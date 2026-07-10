Эрлинг Холанд босимни Англияга юклади: Норвегия чорак финал олдидан аутсайдер

·0·Спорт
Эрлинг Холанд босимни Англияга юклади: Норвегия чорак финал олдидан аутсайдер

Жаҳон чемпионатининг чорак финал босқичи олдидан Норвегия терма жамоаси ва Манчестер Сити ҳужумчиси Эрлинг Холанд кутилмаган баёнот билан чиқди. У ўз жамоасининг ажойиб натижаларига қарамай, бўлажак баҳсда Англияни яққол фаворит деб ҳисобламоқда. Холанднинг фикрича, барча босим ва ғалаба қозониш мажбурияти айнан Томас Тухел шогирдлари зиммасига тушади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Норвегия терма жамоаси Бразилия устидан қозонилган ғалабадан сўнг турнирнинг энг катта сюрпризларидан бирига айланди. Бироқ, НРК нашрига берган интервюсида Эрлинг Холанд ўз жамоасининг имкониятларини паст баҳолаб, эҳтиёткорликни сақлаб қолишни афзал кўрди. Унинг сўзларига кўра, Норвегиянинг ғалаба қозониш эҳтимоли жуда паст ва жамоатчилик барча эътиборни инглизларга қаратиши лозим.

Клубдошлар ўртасидаги қарама-қаршилик

Мазкур учрашув Эрлинг Холанд учун шахсий характерга ҳам эга. Боиси, у майдонда Манчестер Сити таркибидаги жамоадошлари Джон Стоунз ва Марк Гуеҳи билан тўқнаш келади. Ҳужумчи ўзининг энг яқин дўстларига қарши ўйнаш бироз ғалати туюлишини, аммо бу профессионал футболда оддий ҳол эканини таъкидлади.

"Бу бироз ғалати туюлади. Сиз ҳаётингизда бошқа ҳеч ким билан улар каби кўп вақт ўтказмайсиз. Марк Гуеҳи ва Джон Стоунз билан йиллар давомида бирга меҳнат қилиб келмоқдаман, шунинг учун бу ўйин ўзгача аҳамиятга эга," — дея қўшимча қилди ҳужумчи Неттависен нашрига берган интервюсида.

Жисмоний ҳолат ва тайёргарлик сирлари

Норвегиянинг муваффақияти кўп жиҳатдан уларнинг асосий юлдузи Эрлинг Холанднинг соғлиғи ва жисмоний ҳолатига боғлиқ. Ҳужумчи оғир турнир жадвалига қарамай, ўзини аъло даражада ҳис қилаётганини ва бунда ҳам клуби, ҳам терма жамоаси мураббийларининг ҳиссаси катта эканини эътироф этди. Унинг сўзларига кўра, сўнгги йилларда у ўз танасини яхшироқ тушунишни ўрганган.

Холанд Стале Солбаккен ва Манчестер Сити мураббийлар штабига миннатдорчилик билдириб, кўп ўйин ўтказиш фақат майдондаги ҳаракат эмас, балки ўйинга ўзгача тайёргарлик кўриш санъати эканини айтди. "Мен ўз танамни биламан, жароҳатлар мени четлаб ўтаётгани эса яхши белги," — деди норвегиялик тўпурар.

Мухлислар ва экспертлар ушбу чорак финал баҳсини интизорлик билан кутишмоқда. Гарчи Эрлинг Холанд босимни рақибга ўтказишга ҳаракат қилаётган бўлса-да, Норвегия терма жамоасининг интизомли ўйини Англия учун жиддий тўсиқ бўлиши кутилмоқда. Миамида бўлиб ўтадиган ушбу учрашув ярим финал йўлланмаси эгасини аниқлаб беради.

Эрлинг ХоландАнглияНорвегияЖаҳон ЧемпионатиМанчестер Сити
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моуриньо «Реал» базасига қайтди: биринчи хабар жуда қисқа бўлди...Моуриньо «Реал» базасига қайтди: биринчи хабар жуда қисқа бўлди...Бугун, 17:15Ҳоланддан чемпионлик саволига кутилмаган жавоб: босим бошқа жамоага ўтдиҲоланддан чемпионлик саволига кутилмаган жавоб: босим бошқа жамоага ўтдиБугун, 17:08Брозович «Реал» клубига ўтиши мумкин: Моуриньо учун қизиқ вариант борБрозович «Реал» клубига ўтиши мумкин: Моуриньо учун қизиқ вариант борБугун, 16:36Сенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиСенегалда бутун бир давр якунланди: Садио Мане терма жамоадаги фаолиятини тугатдиБугун, 16:29Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Рой Кин Францияни тўхтатиш йўлини айтди: битта шарт ҳал қилувчи...Бугун, 16:25Салоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқдаСалоҳ «Ливерпуль»дан кетди: у ЖЧ-2026 дан сўнг янги жамоа танламоқдаБугун, 16:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди