Президентнинг маданият бўйича янги вакили кимлиги маълум бўлди
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг фармонига мувофиқ, Ҳасан Равшанович Солиҳов Президентнинг маданият масалалари бўйича вакили лавозимига тайинланди.
Мазкур лавозимда ишлаб келган Ғиёсиддин Режабов эса бошқа ишга ўтгани муносабати билан вазифасидан озод этилди. У Президентнинг маданият масалалари бўйича вакили сифатида жорий йилнинг 29 апрель куни фаолиятини бошлаган эди. Унга қадар Президент администрациясининг Креатив иқтисодиёт ва туризм департаментида шуъба мудири сифатида меҳнат қилган.
Янги тайинланган Ҳасан Солиҳов сўнгги вақтларда Креатив индустрия паркига раҳбарлик қилиб келган. У 1987 йил 28 март куни Тошкент шаҳрида туғилган.
Ҳасан Солиҳов 2004 йилда Тошкент давлат миллий рақс ва хореография олий мактабини ансамбль артисти мутахассислиги бўйича, 2008 йилда эса Маннон Уйғур номидаги Тошкент давлат санъат институтини драма театри ва кино актёри йўналиши бўйича муваффақиятли тамомлаган.
У меҳнат фаолиятини 2006 йилда Ўзбекистон Ёшлар театрида бошлаган. Шунингдек, Ҳасан Солиҳов ArtCraft Production продакшн компанияси асосчиси сифатида ҳам танилган.
Ушбу тайинлов мамлакат маданият соҳасидаги бошқарув тизимидаги навбатдаги муҳим кадрлар ўзгариши сифатида баҳоланмоқда.
…