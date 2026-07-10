Моторола Эдге 70 Max: 7100 мАс аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланади

·0·Техно
Моторола Эдге 70 Max: 7100 мАс аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланади

Смартфонлар бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаб бораётган Моторола бренди навбатдаги технологик инқилобга тайёргарлик кўрмоқда. Таниқли инсайдер Роланд Квандт (Роланд Қуандт) томонидан тақдим этилган янги маълумотларга кўра, компаниянинг бўлажак Моторола Edge 70 Max модели ўзининг техник кўрсаткичлари, айниқса, аккумулятор сиғими билан соҳадаги барча рекордларни янгилаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг энг асосий ўзига хослиги унинг 7100 мАс сиғимли улкан аккумуляторидир. Замонавий флагман смартфонлар одатда 5000 мАс атрофидаги қувват манбаи билан чекланаётган бир пайтда, Моторола фойдаланувчиларга бир неча кунлик фаол фойдаланиш имкониятини тақдим этишни мақсад қилган. ixbt.com нашри хабарига кўра, ушбу модел нафақат сиғим, балки магнитли сиmsиз қувватлантириш технологиясини ҳам қўллаб-қувватлайди.

Экстремал дисплей ва кучли платформа

Моторола Edge 70 Max визуал жиҳатдан ҳам фойдаланувчиларни ҳайратда қолдиришга интилади. Смартфон 6,82 дюймли Эхтреме AMOLED дисплей билан жиҳозланади. Ушбу турдаги экранлар юқори ёрқинлик, ранглар аниқлиги ва энергия тежамкорлиги билан ажралиб туради. Қурилманинг ички қисмида эса Qualcomm компаниясининг энг сўнгги ва энг кучли Snapdragon 8 Ген 5 чипсети ўрнатилади.

Камера имкониятлари борасида ҳам Моторола муросасиз йўл тутган. Маълумотларга кўра, смартфоннинг асосий камераси 50 мегапикселли Sony Лйтиа 710 сенсорига эга бўлади. Sony компаниясининг ушбу сенсори кам ёритилган шароитларда ҳам юқори сифатли ва деталларга бой суратларни олиш имконини беради. Бу эса қурилмани мобил сураткашлик ишқибозлари учун ҳам жозибадор қилади.

Ишончли манба ва бозор кутаётган янгилик

Ушбу маълумотларни тарқатган Роланд Квандт технология оламида ўзининг аниқ прогнозлари билан танилган. У аввал ҳам GoPro 9 Блакк, GoPro 10 Блакк ҳамда Samsung Galaxy З Фолд 4 каби машҳур қурилмаларнинг дизайни ва нархларини улар расман тақдим этилишидан олдин аниқ очиқлаган эди. Шу сабабли, Моторола Edge 70 Max ҳақидаги хабарлар ҳам катта эҳтимол билан ҳақиқатга яқин деб баҳоланмоқда.

Ҳозирда компания янги модел учун тизер кампаниясини бошлаб юборган бўлса-да, қурилманинг расмий тақдимот санаси ва нархи ҳозирча сир сақланмоқда. Ўзбекистон бозорида Моторола бренди ўзининг ҳамёнбоп ва сифатли моделлари билан танилиб улгурганини инобатга олсак, Edge 70 Max модели ҳам маҳаллий технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз.

МоторолаСмартфонТехнологияSnapdragonАккумулятор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung шахсий компьютерлар учун процессорлар бозорига кирмоқда: Гаиа лойиҳаси тафсилотлариSamsung шахсий компьютерлар учун процессорлар бозорига кирмоқда: Гаиа лойиҳаси тафсилотлариБугун, 17:21NASAнинг Dragonfly миссияси: Титан атмосферасига чидамли октанли дрон тайёрланмоқдаNASAнинг Dragonfly миссияси: Титан атмосферасига чидамли октанли дрон тайёрланмоқдаБугун, 16:53Коинот сири: Ўн йиллик сукунатдан сўнг нодир «Мовий кўз» пульсари уйғондиКоинот сири: Ўн йиллик сукунатдан сўнг нодир «Мовий кўз» пульсари уйғондиБугун, 16:30Max миллий мессенжери глобал кенгайишда давом этмоқда: Энди испан тилидаMax миллий мессенжери глобал кенгайишда давом этмоқда: Энди испан тилидаБугун, 15:57SpaceX коинотда мутлақ рекорд ўрнатди: Falcon 9 поғонаси 36-марта муваффақиятли учирилдиSpaceX коинотда мутлақ рекорд ўрнатди: Falcon 9 поғонаси 36-марта муваффақиятли учирилдиБугун, 15:28Тошкент кўчаларида робот-курьерлар синови бошландиТошкент кўчаларида робот-курьерлар синови бошландиБугун, 15:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги