OpenAI собиқ раҳбари Кевин Веил коинот пойгасига қўшилди: Stoke Space янги босқичда

·0·Техно
OpenAI собиқ раҳбари Кевин Веил коинот пойгасига қўшилди: Stoke Space янги босқичда

Сунъий интеллект ва ижтимоий тармоқлар оламида катта тажрибага эга бўлган таниқли топ-менежер Кевин Веил коинот технологиялари соҳасига қайтмоқда. Twitter, Meta ва OpenAI каби гигант компанияларда масъул лавозимларда ишлаган Веил Сиетлда жойлашган Stoke Space стартапининг директорлар кенгаши аъзосига айланди. Бу қадам мазкур стартапнинг SpaceX каби саноат етакчилари билан рақобатда ўз мавқеини мустаҳкамлашга интилаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Stoke Space компанияси ҳозирда тўлиқ қайта фойдаланиш мумкин бўлган Nova ракетасини ишлаб чиқиш билан банд. TechCrunch нашри хабарига кўра, Кевин Веил компания асосчиси Энди Лапса учун нафақат инвестор, балки Силикон водийси экотизимида йўл кўрсатувчи мураббий вазифасини ҳам ўтаб келган. Лапса ўз вақтида муҳандислик соҳасидан тадбиркорликка ўтаётганида айнан Веил унга маблағ йиғиш ва стратегик алоқаларни ўрнатишда яқиндан ёрдам берган.

Коинот пойгасидаги янги рақиб

Ҳозирги кунда коинотга юк ташиш бозорида Elon Musk бошчилигидаги SpaceX мутлақ етакчилик қилмоқда. Бироқ Stoke Space таклиф этаётган ечим ўзининг тўлиқ қайта фойдаланиш имконияти билан ажралиб туради. Ҳатто Jeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси ҳам бу йўналишда эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилаётган бир пайтда, Stoke Space атмосферага қайта киришдаги экстремал ҳароратга чидамли технологияларни яратишга эътибор қаратган.

Маълумотларга кўра, Stoke Space шу вақтга қадар 1,34 миллиард доллар миқдорида инвестиция жалб қилишга муваффақ бўлди. Бунинг салмоқли қисми, яни 510 миллион доллари 2025-йилда амалга оширилган Д сериясидаги молиялаштириш босқичига тўғри келади. Кевин Веилнинг расман бошқарувга келиши компаниянинг ўсиш суръатларини янада тезлаштириши кутилмоқда.

OpenAI ва коинот технологиялари ўртасидаги боғлиқлик

Кевин Веил яқин вақтгача OpenAI компаниясида маҳсулотлар бўйича директор (КПО) лавозимида фаолият юритган эди. Унинг янги лавозими соҳа мутахассислари орасида турли тахминларни келтириб чиқарди. Хусусан, OpenAI раҳбари Sam Altman ўтган йили Stoke Space компаниясига сармоя киритиш имкониятларини кўриб чиққани ҳақида миш-мишлар тарқалган эди. Гарчи компания раҳбарияти бу борада изоҳ бермаган бўлса-да, Веилнинг ўтиши сунъий интеллект ва коинот саноати ўртасидаги ҳамкорлик кўприкларини мустаҳкамлаши мумкин.

Stoke Space келажакда коинотда маълумотларни қайта ишлаш марказларини (дата-сентерс) қуришни ҳам режалаштирган. Қуёш энергиясидан фойдаланадиган ва Ернинг сиёсий чекловларидан холи бўлган бундай марказлар фақат ракеталардан арзон ва тез-тез фойдаланиш имконияти бўлгандагина ўзини оқлайди. Кевин Веилнинг Планет Лабс компаниясидаги президентлик тажрибаси ва АҚШ Мудофаа вазирлиги билан алоқалари ушбу мураккаб лойиҳаларни амалга оширишда муҳим аҳамият касб этади.

Бугунги кунда жаҳон бозорида коинотга парвоз қилиш учун ракеталар етишмовчилиги кузатилмоқда. Агар Stoke Space ўзининг Nova ракетасини муваффақиятли синовдан ўтказса, у нафақат SpaceX компаниясига муносиб рақиб бўлади, балки глобал сунъий йўлдош алоқаси ва ҳарбий логистика йўналишларида янги даврни бошлаб беради.

OpenAIStoke SpaceSpaceXКевин ВеилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франциянинг ЗМЛ стартапи сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA гегемонлигига чек қўймоқдаФранциянинг ЗМЛ стартапи сунъий интеллект чиплари бозорида NVIDIA гегемонлигига чек қўймоқдаБугун, 13:22SambaNova сунъий интеллект чиплари бозори учун 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиSambaNova сунъий интеллект чиплари бозори учун 1 миллиард доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 12:23Австралиядаги энг йирик стартап танлови: Стартуп Баттлефиелд учун аризалар муддати узайтирилдиАвстралиядаги энг йирик стартап танлови: Стартуп Баттлефиелд учун аризалар муддати узайтирилдиБугун, 03:50Meta компанияси Мусе деб номланган янги сунъий интеллект тасвир генераторини тақдим этдиMeta компанияси Мусе деб номланган янги сунъий интеллект тасвир генераторини тақдим этдиБугун, 03:29Сунъий интеллект бозори иккига бўлинмоқда: Очиқ кодли моделлар Anthropic ўрнини эгаллайдими?Сунъий интеллект бозори иккига бўлинмоқда: Очиқ кодли моделлар Anthropic ўрнини эгаллайдими?Бугун, 01:28Microsoft сунъий интеллект харажатларини камайтириш учун ўз моделларига ўтмоқдаMicrosoft сунъий интеллект харажатларини камайтириш учун ўз моделларига ўтмоқдаБугун, 00:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги