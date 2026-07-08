OpenAI собиқ раҳбари Кевин Веил коинот пойгасига қўшилди: Stoke Space янги босқичда
Сунъий интеллект ва ижтимоий тармоқлар оламида катта тажрибага эга бўлган таниқли топ-менежер Кевин Веил коинот технологиялари соҳасига қайтмоқда. Twitter, Meta ва OpenAI каби гигант компанияларда масъул лавозимларда ишлаган Веил Сиетлда жойлашган Stoke Space стартапининг директорлар кенгаши аъзосига айланди. Бу қадам мазкур стартапнинг SpaceX каби саноат етакчилари билан рақобатда ўз мавқеини мустаҳкамлашга интилаётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Stoke Space компанияси ҳозирда тўлиқ қайта фойдаланиш мумкин бўлган Nova ракетасини ишлаб чиқиш билан банд. TechCrunch нашри хабарига кўра, Кевин Веил компания асосчиси Энди Лапса учун нафақат инвестор, балки Силикон водийси экотизимида йўл кўрсатувчи мураббий вазифасини ҳам ўтаб келган. Лапса ўз вақтида муҳандислик соҳасидан тадбиркорликка ўтаётганида айнан Веил унга маблағ йиғиш ва стратегик алоқаларни ўрнатишда яқиндан ёрдам берган.
Коинот пойгасидаги янги рақибҲозирги кунда коинотга юк ташиш бозорида Elon Musk бошчилигидаги SpaceX мутлақ етакчилик қилмоқда. Бироқ Stoke Space таклиф этаётган ечим ўзининг тўлиқ қайта фойдаланиш имконияти билан ажралиб туради. Ҳатто Jeff Bezos асос солган Blue Origin компанияси ҳам бу йўналишда эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилаётган бир пайтда, Stoke Space атмосферага қайта киришдаги экстремал ҳароратга чидамли технологияларни яратишга эътибор қаратган.
Маълумотларга кўра, Stoke Space шу вақтга қадар 1,34 миллиард доллар миқдорида инвестиция жалб қилишга муваффақ бўлди. Бунинг салмоқли қисми, яни 510 миллион доллари 2025-йилда амалга оширилган Д сериясидаги молиялаштириш босқичига тўғри келади. Кевин Веилнинг расман бошқарувга келиши компаниянинг ўсиш суръатларини янада тезлаштириши кутилмоқда.
OpenAI ва коинот технологиялари ўртасидаги боғлиқликКевин Веил яқин вақтгача OpenAI компаниясида маҳсулотлар бўйича директор (КПО) лавозимида фаолият юритган эди. Унинг янги лавозими соҳа мутахассислари орасида турли тахминларни келтириб чиқарди. Хусусан, OpenAI раҳбари Sam Altman ўтган йили Stoke Space компаниясига сармоя киритиш имкониятларини кўриб чиққани ҳақида миш-мишлар тарқалган эди. Гарчи компания раҳбарияти бу борада изоҳ бермаган бўлса-да, Веилнинг ўтиши сунъий интеллект ва коинот саноати ўртасидаги ҳамкорлик кўприкларини мустаҳкамлаши мумкин.
Stoke Space келажакда коинотда маълумотларни қайта ишлаш марказларини (дата-сентерс) қуришни ҳам режалаштирган. Қуёш энергиясидан фойдаланадиган ва Ернинг сиёсий чекловларидан холи бўлган бундай марказлар фақат ракеталардан арзон ва тез-тез фойдаланиш имконияти бўлгандагина ўзини оқлайди. Кевин Веилнинг Планет Лабс компаниясидаги президентлик тажрибаси ва АҚШ Мудофаа вазирлиги билан алоқалари ушбу мураккаб лойиҳаларни амалга оширишда муҳим аҳамият касб этади.
Бугунги кунда жаҳон бозорида коинотга парвоз қилиш учун ракеталар етишмовчилиги кузатилмоқда. Агар Stoke Space ўзининг Nova ракетасини муваффақиятли синовдан ўтказса, у нафақат SpaceX компаниясига муносиб рақиб бўлади, балки глобал сунъий йўлдош алоқаси ва ҳарбий логистика йўналишларида янги даврни бошлаб беради.
…