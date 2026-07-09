OpenAI GPT-5.6 моделлар оиласини тақдим этди
OpenAI GPT-5.6 моделлар оиласини умумий фойдаланиш учун тақдим этди. Янги авлод учта вариантдан иборат: Sol асосий ва энг кучли модель сифатида, Terra кундалик иш учун мувозанатли вариант сифатида, Luna эса энг тежамкор модель сифатида кўрсатилган.
Компания маълумотига кўра, GPT-5.6 код ёзиш, билимга асосланган вазифалар, киберхавфсизлик ва илмий ишлар билан боғлиқ топшириқларда аввалги моделларга нисбатан самаралироқ ишлашга мўлжалланган. OpenAI Sol версияси мураккаб вазифаларда юқори натижа бериши, камроқ токен сарфлаши ва айрим жараёнларни тезроқ бажаришини қайд этган.
Янги моделларда max ва ultra режимлари ҳам бор. Max моделга вазифани чуқурроқ ўрганиш ва натижани қайта текшириш учун кўпроқ вақт беради. Ultra режими эса бир нечта агентни параллел ишлатиб, узоқ давом этадиган ёки бир неча босқичли ишларини тезроқ якунлашга ёрдам беради.
GPT-5.6 фақат матн ёки код тайёрлаш билан чекланмайди. У тайёр натижани текшириш, интерфейс ёки ҳужжатдаги камчиликларни топиш ва уларни тузатиш имкониятларига ҳам эга. OpenAI модель тақдимотлар, ҳужжатлар ва электрон жадваллар билан ишлашда аниқроқ натижа бериши мумкинлигини билдирган.
Янги авлод ChatGPT, Codex ва OpenAI API орқали босқичма-босқич тарқатилмоқда. ChatGPT Work хизматида модель Slack, Notion, Microsoft 365 ва Google Drive каби иш муҳитидаги маълумотлар билан ишлаб, улардан тайёр ҳужжат, тақдимот ёки бошқа материаллар яратиши мумкин.
API орқали дастурчилар Sol, Terra ва Luna моделларидан фойдаланиши мумкин. OpenAI нархларни 1 миллион токен ҳисобида белгилаган: Sol учун кириш токенлари 5 доллар, чиқиш токенлари 30 доллар; Terra учун 2,5 ва 15 доллар; Luna учун 1 ва 6 доллар.
Компания моделлар оммавий фойдаланишга чиқарилишидан олдин хавфсизлик бўйича кенг синовлардан ўтказилганини маълум қилди. Унда инсонлар иштирокидаги red teaming, автоматлаштирилган тестлар ва зарарли фойдаланишга қарши қўшимча ҳимоя чоралари қўлланган.
…