Коинот сири: Ўн йиллик сукунатдан сўнг нодир «Мовий кўз» пульсари уйғонди

·1·Техно
Коинот сири: Ўн йиллик сукунатдан сўнг нодир «Мовий кўз» пульсари уйғонди

Астрономлар ўн йиллар давомида «радио-сукунат» ҳолатида бўлган энг нодир нейтрон юлдузларидан бири — марказий ихчам объектдан (ККО) илк бор кучсиз радиотўлқинларни қайд этишга муваффақ бўлишди. Ушбу кашфиёт коинотдаги ўлик деб ҳисобланган юлдуз қолдиқлари аслида фаол бўлиши мумкинлигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Хитой Фанлар академияси Миллий астрономик обсерваторияси ходими Жанг Леи бошчилигидаги халқаро жамоа Жанубий Африкадаги МеерКАТ радиотелескопи ёрдамида 1E 1207.4-5209 объекти импульсларини аниқлади. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу объект Сомон йўли галактикасида, Ердан тахминан 10 минг ёруғлик йили масофасида жойлашган бўлиб, у ўта янги юлдуз портлашидан кейин қолган қолдиқнинг марказида жойлашган.

«Мовий кўз»нинг кутилмаган фаоллиги

Мазкур нейтрон юлдузи ўзининг рентген нурланиши ва янги топилган радиотўлқинлари комбинацияси туфайли норасмий равишда «Мовий кўз» (Блуе Эе) номини олди. Олинган тасвирларда юлдузнинг ёрқин рентген нурланиши космик булут марказидаги мовий рангли кўз қорачиғини эслатади. МеерКАТ кузатувлари шуни кўрсатдики, объект ҳар 424 миллисекундда бир марта такрорланувчи жуда кучсиз импульсларни тарқатмоқда.

Олимларнинг фикрича, ушбу радио-сигналнинг пайдо бўлиши 2015-йилда содир бўлган «айланишдаги узилиш» (спин глитч) ҳодисаси билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ўшанда нейтрон юлдузининг айланиш тезлиги қисқа муддатга кескин ошган эди. Бундай жараён юлдуз ичидаги ўта зич модданинг ҳаракати натижасида юзага келади ва у объектнинг магнит майдонини кучайтирган ёки унинг йўналишини ўзгартирган бўлиши мумкин.

Кашфиётнинг илмий аҳамияти

Ушбу топилма замонавий астрономия учун бир қанча муҳим хулосаларни тақдим этади:

  • Ҳозиргача «ўлик» деб ҳисобланган кўплаб нейтрон юлдузлари аслида жуда кучсиз радио-пульсарлар бўлиши мумкин;
  • Галактикамизда биз ҳали сезмаган, аммо фаол бўлган пульсарларнинг улкан популяцияси мавжудлиги эҳтимоли ортди;
  • Бу ҳодиса СН 1987A каби машҳур ўта янги юлдуз қолдиқларида нега ҳали ҳам радио-сигналлар топилмаётганини тушунтириб бериши мумкин.
Нейтрон юлдузлари массив юлдузлар портлаганидан кейин уларнинг ядроси ўз гравитацияси остида сиқилиши натижасида ҳосил бўлади. Агар бундай объект кучли магнит майдонига эга бўлса, у пульсар деб аталади. Бироқ, марказий ихчам объектлар (ККО) узоқ вақт давомида радиотўлқин тарқатмайдиган сирли жисмлар бўлиб қолаётган эди.

Ҳозирда астрономлар «Мовий кўз»ни кузатишда давом этмоқдалар. Асосий савол шундан иборатки, ушбу кучсиз радио-сигнал доимийми ёки бу шунчаки 2015-йилдаги ички силкинишнинг вақтинчалик асоратими? Агар сигнал сақланиб қолса, дарсликлардаги нейтрон юлдузлари ҳақидаги бобларни қайта ёзишга тўғри келади.

КосмосАстрономияНейтрон ЮлдузиПульсарМеерКАТ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Max миллий мессенжери глобал кенгайишда давом этмоқда: Энди испан тилидаMax миллий мессенжери глобал кенгайишда давом этмоқда: Энди испан тилидаБугун, 15:57SpaceX коинотда мутлақ рекорд ўрнатди: Falcon 9 поғонаси 36-марта муваффақиятли учирилдиSpaceX коинотда мутлақ рекорд ўрнатди: Falcon 9 поғонаси 36-марта муваффақиятли учирилдиБугун, 15:28Тошкент кўчаларида робот-курьерлар синови бошландиТошкент кўчаларида робот-курьерлар синови бошландиБугун, 15:03Wildberries ресайл-сервисида тўлов тизимини янгилади: Энди маҳсулотни кўриб тўлаш мумкинWildberries ресайл-сервисида тўлов тизимини янгилади: Энди маҳсулотни кўриб тўлаш мумкинБугун, 14:58Алоқа йўқ жойда ҳам ишлайди: Ҳиндистонда янги сунъий йўлдош телефони тақдим этилдиАлоқа йўқ жойда ҳам ишлайди: Ҳиндистонда янги сунъий йўлдош телефони тақдим этилдиБугун, 14:20Мисрдаги «Эл-Дабаа» AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок реактори ўрнатилдиМисрдаги «Эл-Дабаа» AES қурилишида муҳим босқич: Иккинчи энергоблок реактори ўрнатилдиБугун, 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги