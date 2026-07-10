Samsung шахсий компьютерлар учун процессорлар бозорига кирмоқда: Гаиа лойиҳаси тафсилотлари
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung электроника оламида янги йўналишни забт этишга тайёргарлик кўрмоқда. Компания шахсий компьютерлар учун мўлжалланган, сунъий интеллект имкониятларини кенгайтирувчи махсус ҳисоблаш чипларини ишлаб чиқишни бошлади. Бу қадам Samsung учун анъанавий хотира модуллари ва смартфон процессорлари доирасидан чиқиб, юқори унумдорликка эга ҳисоблаш техникаси бозорида NVIDIA ва Qualcomm каби гигантлар билан рақобатлашиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Нате нашри берган маълумотларга кўра, янги лойиҳа Гаиа кодли номи остида юритилмоқда. Мазкур процессорлар асосан сунъий интеллект (AI) вазифаларини тезлаштиришга ихтисослашган бўлиб, уларни оммавий ишлаб чиқариш 2025-йилда бошланиши кутилмоқда. Бу Samsung компаниясининг ўз яримўтказгич заводлари қувватидан янада самарали фойдаланиш стратегиясининг бир қисмидир.
Янги чиплар замонавий 4 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланади. Гаиа процессорларининг асосий хусусияти уларнинг оптималлаштирилган NPU (нейропроцессор блоки) архитектурасидир. Ушбу блок компьютерларда сунъий интеллект билан боғлиқ мураккаб амалларни булутли серверларга мурожаат қилмасдан, бевосита қурилманинг ўзида (локал даражада) бажаришга хизмат қилади.
Edge AI ва робототехника учун янги имкониятларSamsung томонидан ишлаб чиқилган илк прототиплар аллақачон бир қатор йирик мижозларга синовдан ўтказиш учун тақдим этилган. Ҳозирча бу ҳамкорларнинг номлари ошкор қилинмаётган бўлса-да, экспертлар Гаиа чиплари Edge AI тоифасидаги компьютерларда кенг қўлланилишини тахмин қилишмоқда. Бундай тизимлар интернетга доимий уланишни талаб қилмайди ва маълумотларни реал вақт режимида қайта ишлайди.
Шунингдек, янги процессорлар Пҳйсикал AI, яни робототехника ва автоном бошқарув тизимларида ҳам муҳим ўрин тутиши кутилмоқда. Роботлар ва учувчисиз қурилмалар учун қарор қабул қилиш тезлиги ҳаётий аҳамиятга эга бўлиб, Samsung чиплари айнан шу эҳтиёжни қондиришга қаратилган. Бу эса Ўзбекистон каби технологик модернизация босқичидаги бозорлар учун ҳам келажакда ақлли саноат ечимларининг арзонлашишига олиб келиши мумкин.
Ҳозирча Гаиа чипларининг тўлиқ техник хусусиятлари сир тутилмоқда. Бироқ, Samsung компаниясининг ушбу бозорга кириши глобал миқёсда процессорлар танқислигини камайтиришга ва шахсий компьютерлар сегментида инновациялар тезлашишига хизмат қилиши шубҳасиз. Компания ўзининг Exynos смартфон чиплари ва хотира технологияларидаги тажрибасини энди десктоп тизимларга кўчирмоқда.
…