Моуриньо «Реал» базасига қайтди: биринчи хабар жуда қисқа бўлди...

·0·Спорт
Моуриньо «Реал» базасига қайтди: биринчи хабар жуда қисқа бўлди...

Португалиялик мутахассис Жозе Моуриньо Мадриднинг «Реал» клубида расман иш бошлади.

У клуб базасига етиб борганини ижтимоий тармоқдаги сурати орқали маълум қилди. Моуриньонинг фотосурат остига ёзган қисқа изоҳи эса мадридлик мухлислар учун янги давр бошланганини англатди.

Моуриньо «Реал» базасида кўриниш берди

Жозе Моуриньо Мадрид клуби базасига етиб келди ва расман бош мураббий сифатида фаолиятини бошлади.

Мутахассис ўз ижтимоий тармоқ саҳифасида клуб базасида тушган суратини эълон қилди. Бу унинг «Реал»га қайтиши амалда бошланганини кўрсатди.

«Қани кетдик!!»

Моуриньо сурат остига узун баёнот эмас, қисқа ва таъсирли изоҳ қолдирди.

«Қани кетдик!!» — деб ёзди португалиялик мураббий.

Бу ибора «Реал» мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотди. Чунки Моуриньо учун Мадрид клуби бегона эмас — у аввал ҳам шу ерда катта босим, катта ўйинлар ва катта ғалабалар муҳитида ишлаган.

Шартнома уч йилга мўлжалланган

Маълумот учун, Жозе Моуриньо «Реал» билан уч йиллик шартнома имзолаган.

Бу клуб раҳбарияти янги мураббий билан қисқа муддатли тажриба эмас, балки камида бир неча мавсумга мўлжалланган лойиҳа бошлаётганини кўрсатади.

Мадридга иккинчи қайтиш

Моуриньо «Реал»ни аввал 2010–2013 йиллар оралиғида бошқарган.

Ўша даврда у Испания футболида энг катта рақобат муҳитида ишлаган ва жамоани ўзига хос қатъий услубда шакллантирган. Энди эса португалиялик мутахассис Мадридга янги вазифа ва янги таркиб билан қайтмоқда.

Сўнгги иш жойи «Бенфика» эди

Моуриньонинг охирги иш жойи Португалиянинг «Бенфика» клуби бўлган.

У ўтган мавсум якунлангач, Лиссабон жамоасини тарк этган эди. Шундан кейин унинг кейинги манзили ҳақида турли тахминлар билдирилганди.

«Реал»да янги давр бошланмоқда

Моуриньонинг клуб базасидаги биринчи сурати ва қисқа изоҳи оддий постдан кўра кўпроқ маъно касб этди.

Энди Мадридда асосий савол битта: Моуриньо иккинчи қайтишида «Реал»га қандай қиёфа беради?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳоланддан чемпионлик саволига кутилмаган жавоб: босим бошқа жамоага ўтдиҲоланддан чемпионлик саволига кутилмаган жавоб: босим бошқа жамоага ўтдиБугун, 17:08Брозович «Реал» клубига ўтиши мумкин: Моуриньо учун қизиқ вариант борБрозович «Реал» клубига ўтиши мумкин: Моуриньо учун қизиқ вариант борБугун, 16:36Сенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиСенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиБугун, 16:29Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Бугун, 16:25Салоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқдаСалоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқдаБугун, 16:23Де ла Фуэнте Месси ҳақида гапирди: 39 ёшда ҳам бир жиҳат ўзгармаганДе ла Фуэнте Месси ҳақида гапирди: 39 ёшда ҳам бир жиҳат ўзгармаганБугун, 16:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди