SpaceX коинотда сунъий интеллект учун улкан маълумотлар марказини қуради
Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси ўзининг Старминд лойиҳаси доирасида коинотда сунъий интеллект (AI) ҳисоблаш ишларини амалга оширувчи янги авлод сунъий йўлдошлари — AI1 моделларининг техник хусусиятларини очиқлади. Ушбу қурилмалар орбитада улкан маълумотлар марказини (дата-сентер) ташкил этиб, ер юзидаги серверларнинг юкини камайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компаниянинг расмий сайтида эълон қилинган маълумотларга кўра, ҳар бир AI1 сунъий йўлдоши 120 киловаттдан 150 киловаттгача ҳисоблаш қувватига эга бўлади. Таққослаш учун, бу кўрсаткич ер устидаги замонавий сервер шкафларининг қуввати билан тенгдир. Бундай юқори унумдорлик сунъий интеллект алгоритмларини бевосита коинотнинг ўзида қайта ишлаш имконини беради.
Етти қаватли бино баландлигидаги технологияAI1 қурилмаларининг ўлчамлари мавжуд Starlink сунъий йўлдошларидан сезиларли даражада катта бўлиши кутилмоқда. Уларнинг баландлиги тахминан етти қаватли уйга тенг бўлиб, қуёш панелларининг умумий узунлиги 70 метрни ташкил этади. Бундай улкан конструкцияларни орбитага чиқариш учун SpaceX ўзининг энг қудратли Starship ракета тизимидан фойдаланишни режалаштирмоқда.
Коинотда анъанавий совутиш тизимлари, яни вентиляторлар ишламаслиги сабабли, муҳандислар суюқлик ёрдамида совутиш технологиясини жорий этишади. Умумий майдони 110 квадрат метр бўлган радиаторлар ортиқча иссиқликни коинот бўшлиғига чиқариб юборади. Шунингдек, аппаратлар микрометеоритлар ва коинот чиқиндиларидан махсус ҳимоя қобиғига эга бўлади.
Старминд лойиҳасининг афзалликлариSpaceX мутахассисларининг фикрича, коинотдаги маълумотлар марказлари ер устидагиларга қараганда бир қанча устунликларга эга:
- Қуёш энергиясидан узлуксиз ва самарали фойдаланиш имконияти;
- Ер юзидаги экологик мувозанатга ва сув ресурсларига (совутиш учун) зарар етказмаслик;
- Маълумотларни лазерли каналлар орқали ўта тезкор алмашиш.
ixbt.com хабарига кўра, AI1 прототипларини илк бор учириш 2027-йилнинг бошига режалаштирилган. Кейинчалик ушбу қурилмаларни оммавий ишлаб чиқариш учун Гигасат номли янги завод ишга туширилади. Бу қадам SpaceX компаниясини нафақат интернет провайдер, балки глобал сунъий интеллект инфратузилмасининг асосий ўйинчисига айлантириши мумкин.
…