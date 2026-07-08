6,90 килограмм! Фарғонада гигант чақалоқ дунёга келди
Фарғона вилоятидаги туғруқ комплексларидан бирида вазни 6,90 килограмм бўлган гигант чақалоқ дунёга келди. Ноёб ҳолат шифокорлар ва яқинлари учун ҳам кутилмаган воқеага айланди. Чақалоқ кесар кесиш амалиёти орқали соғ-омон дунёга келган.
Маълум қилинишича, чақалоқнинг онаси Мавлуда Хўжаева учун бу тўртинчи фарзанд ҳисобланади. Унинг бунга қадар уч нафар қиз фарзанди дунёга келган бўлиб, уларнинг вазни туғилган пайтда 3 килограмм, 3,5 килограмм ва 4,8 килограммни ташкил этган.
Онанинг сўзларига кўра, бу сафар чақалоқнинг бунчалик катта вазнда туғилишини ҳеч ким кутмаган.
«Икки нафар катта қизим 3 килограмм ва 3 килограмму 450 грамм вазнда туғилган эди. Кенжа қизим эса 4 килограмму 800 грамм бўлган. Бу фарзандим эса янада катта туғилди. Ростини айтсам, шунча вазнли чақалоқ дунёга келади, деб ўйламаган эдик. Ҳозирча исмини нима қўйиш ҳақида ўйлаяпмиз. Бу борада отаси билан маслаҳатлашиб, бир қарорга келамиз», — дейди она.
Шифокорларнинг маълум қилишича, чақалоқнинг соғлиғи яхши, аҳволи барқарор. Она ва бола доимий тиббий назорат остида бўлиб турибди. Мутахассислар сўзларига кўра, агар барчаси режа асосида давом этса, улар 4–5 кун ичида уйига жавоб берилиши мумкин.
…