Белгия терма жамоаси устози Ламине Ямални тўхтатиш бўйича махсус режаси йўқлигини айтди

·0·Спорт
Белгия терма жамоаси устози Ламине Ямални тўхтатиш бўйича махсус режаси йўқлигини айтди

Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичи доирасида Испанияга қарши бўлиб ўтадиган ўйин олдидан Белгия терма жамоаси бош мураббийи Руди Гарсиа ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Мутахассиснинг таъкидлашича, унинг жамоаси бор эътиборини фақатгина рақибнинг ёш юлдузи Ламине Ямални тўхтатишга қаратмайди. Аксинча, "қизил иблислар" бутун Испания жамоасига қарши жамоавий кураш олиб боришни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Белгия терма жамоаси Лос-Анжелесда бўлиб ўтадиган ушбу учрашувга аутсайдер мақомида ташриф буюрмоқда. Бироқ Руди Гарсиа ўз шогирдларининг имкониятларига юқори баҳо бериб, Европа чемпионларининг мағлубиятсиз сериясига чек қўйиш мумкинлигига ишонмоқда. Мураббийнинг сўзларига кўра, Испаниянинг кучи фақат бир футболчида эмас, балки уларнинг яхлит жамоавий ўйинида мужассамлашган.

Жамоавий ўйин ва тактик ёндашув

Испания терма жамоаси ушбу турнирда ҳали бирорта ҳам гол ўтказиб юбормаган ягона жамоа бўлиб турибди. РTBФ нашри хабарига кўра, Гарсиа рақибнинг бу натижасини ҳурмат қилган ҳолда, статистикани ўзгартириш вақти келганини таъкидлади. "Ламине Ямалга қарши махсус режамиз йўқ, чунки бундай режа ҳар бир футболчи учун керак бўлар эди. Бизга умуман Испанияга қарши режа зарур", — дея қўшимча қилди мураббий.

Белгия устози рақибнинг тўп назоратига асосланган услубини бузиш ва қарши ҳужумларда самарали ҳаракат қилиш орқали ғалаба қозонишни кўзламоқда. Унинг фикрича, Белгия терма жамоаси тўпни қўлга киритган вазиятларда рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш учун етарли даражадаги ҳужумкор салоҳиятга эга. Бу эса ўйиннинг тақдирини ҳал қилувчи омиллардан бири бўлиши кутилмоқда.

Руҳий тайёргарлик ва ғалабага ишонч

Руди Гарсиа ўзининг келиб чиқиши испан бўлса-да, ҳозирда бор эътибори Белгия муваффақиятига қаратилганини билдирди. "Менинг томиримда андалусияликлар қони оқади, аммо қалбим Белгия билан. Биз чорак финалга бор кучимиз билан киришамиз. Ҳамма бизни турнирдан чиқиб кетади деб ҳисобламоқда, лекин бизда ғалаба учун барча имкониятлар мавжуд", — дейди у.

Испания Евро 2024 ғолиби сифатида фаворит саналса-да, Белгия терма жамоаси ўз кучига ишонмоқда. Мураббийнинг айтишича, турнирда узоққа бориш учун албатта кучли жамоаларни мағлуб этиш лозим. Мазкур баҳс нафақат ярим финал йўлланмаси, балки Белгиянинг янги авлоди учун ўзига хос имтиҳон вазифасини ўтаб беради.

Эслатиб ўтамиз, Испания терма жамоаси ўз таркибини деярли ўзгартирмаган ҳолда барқарор ўйин намойиш этиб келмоқда. Ламине Ямал эса ушбу таркибнинг энг хавфли қуролларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бироқ Гарсиа шогирдлари ушбу "тўсиқ"ни жамоавий интизом эвазига енгиб ўтишга тайёрланмоқда.

ФутболБелгияИспанияЛамине ЯмалЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуринью «Реал» базасига қайтди: биринчи хабар жуда қисқа бўлди...Моуринью «Реал» базасига қайтди: биринчи хабар жуда қисқа бўлди...Бугун, 17:15Эрлинг Холанд босимни Англияга юклади: Норвегия чорак финал олдидан аутсайдерЭрлинг Холанд босимни Англияга юклади: Норвегия чорак финал олдидан аутсайдерБугун, 17:11Ҳоланддан чемпионлик саволига кутилмаган жавоб: босим бошқа жамоага ўтдиҲоланддан чемпионлик саволига кутилмаган жавоб: босим бошқа жамоага ўтдиБугун, 17:08Брозович «Реал» клубига ўтиши мумкин: Моуринью учун қизиқ вариант борБрозович «Реал» клубига ўтиши мумкин: Моуринью учун қизиқ вариант борБугун, 16:36Сенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиСенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиБугун, 16:29Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Бугун, 16:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди