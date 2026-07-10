NASAнинг Dragonfly миссияси: Титан атмосферасига чидамли октанли дрон тайёрланмоқда

·0·Техно
NASAнинг Dragonfly миссияси: Титан атмосферасига чидамли октанли дрон тайёрланмоқда

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) Сатурннинг энг йирик йўлдоши — Титанни тадқиқ қилиш учун мўлжалланган Dragonfly миссияси йўлида муҳим қадамни ташлади. Жон Хопкинс университети қошидаги Амалий физика лабораторияси (APЛ) мутахассислари бўлажак учувчи аппарат корпусининг асосий синовларини муддатидан аввал якунлаб, уни йиғишнинг кейинги босқичига ўтказдилар. Бу ҳақда ixbt.com нашри хабар бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда муҳандислар каркасни тўлиқ қувватли тадқиқот аппаратига айлантирувчи борт тизимларини ўрнатишга киришган. Ўтказилган синовлар конструкциянинг мустаҳкамлигини тасдиқлади. Dragonfly Ер орбитасига чиқиш, кўп йиллик фазовий парвоз ҳамда Титаннинг ўта зич атмосферасига кириб бориш ва унинг сиртига қўниш жараёнидаги барча юкламаларга бардош бериши керак.

Метан бўронлари ва босимга қарши чидамлилик

Муҳандислар корпусни тебраниш юкламаларига текшириш учун илмий асбоблар ўрнига махсус масса симуляторларидан фойдаланишди. Синовлар давомида аппарат эластик тросларга осиб қўйилиб, реал парвоз шароитидагига яқин юкламалар тақсимоти моделлаштирилди. Бироқ, энг муҳим босқичлардан бири — герметиклик (зичлик) синови бўлди, бу сайёралараро аппаратлар учун камдан-кам қўлланиладиган жараёндир.

Гап шундаки, аксарият коинот миссияларидан фарқли ўлароқ, Dragonfly Титаннинг зич атмосферасида ишлаши лозим. Бу ерда ҳаво босими Ердагидан 1,5 баравар юқори, ҳарорат эса −179 даражагача тушади. Конструкция ичига ҳаво ҳайдалиб, энг кичик сизиб чиқишлар ҳам текширилди, чунки ҳар қандай нуқсон аппаратнинг иссиқлик режимига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Мутахассисларнинг таъкидлашича, натижалар кутилганидан ҳам аъло даражада чиқди.

Техник жиҳозланиш ва алоқа тизими

Ҳозирда корпусга қувват элементлари, кабел магистраллари ва электр тизимлари ўрнатилмоқда. Кейинчалик уларга илмий асбоблар, авионика ва иссиқлик изоляцияси қўшилади. Аппаратнинг энг кўзга кўринган қисмларидан бири — диаметри қарийб 90 сантиметр бўлган юқори йўналишли антеннадир. Айнан шу ускуна ёрдамида тўпланган илмий маълумотлар Ерга узатилади.

Эътиборли жиҳати, антенна ҳар бир парвоз олдидан тебранишлар туфайли шикастланмаслиги учун автоматик равишда ҳимоя ҳолатига йиғилади. Қўнгандан сўнг эса бошқарув маркази билан алоқа ўрнатиш учун яна ишчи ҳолатга келтирилади. Бу тизим ўта мураккаб шароитларда маълумотлар алмашинувини узлуксиз таъминлашга хизмат қилади.

Dragonfly бошқа осмон жисми сиртини тадқиқ қилувчи тарихдаги биринчи кўп роторли учувчи аппарат (октокоптер) бўлади. Титаннинг зич атмосфераси туфайли у йўлдошнинг турли ҳудудлари бўйлаб кўп марта парвоз қила олади. Миссиянинг асосий мақсади — Титаннинг геологияси, кимёвий таркиби ва ҳаёт пайдо бўлиши учун потенциал қулай шароитларни ўрганишдир. Мазкур улкан лойиҳанинг старти 2028-йилга режалаштирилган.

NASADragonflyТитанКоинотТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинот сири: Ўн йиллик сукунатдан сўнг нодир «Мовий кўз» пульсари уйғондиКоинот сири: Ўн йиллик сукунатдан сўнг нодир «Мовий кўз» пульсари уйғондиБугун, 16:30Max миллий мессенжери глобал кенгайишда давом этмоқда: Энди испан тилидаMax миллий мессенжери глобал кенгайишда давом этмоқда: Энди испан тилидаБугун, 15:57SpaceX коинотда мутлақ рекорд ўрнатди: Falcon 9 поғонаси 36-марта муваффақиятли учирилдиSpaceX коинотда мутлақ рекорд ўрнатди: Falcon 9 поғонаси 36-марта муваффақиятли учирилдиБугун, 15:28Тошкент кўчаларида робот-курьерлар синови бошландиТошкент кўчаларида робот-курьерлар синови бошландиБугун, 15:03Wildberries ресайл-сервисида тўлов тизимини янгилади: Энди маҳсулотни кўриб тўлаш мумкинWildberries ресайл-сервисида тўлов тизимини янгилади: Энди маҳсулотни кўриб тўлаш мумкинБугун, 14:58Алоқа йўқ жойда ҳам ишлайди: Ҳиндистонда янги сунъий йўлдош телефони тақдим этилдиАлоқа йўқ жойда ҳам ишлайди: Ҳиндистонда янги сунъий йўлдош телефони тақдим этилдиБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги