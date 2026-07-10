Президентнинг маданият бўйича янги вакили кимлиги маълум бўлди

·60·Ўзбекистон
Президентнинг маданият бўйича янги вакили кимлиги маълум бўлди

Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг фармонига мувофиқ, Ҳасан Равшанович Солиҳов Президентнинг маданият масалалари бўйича вакили лавозимига тайинланди.

Мазкур лавозимда ишлаб келган Ғиёсиддин Режабов эса бошқа ишга ўтгани муносабати билан вазифасидан озод этилди. У Президентнинг маданият масалалари бўйича вакили сифатида жорий йилнинг 29 апрель куни фаолиятини бошлаган эди. Унга қадар Президент администрациясининг Креатив иқтисодиёт ва туризм департаментида шуъба мудири сифатида меҳнат қилган.

Янги тайинланган Ҳасан Солиҳов сўнгги вақтларда Креатив индустрия паркига раҳбарлик қилиб келган. У 1987 йил 28 март куни Тошкент шаҳрида туғилган.

Ҳасан Солиҳов 2004 йилда Тошкент давлат миллий рақс ва хореография олий мактабини ансамбль артисти мутахассислиги бўйича, 2008 йилда эса Маннон Уйғур номидаги Тошкент давлат санъат институтини драма театри ва кино актёри йўналиши бўйича муваффақиятли тамомлаган.

У меҳнат фаолиятини 2006 йилда Ўзбекистон Ёшлар театрида бошлаган. Шунингдек, Ҳасан Солиҳов ArtCraft Production продакшн компанияси асосчиси сифатида ҳам танилган.

Ушбу тайинлов мамлакат маданият соҳасидаги бошқарув тизимидаги навбатдаги муҳим кадрлар ўзгариши сифатида баҳоланмоқда.

Шавкат МирзиёевЎзбекистонҲасан СолиҳовТошкентArtCraft Production
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда жарима майдончаси тизими электрон шаклга ўтмоқдаЎзбекистонда жарима майдончаси тизими электрон шаклга ўтмоқдаБугун, 15:05Сардор Умурзоқов янги лавозимга тайинландиСардор Умурзоқов янги лавозимга тайинландиБугун, 13:15«Ташаббусли бюджет»нинг иккинчи мавсуми 15 июльдан бошланади«Ташаббусли бюджет»нинг иккинчи мавсуми 15 июльдан бошланадиБугун, 13:12Наманганда 108 ёшни қарши олган Иброҳим ҳожи ота вафот этдиНаманганда 108 ёшни қарши олган Иброҳим ҳожи ота вафот этдиБугун, 12:56Мирзиёевнинг Беларусга ташрифи якунланди: муносабатларда янги босқич бошландиМирзиёевнинг Беларусга ташрифи якунланди: муносабатларда янги босқич бошландиБугун, 12:44Бой оилалар Тошкентнинг қайси туманидан уй олиб яшашади? Топ 5 ўриндаги туманларБой оилалар Тошкентнинг қайси туманидан уй олиб яшашади? Топ 5 ўриндаги туманларБугун, 12:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа