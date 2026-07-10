SpaceX коинотда мутлақ рекорд ўрнатди: Falcon 9 поғонаси 36-марта муваффақиятли учирилди

·0·Техно
SpaceX коинотда мутлақ рекорд ўрнатди: Falcon 9 поғонаси 36-марта муваффақиятли учирилди

Илон Маск асос солган SpaceX компанияси коинотга юк ташиш ва ракеталардан кўп маротаба фойдаланиш борасида навбатдаги тарихий натижани қайд этди. Навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага олиб чиқиш жараёнида Falcon 9 ракетасининг биринчи поғонаси ўзининг 36-парвозини амалга ошириб, жаҳон рекордини янгилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Парвоз 9-июль куни АҚШнинг Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган СЛК-40 старт майдончасидан амалга оширилди. Falcon 9 Block 5 ракетаси ўз бортидаги 29 та Starlink сунъий йўлдошини паст ер орбитасига муваффақиятли олиб чиқди. Ушбу миссия нафақат техник вазифани бажариши, балки технологик барқарорликни намойиш этиши билан ҳам аҳамиятлидир.

ixbt.com маълумотига кўра, B1067 рақамли тезлаткич ўз вазифасини бажаргач, Атлантика океанидаги махсус сузувчи платформага вертикал ҳолда қўнди. Бу мазкур ракета поғонаси учун 36-марта амалга оширилган муваффақиятли парвоз ва қўниш бўлиб, SpaceX тарихидаги энг юқори кўрсаткичга айланди.

Космик парвозлар нархини пасайтириш стратегияси

SpaceX компаниясининг асосий мақсади коинотга чиқиш харажатларини максимал даражада камайтиришдир. Биринчи поғонани қайта-қайта ишлатиш орқали компания ҳар бир парвоз нархини бир неча баробарга арзонлаштиришга эришмоқда. Бир неча йил аввал битта тезлаткичдан 10-15 марта фойдаланиш улкан марра сифатида кўрилган бўлса, бугунги кунда бу кўрсаткич икки баробардан ҳам ошиб кетди.

Ушбу рекорд SpaceX муҳандисларининг ракеталарни қайта тиклаш ва уларга хизмат кўрсатиш борасидаги маҳорати ўсиб бораётганидан далолат беради. Ҳар бир муваффақиятли қўнишдан сўнг, мутахассислар поғонани синчиклаб текширувдан ўтказадилар ва кейинги миссияга тайёрлайдилар.

Таъкидлаш жоизки, SpaceX ушбу соҳада якка ҳукмронликка интилаётган бир пайтда, бошқа давлатлар ҳам кўп марта фойдаланиладиган ракеталар устида ишламоқда. Хусусан, худди шу куни Хитойда ҳам Лонг Марч 10B кўп марта ишлатиладиган ракетасининг муваффақиятли синовлари ўтказилгани ҳақида хабарлар тарқалди.

Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари ва мутахассислари учун бу каби янгиликлар глобал технологик пойганинг янги босқичини англатади. Falcon 9 ракетасининг бундай чидамлилиги келажакда нафақат сунъий йўлдошлар, балки сайёралараро миссиялар ва коинот туризми учун ҳам янги уфқларни очиб беради.

SpaceXFalcon 9StarlinkИлон МаскКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент кўчаларида робот-курьерлар синови бошландиТошкент кўчаларида робот-курьерлар синови бошландиБугун, 15:03Wildberries ресайл-сервисида тўлов тизимини янгилади: Энди маҳсулотни кўриб тўлаш мумкинWildberries ресайл-сервисида тўлов тизимини янгилади: Энди маҳсулотни кўриб тўлаш мумкинБугун, 14:58Алоқа йўқ жойда ҳам ишлайди: Ҳиндистонда янги сунъий йўлдош телефони тақдим этилдиАлоқа йўқ жойда ҳам ишлайди: Ҳиндистонда янги сунъий йўлдош телефони тақдим этилдиБугун, 14:20Мисрдаги «Эл-Дабаа» AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок реактори ўрнатилдиМисрдаги «Эл-Дабаа» AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок реактори ўрнатилдиБугун, 13:53Redmi Ноте 17: Гигант экран ва 8000 мАч сиғимли аккумулятор билан таништирилдиRedmi Ноте 17: Гигант экран ва 8000 мАч сиғимли аккумулятор билан таништирилдиБугун, 13:24Росатом 2026-йилга қадар электромобиллар учун қувватлаш станциялари гигафабрикасини очадиРосатом 2026-йилга қадар электромобиллар учун қувватлаш станциялари гигафабрикасини очадиБугун, 12:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги