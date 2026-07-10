Моторола Эдге 70 Max: 7100 мАс аккумулятор ва Snapdragon 8 Ген 5 билан жиҳозланади
Смартфонлар бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлаб бораётган Моторола бренди навбатдаги технологик инқилобга тайёргарлик кўрмоқда. Таниқли инсайдер Роланд Квандт (Роланд Қуандт) томонидан тақдим этилган янги маълумотларга кўра, компаниянинг бўлажак Моторола Edge 70 Max модели ўзининг техник кўрсаткичлари, айниқса, аккумулятор сиғими билан соҳадаги барча рекордларни янгилаши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг энг асосий ўзига хослиги унинг 7100 мАс сиғимли улкан аккумуляторидир. Замонавий флагман смартфонлар одатда 5000 мАс атрофидаги қувват манбаи билан чекланаётган бир пайтда, Моторола фойдаланувчиларга бир неча кунлик фаол фойдаланиш имкониятини тақдим этишни мақсад қилган. ixbt.com нашри хабарига кўра, ушбу модел нафақат сиғим, балки магнитли сиmsиз қувватлантириш технологиясини ҳам қўллаб-қувватлайди.
Экстремал дисплей ва кучли платформаМоторола Edge 70 Max визуал жиҳатдан ҳам фойдаланувчиларни ҳайратда қолдиришга интилади. Смартфон 6,82 дюймли Эхтреме AMOLED дисплей билан жиҳозланади. Ушбу турдаги экранлар юқори ёрқинлик, ранглар аниқлиги ва энергия тежамкорлиги билан ажралиб туради. Қурилманинг ички қисмида эса Qualcomm компаниясининг энг сўнгги ва энг кучли Snapdragon 8 Ген 5 чипсети ўрнатилади.
Камера имкониятлари борасида ҳам Моторола муросасиз йўл тутган. Маълумотларга кўра, смартфоннинг асосий камераси 50 мегапикселли Sony Лйтиа 710 сенсорига эга бўлади. Sony компаниясининг ушбу сенсори кам ёритилган шароитларда ҳам юқори сифатли ва деталларга бой суратларни олиш имконини беради. Бу эса қурилмани мобил сураткашлик ишқибозлари учун ҳам жозибадор қилади.
Ишончли манба ва бозор кутаётган янгиликУшбу маълумотларни тарқатган Роланд Квандт технология оламида ўзининг аниқ прогнозлари билан танилган. У аввал ҳам GoPro 9 Блакк, GoPro 10 Блакк ҳамда Samsung Galaxy З Фолд 4 каби машҳур қурилмаларнинг дизайни ва нархларини улар расман тақдим этилишидан олдин аниқ очиқлаган эди. Шу сабабли, Моторола Edge 70 Max ҳақидаги хабарлар ҳам катта эҳтимол билан ҳақиқатга яқин деб баҳоланмоқда.
Ҳозирда компания янги модел учун тизер кампаниясини бошлаб юборган бўлса-да, қурилманинг расмий тақдимот санаси ва нархи ҳозирча сир сақланмоқда. Ўзбекистон бозорида Моторола бренди ўзининг ҳамёнбоп ва сифатли моделлари билан танилиб улгурганини инобатга олсак, Edge 70 Max модели ҳам маҳаллий технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз.
…