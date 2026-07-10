Моуриньо «Реал» базасига қайтди: биринчи хабар жуда қисқа бўлди...
Португалиялик мутахассис Жозе Моуриньо Мадриднинг «Реал» клубида расман иш бошлади.
У клуб базасига етиб борганини ижтимоий тармоқдаги сурати орқали маълум қилди. Моуриньонинг фотосурат остига ёзган қисқа изоҳи эса мадридлик мухлислар учун янги давр бошланганини англатди.
Моуриньо «Реал» базасида кўриниш берди
Жозе Моуриньо Мадрид клуби базасига етиб келди ва расман бош мураббий сифатида фаолиятини бошлади.
Мутахассис ўз ижтимоий тармоқ саҳифасида клуб базасида тушган суратини эълон қилди. Бу унинг «Реал»га қайтиши амалда бошланганини кўрсатди.
«Қани кетдик!!»
Моуриньо сурат остига узун баёнот эмас, қисқа ва таъсирли изоҳ қолдирди.
«Қани кетдик!!» — деб ёзди португалиялик мураббий.
Бу ибора «Реал» мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотди. Чунки Моуриньо учун Мадрид клуби бегона эмас — у аввал ҳам шу ерда катта босим, катта ўйинлар ва катта ғалабалар муҳитида ишлаган.
Шартнома уч йилга мўлжалланган
Маълумот учун, Жозе Моуриньо «Реал» билан уч йиллик шартнома имзолаган.
Бу клуб раҳбарияти янги мураббий билан қисқа муддатли тажриба эмас, балки камида бир неча мавсумга мўлжалланган лойиҳа бошлаётганини кўрсатади.
Мадридга иккинчи қайтиш
Моуриньо «Реал»ни аввал 2010–2013 йиллар оралиғида бошқарган.
Ўша даврда у Испания футболида энг катта рақобат муҳитида ишлаган ва жамоани ўзига хос қатъий услубда шакллантирган. Энди эса португалиялик мутахассис Мадридга янги вазифа ва янги таркиб билан қайтмоқда.
Сўнгги иш жойи «Бенфика» эди
Моуриньонинг охирги иш жойи Португалиянинг «Бенфика» клуби бўлган.
У ўтган мавсум якунлангач, Лиссабон жамоасини тарк этган эди. Шундан кейин унинг кейинги манзили ҳақида турли тахминлар билдирилганди.
«Реал»да янги давр бошланмоқда
Моуриньонинг клуб базасидаги биринчи сурати ва қисқа изоҳи оддий постдан кўра кўпроқ маъно касб этди.
Энди Мадридда асосий савол битта: Моуриньо иккинчи қайтишида «Реал»га қандай қиёфа беради?
…