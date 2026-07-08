6,90 килограмм! Фарғонада гигант чақалоқ дунёга келди

·0·Ўзбекистон
6,90 килограмм! Фарғонада гигант чақалоқ дунёга келди

Фарғона вилоятидаги туғруқ комплексларидан бирида вазни 6,90 килограмм бўлган гигант чақалоқ дунёга келди. Ноёб ҳолат шифокорлар ва яқинлари учун ҳам кутилмаган воқеага айланди. Чақалоқ кесар кесиш амалиёти орқали соғ-омон дунёга келган.

Маълум қилинишича, чақалоқнинг онаси Мавлуда Хўжаева учун бу тўртинчи фарзанд ҳисобланади. Унинг бунга қадар уч нафар қиз фарзанди дунёга келган бўлиб, уларнинг вазни туғилган пайтда 3 килограмм, 3,5 килограмм ва 4,8 килограммни ташкил этган.

Онанинг сўзларига кўра, бу сафар чақалоқнинг бунчалик катта вазнда туғилишини ҳеч ким кутмаган.

«Икки нафар катта қизим 3 килограмм ва 3 килограмму 450 грамм вазнда туғилган эди. Кенжа қизим эса 4 килограмму 800 грамм бўлган. Бу фарзандим эса янада катта туғилди. Ростини айтсам, шунча вазнли чақалоқ дунёга келади, деб ўйламаган эдик. Ҳозирча исмини нима қўйиш ҳақида ўйлаяпмиз. Бу борада отаси билан маслаҳатлашиб, бир қарорга келамиз», — дейди она.

Шифокорларнинг маълум қилишича, чақалоқнинг соғлиғи яхши, аҳволи барқарор. Она ва бола доимий тиббий назорат остида бўлиб турибди. Мутахассислар сўзларига кўра, агар барчаси режа асосида давом этса, улар 4–5 кун ичида уйига жавоб берилиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Солиқ кешбэки бекор бўладими? Ўзбекистонда янги таклиф муҳокамадаСолиқ кешбэки бекор бўладими? Ўзбекистонда янги таклиф муҳокамадаБугун, 19:46Ўзбекистонда 1 килограмм палов тайёрлаш қанча туради?Ўзбекистонда 1 килограмм палов тайёрлаш қанча туради?Бугун, 17:06Ўзгидромет: 9 июльда ҳаво 43 даражагача қизийдиЎзгидромет: 9 июльда ҳаво 43 даражагача қизийдиБугун, 16:58Жарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгарадиЖарима майдончасидан автомобилни олиш тартиби кескин ўзгарадиБугун, 13:29Олтин арзонлашди: Ўзбекистон захираси кескин камайдиОлтин арзонлашди: Ўзбекистон захираси кескин камайдиБугун, 13:26Тилла сохтами ёки ҳақиқий? Энди буни телефон айтиб берадиТилла сохтами ёки ҳақиқий? Энди буни телефон айтиб берадиБугун, 13:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?