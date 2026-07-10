Samsung шахсий компьютерлар учун процессорлар бозорига кирмоқда: Гаиа лойиҳаси тафсилотлари

·30·Техно
Samsung шахсий компьютерлар учун процессорлар бозорига кирмоқда: Гаиа лойиҳаси тафсилотлари

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung электроника оламида янги йўналишни забт этишга тайёргарлик кўрмоқда. Компания шахсий компьютерлар учун мўлжалланган, сунъий интеллект имкониятларини кенгайтирувчи махсус ҳисоблаш чипларини ишлаб чиқишни бошлади. Бу қадам Samsung учун анъанавий хотира модуллари ва смартфон процессорлари доирасидан чиқиб, юқори унумдорликка эга ҳисоблаш техникаси бозорида NVIDIA ва Qualcomm каби гигантлар билан рақобатлашиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Нате нашри берган маълумотларга кўра, янги лойиҳа Гаиа кодли номи остида юритилмоқда. Мазкур процессорлар асосан сунъий интеллект (AI) вазифаларини тезлаштиришга ихтисослашган бўлиб, уларни оммавий ишлаб чиқариш 2025-йилда бошланиши кутилмоқда. Бу Samsung компаниясининг ўз яримўтказгич заводлари қувватидан янада самарали фойдаланиш стратегиясининг бир қисмидир.

Янги чиплар замонавий 4 нанометрли технологик жараён асосида тайёрланади. Гаиа процессорларининг асосий хусусияти уларнинг оптималлаштирилган NPU (нейропроцессор блоки) архитектурасидир. Ушбу блок компьютерларда сунъий интеллект билан боғлиқ мураккаб амалларни булутли серверларга мурожаат қилмасдан, бевосита қурилманинг ўзида (локал даражада) бажаришга хизмат қилади.

Edge AI ва робототехника учун янги имкониятлар

Samsung томонидан ишлаб чиқилган илк прототиплар аллақачон бир қатор йирик мижозларга синовдан ўтказиш учун тақдим этилган. Ҳозирча бу ҳамкорларнинг номлари ошкор қилинмаётган бўлса-да, экспертлар Гаиа чиплари Edge AI тоифасидаги компьютерларда кенг қўлланилишини тахмин қилишмоқда. Бундай тизимлар интернетга доимий уланишни талаб қилмайди ва маълумотларни реал вақт режимида қайта ишлайди.

Шунингдек, янги процессорлар Пҳйсикал AI, яни робототехника ва автоном бошқарув тизимларида ҳам муҳим ўрин тутиши кутилмоқда. Роботлар ва учувчисиз қурилмалар учун қарор қабул қилиш тезлиги ҳаётий аҳамиятга эга бўлиб, Samsung чиплари айнан шу эҳтиёжни қондиришга қаратилган. Бу эса Ўзбекистон каби технологик модернизация босқичидаги бозорлар учун ҳам келажакда ақлли саноат ечимларининг арзонлашишига олиб келиши мумкин.

Ҳозирча Гаиа чипларининг тўлиқ техник хусусиятлари сир тутилмоқда. Бироқ, Samsung компаниясининг ушбу бозорга кириши глобал миқёсда процессорлар танқислигини камайтиришга ва шахсий компьютерлар сегментида инновациялар тезлашишига хизмат қилиши шубҳасиз. Компания ўзининг Exynos смартфон чиплари ва хотира технологияларидаги тажрибасини энди десктоп тизимларга кўчирмоқда.

SamsungГаиаПроцессорСунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Моторола Эдге 70 Max: 7100 мАс аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланадиМоторола Эдге 70 Max: 7100 мАс аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланадиБугун, 17:50NASAнинг Dragonfly миссияси: Титан атмосферасига чидамли октанли дрон тайёрланмоқдаNASAнинг Dragonfly миссияси: Титан атмосферасига чидамли октанли дрон тайёрланмоқдаБугун, 16:53Коинот сири: Ўн йиллик сукунатдан сўнг нодир «Мовий кўз» пульсари уйғондиКоинот сири: Ўн йиллик сукунатдан сўнг нодир «Мовий кўз» пульсари уйғондиБугун, 16:30Max миллий мессенжери глобал кенгайишда давом этмоқда: Энди испан тилидаMax миллий мессенжери глобал кенгайишда давом этмоқда: Энди испан тилидаБугун, 15:57SpaceX коинотда мутлақ рекорд ўрнатди: Falcon 9 поғонаси 36-марта муваффақиятли учирилдиSpaceX коинотда мутлақ рекорд ўрнатди: Falcon 9 поғонаси 36-марта муваффақиятли учирилдиБугун, 15:28Тошкент кўчаларида робот-курьерлар синови бошландиТошкент кўчаларида робот-курьерлар синови бошландиБугун, 15:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги