OpenAI GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди

·26·Техно
OpenAI GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди

OpenAI GPT-5.6 моделлар оиласини умумий фойдаланиш учун тақдим этди. Янги авлод учта вариантдан иборат: Sol асосий ва энг кучли модель сифатида, Terra кундалик иш учун мувозанатли вариант сифатида, Luna эса энг тежамкор модель сифатида кўрсатилган.

Компания маълумотига кўра, GPT-5.6 код ёзиш, билимга асосланган вазифалар, киберхавфсизлик ва илмий ишлар билан боғлиқ топшириқларда аввалги моделларга нисбатан самаралироқ ишлашга мўлжалланган. OpenAI Sol версияси мураккаб вазифаларда юқори натижа бериши, камроқ токен сарфлаши ва айрим жараёнларни тезроқ бажаришини қайд этган.

Янги моделларда max ва ultra режимлари ҳам бор. Max моделга вазифани чуқурроқ ўрганиш ва натижани қайта текшириш учун кўпроқ вақт беради. Ultra режими эса бир нечта агентни параллел ишлатиб, узоқ давом этадиган ёки бир неча босқичли ишларини тезроқ якунлашга ёрдам беради.

GPT-5.6 фақат матн ёки код тайёрлаш билан чекланмайди. У тайёр натижани текшириш, интерфейс ёки ҳужжатдаги камчиликларни топиш ва уларни тузатиш имкониятларига ҳам эга. OpenAI модель тақдимотлар, ҳужжатлар ва электрон жадваллар билан ишлашда аниқроқ натижа бериши мумкинлигини билдирган.

Янги авлод ChatGPT, Codex ва OpenAI API орқали босқичма-босқич тарқатилмоқда. ChatGPT Work хизматида модель Slack, Notion, Microsoft 365 ва Google Drive каби иш муҳитидаги маълумотлар билан ишлаб, улардан тайёр ҳужжат, тақдимот ёки бошқа материаллар яратиши мумкин.

API орқали дастурчилар Sol, Terra ва Luna моделларидан фойдаланиши мумкин. OpenAI нархларни 1 миллион токен ҳисобида белгилаган: Sol учун кириш токенлари 5 доллар, чиқиш токенлари 30 доллар; Terra учун 2,5 ва 15 доллар; Luna учун 1 ва 6 доллар.

Компания моделлар оммавий фойдаланишга чиқарилишидан олдин хавфсизлик бўйича кенг синовлардан ўтказилганини маълум қилди. Унда инсонлар иштирокидаги red teaming, автоматлаштирилган тестлар ва зарарли фойдаланишга қарши қўшимча ҳимоя чоралари қўлланган.

OpenAIGPT-5.6ChatGPTSolTerraLuna
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI янги Сол моделини тақдим этди: Сунъий интеллект хавфсизлиги сўроқ остидаOpenAI янги Сол моделини тақдим этди: Сунъий интеллект хавфсизлиги сўроқ остидаБугун, 23:29ЛГ Дисплай тадқиқоти: 480 Hz частотали мониторлар геймерлар натижасини 38 фоизга яхшилайдиЛГ Дисплай тадқиқоти: 480 Hz частотали мониторлар геймерлар натижасини 38 фоизга яхшилайдиБугун, 23:27Meta фойдаланувчиларнинг Instagram суратларидан AI тасвирлар яратишни бошладиMeta фойдаланувчиларнинг Instagram суратларидан AI тасвирлар яратишни бошладиБугун, 23:20Character.AI микродрамалар бозорига кирди: Томошабинлар энди қаҳрамонлар билан суҳбатлашадиCharacter.AI микродрамалар бозорига кирди: Томошабинлар энди қаҳрамонлар билан суҳбатлашадиБугун, 18:27Оллама лойиҳаси 65 миллион доллар сармоя жалб қилди: Сунъий интеллект оламида янги даврОллама лойиҳаси 65 миллион доллар сармоя жалб қилди: Сунъий интеллект оламида янги даврБугун, 18:21Вальсга туша оладиган инсонга ўхшаш робот ижтимоий тармоқларда эътиборга тушдиВальсга туша оладиган инсонга ўхшаш робот ижтимоий тармоқларда эътиборга тушдиБугун, 17:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги