Белгия терма жамоаси устози Ламине Ямални тўхтатиш бўйича махсус режаси йўқлигини айтди
Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичи доирасида Испанияга қарши бўлиб ўтадиган ўйин олдидан Белгия терма жамоаси бош мураббийи Руди Гарсиа ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Мутахассиснинг таъкидлашича, унинг жамоаси бор эътиборини фақатгина рақибнинг ёш юлдузи Ламине Ямални тўхтатишга қаратмайди. Аксинча, "қизил иблислар" бутун Испания жамоасига қарши жамоавий кураш олиб боришни мақсад қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Белгия терма жамоаси Лос-Анжелесда бўлиб ўтадиган ушбу учрашувга аутсайдер мақомида ташриф буюрмоқда. Бироқ Руди Гарсиа ўз шогирдларининг имкониятларига юқори баҳо бериб, Европа чемпионларининг мағлубиятсиз сериясига чек қўйиш мумкинлигига ишонмоқда. Мураббийнинг сўзларига кўра, Испаниянинг кучи фақат бир футболчида эмас, балки уларнинг яхлит жамоавий ўйинида мужассамлашган.
Жамоавий ўйин ва тактик ёндашувИспания терма жамоаси ушбу турнирда ҳали бирорта ҳам гол ўтказиб юбормаган ягона жамоа бўлиб турибди. РTBФ нашри хабарига кўра, Гарсиа рақибнинг бу натижасини ҳурмат қилган ҳолда, статистикани ўзгартириш вақти келганини таъкидлади. "Ламине Ямалга қарши махсус режамиз йўқ, чунки бундай режа ҳар бир футболчи учун керак бўлар эди. Бизга умуман Испанияга қарши режа зарур", — дея қўшимча қилди мураббий.
Белгия устози рақибнинг тўп назоратига асосланган услубини бузиш ва қарши ҳужумларда самарали ҳаракат қилиш орқали ғалаба қозонишни кўзламоқда. Унинг фикрича, Белгия терма жамоаси тўпни қўлга киритган вазиятларда рақиб ҳимоясини ёриб ўтиш учун етарли даражадаги ҳужумкор салоҳиятга эга. Бу эса ўйиннинг тақдирини ҳал қилувчи омиллардан бири бўлиши кутилмоқда.
Руҳий тайёргарлик ва ғалабага ишончРуди Гарсиа ўзининг келиб чиқиши испан бўлса-да, ҳозирда бор эътибори Белгия муваффақиятига қаратилганини билдирди. "Менинг томиримда андалусияликлар қони оқади, аммо қалбим Белгия билан. Биз чорак финалга бор кучимиз билан киришамиз. Ҳамма бизни турнирдан чиқиб кетади деб ҳисобламоқда, лекин бизда ғалаба учун барча имкониятлар мавжуд", — дейди у.
Испания Евро 2024 ғолиби сифатида фаворит саналса-да, Белгия терма жамоаси ўз кучига ишонмоқда. Мураббийнинг айтишича, турнирда узоққа бориш учун албатта кучли жамоаларни мағлуб этиш лозим. Мазкур баҳс нафақат ярим финал йўлланмаси, балки Белгиянинг янги авлоди учун ўзига хос имтиҳон вазифасини ўтаб беради.
Эслатиб ўтамиз, Испания терма жамоаси ўз таркибини деярли ўзгартирмаган ҳолда барқарор ўйин намойиш этиб келмоқда. Ламине Ямал эса ушбу таркибнинг энг хавфли қуролларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бироқ Гарсиа шогирдлари ушбу "тўсиқ"ни жамоавий интизом эвазига енгиб ўтишга тайёрланмоқда.
…