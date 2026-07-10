SpaceX коинотда мутлақ рекорд ўрнатди: Falcon 9 поғонаси 36-марта муваффақиятли учирилди
Илон Маск асос солган SpaceX компанияси коинотга юк ташиш ва ракеталардан кўп маротаба фойдаланиш борасида навбатдаги тарихий натижани қайд этди. Навбатдаги Starlink сунъий йўлдошларини орбитага олиб чиқиш жараёнида Falcon 9 ракетасининг биринчи поғонаси ўзининг 36-парвозини амалга ошириб, жаҳон рекордини янгилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Парвоз 9-июль куни АҚШнинг Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган СЛК-40 старт майдончасидан амалга оширилди. Falcon 9 Block 5 ракетаси ўз бортидаги 29 та Starlink сунъий йўлдошини паст ер орбитасига муваффақиятли олиб чиқди. Ушбу миссия нафақат техник вазифани бажариши, балки технологик барқарорликни намойиш этиши билан ҳам аҳамиятлидир.
ixbt.com маълумотига кўра, B1067 рақамли тезлаткич ўз вазифасини бажаргач, Атлантика океанидаги махсус сузувчи платформага вертикал ҳолда қўнди. Бу мазкур ракета поғонаси учун 36-марта амалга оширилган муваффақиятли парвоз ва қўниш бўлиб, SpaceX тарихидаги энг юқори кўрсаткичга айланди.
Космик парвозлар нархини пасайтириш стратегиясиSpaceX компаниясининг асосий мақсади коинотга чиқиш харажатларини максимал даражада камайтиришдир. Биринчи поғонани қайта-қайта ишлатиш орқали компания ҳар бир парвоз нархини бир неча баробарга арзонлаштиришга эришмоқда. Бир неча йил аввал битта тезлаткичдан 10-15 марта фойдаланиш улкан марра сифатида кўрилган бўлса, бугунги кунда бу кўрсаткич икки баробардан ҳам ошиб кетди.
Ушбу рекорд SpaceX муҳандисларининг ракеталарни қайта тиклаш ва уларга хизмат кўрсатиш борасидаги маҳорати ўсиб бораётганидан далолат беради. Ҳар бир муваффақиятли қўнишдан сўнг, мутахассислар поғонани синчиклаб текширувдан ўтказадилар ва кейинги миссияга тайёрлайдилар.
Таъкидлаш жоизки, SpaceX ушбу соҳада якка ҳукмронликка интилаётган бир пайтда, бошқа давлатлар ҳам кўп марта фойдаланиладиган ракеталар устида ишламоқда. Хусусан, худди шу куни Хитойда ҳам Лонг Марч 10B кўп марта ишлатиладиган ракетасининг муваффақиятли синовлари ўтказилгани ҳақида хабарлар тарқалди.
Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари ва мутахассислари учун бу каби янгиликлар глобал технологик пойганинг янги босқичини англатади. Falcon 9 ракетасининг бундай чидамлилиги келажакда нафақат сунъий йўлдошлар, балки сайёралараро миссиялар ва коинот туризми учун ҳам янги уфқларни очиб беради.
…