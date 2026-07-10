Эрлинг Холанд босимни Англияга юклади: Норвегия чорак финал олдидан аутсайдер
Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичи олдидан Норвегия терма жамоаси ва Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд кутилмаган баёнот билан чиқди. У ўз жамоасининг ажойиб натижаларига қарамай, бўлажак баҳсда Англияни яққол фаворит деб ҳисобламоқда. Холанднинг фикрича, барча босим ва ғалаба қозониш мажбурияти айнан Томас Тухел шогирдлари зиммасига тушади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Норвегия терма жамоаси Бразилия устидан қозонилган ғалабадан сўнг турнирнинг энг катта сюрпризларидан бирига айланди. Бироқ, НРК нашрига берган интервюсида Эрлинг Холанд ўз жамоасининг имкониятларини паст баҳолаб, эҳтиёткорликни сақлаб қолишни афзал кўрди. Унинг сўзларига кўра, Норвегиянинг ғалаба қозониш эҳтимоли жуда паст ва жамоатчилик барча эътиборни инглизларга қаратиши лозим.
Клубдошлар ўртасидаги қарама-қаршиликМазкур учрашув Эрлинг Холанд учун шахсий характерга ҳам эга. Боиси, у майдонда Манчестер Сити таркибидаги жамоадошлари Джон Стоунз ва Марк Гуеҳи билан тўқнаш келади. Ҳужумчи ўзининг энг яқин дўстларига қарши ўйнаш бироз ғалати туюлишини, аммо бу профессионал футболда оддий ҳол эканини таъкидлади.
"Бу бироз ғалати туюлади. Сиз ҳаётингизда бошқа ҳеч ким билан улар каби кўп вақт ўтказмайсиз. Марк Гуеҳи ва Джон Стоунз билан йиллар давомида бирга меҳнат қилиб келмоқдаман, шунинг учун бу ўйин ўзгача аҳамиятга эга," — дея қўшимча қилди ҳужумчи Неттависен нашрига берган интервюсида.
Жисмоний ҳолат ва тайёргарлик сирлариНорвегиянинг муваффақияти кўп жиҳатдан уларнинг асосий юлдузи Эрлинг Холанднинг соғлиғи ва жисмоний ҳолатига боғлиқ. Ҳужумчи оғир турнир жадвалига қарамай, ўзини аъло даражада ҳис қилаётганини ва бунда ҳам клуби, ҳам терма жамоаси мураббийларининг ҳиссаси катта эканини эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, сўнгги йилларда у ўз танасини яхшироқ тушунишни ўрганган.
Холанд Стале Солбаккен ва Манчестер Сити мураббийлар штабига миннатдорчилик билдириб, кўп ўйин ўтказиш фақат майдондаги ҳаракат эмас, балки ўйинга ўзгача тайёргарлик кўриш санъати эканини айтди. "Мен ўз танамни биламан, жароҳатлар мени четлаб ўтаётгани эса яхши белги," — деди норвегиялик тўпурар.
Мухлислар ва экспертлар ушбу чорак финал баҳсини интизорлик билан кутишмоқда. Гарчи Эрлинг Холанд босимни рақибга ўтказишга ҳаракат қилаётган бўлса-да, Норвегия терма жамоасининг интизомли ўйини Англия учун жиддий тўсиқ бўлиши кутилмоқда. Миамида бўлиб ўтадиган ушбу учрашув ярим финал йўлланмаси эгасини аниқлаб беради.
…