича, солиқ интизомини доимий пулли рағбат билан эмас, балки рақамлаштириш, шаффофлик ва қонунбузарликларнинг муқаррар аниқланиши орқали таъминлаш самаралироқ бўлади.

Шу муносабат билан умумий кешбэк тизими ўрнига чек талаб қилиш хавфи юқори бўлган соҳаларда давлат лотереяларини ташкил этиш таклиф қилинмоқда. Бундай лотереяларда автомобиллар, туристик йўлланмалар ва қиймати 5 миллион сўмдан юқори бўлган қимматбаҳо совғалар ўйналиши мумкин.

Институт ҳисоб-китобларига кўра, мазкур лотерея тизимини ташкил этиш учун тахминан 100 миллиард сўм етарли бўлади. Бу эса давлат бюджети харажатларини амалдаги кешбэк тизимига нисбатан қарийб 20 баробарга қисқартириш имконини бериши мумкин.

Айни пайтда бу таклиф таҳлилчилар томонидан илгари сурилган бўлиб, уни амалга жорий этиш бўйича ҳали якуний қарор қабул қилинмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 1 килограмм палов тайёрлаш қанча туради?Ўзбекистонда 1 килограмм палов тайёрлаш қанча туради?Бугун, 17:06Ўзгидромет: 9 июльда ҳаво 43 даражагача қизийдиЎзгидромет: 9 июльда ҳаво 43 даражагача қизийдиБугун, 16:58Жарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгарадиЖарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгарадиБугун, 13:29Олтин арзонлашди: Ўзбекистон захираси кескин камайдиОлтин арзонлашди: Ўзбекистон захираси кескин камайдиБугун, 13:26Тилла сохтами ёки ҳақиқий? Энди буни телефон айтиб берадиТилла сохтами ёки ҳақиқий? Энди буни телефон айтиб берадиБугун, 13:25Шавкат Мирзиёев BlackRock вакили билан AI инвестицияларини муҳокама қилдиШавкат Мирзиёев BlackRock вакили билан AI инвестицияларини муҳокама қилдиБугун, 13:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?