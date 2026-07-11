SpaceX коинотда сунъий интеллект учун улкан маълумотлар марказини қуради

·0·Техно
SpaceX коинотда сунъий интеллект учун улкан маълумотлар марказини қуради

Илон Маск бошқарувидаги SpaceX компанияси ўзининг Старминд лойиҳаси доирасида коинотда сунъий интеллект (AI) ҳисоблаш ишларини амалга оширувчи янги авлод сунъий йўлдошлари — AI1 моделларининг техник хусусиятларини очиқлади. Ушбу қурилмалар орбитада улкан маълумотлар марказини (дата-сентер) ташкил этиб, ер юзидаги серверларнинг юкини камайтиришга хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компаниянинг расмий сайтида эълон қилинган маълумотларга кўра, ҳар бир AI1 сунъий йўлдоши 120 киловаттдан 150 киловаттгача ҳисоблаш қувватига эга бўлади. Таққослаш учун, бу кўрсаткич ер устидаги замонавий сервер шкафларининг қуввати билан тенгдир. Бундай юқори унумдорлик сунъий интеллект алгоритмларини бевосита коинотнинг ўзида қайта ишлаш имконини беради.

Етти қаватли бино баландлигидаги технология

AI1 қурилмаларининг ўлчамлари мавжуд Starlink сунъий йўлдошларидан сезиларли даражада катта бўлиши кутилмоқда. Уларнинг баландлиги тахминан етти қаватли уйга тенг бўлиб, қуёш панелларининг умумий узунлиги 70 метрни ташкил этади. Бундай улкан конструкцияларни орбитага чиқариш учун SpaceX ўзининг энг қудратли Starship ракета тизимидан фойдаланишни режалаштирмоқда.

Коинотда анъанавий совутиш тизимлари, яни вентиляторлар ишламаслиги сабабли, муҳандислар суюқлик ёрдамида совутиш технологиясини жорий этишади. Умумий майдони 110 квадрат метр бўлган радиаторлар ортиқча иссиқликни коинот бўшлиғига чиқариб юборади. Шунингдек, аппаратлар микрометеоритлар ва коинот чиқиндиларидан махсус ҳимоя қобиғига эга бўлади.

Старминд лойиҳасининг афзалликлари

SpaceX мутахассисларининг фикрича, коинотдаги маълумотлар марказлари ер устидагиларга қараганда бир қанча устунликларга эга:

  • Қуёш энергиясидан узлуксиз ва самарали фойдаланиш имконияти;
  • Ер юзидаги экологик мувозанатга ва сув ресурсларига (совутиш учун) зарар етказмаслик;
  • Маълумотларни лазерли каналлар орқали ўта тезкор алмашиш.
Лойиҳа доирасида маълумотлар Starlink инфратузилмаси орқали Ерга узатилади. Компания аллақачон АҚШ Федерал алоқа комиссиясига (ФКК) 1 миллионтагача сунъий йўлдошни ўз ичига олган Старминд тизимини яратиш учун ариза топширган. Ҳозирча ушбу сўров кўриб чиқилмоқда.

ixbt.com хабарига кўра, AI1 прототипларини илк бор учириш 2027-йилнинг бошига режалаштирилган. Кейинчалик ушбу қурилмаларни оммавий ишлаб чиқариш учун Гигасат номли янги завод ишга туширилади. Бу қадам SpaceX компаниясини нафақат интернет провайдер, балки глобал сунъий интеллект инфратузилмасининг асосий ўйинчисига айлантириши мумкин.

SpaceXСунъий интеллектStarshipСтарминдТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Компьютер техникаси бозорида кутилмаган инқироз: 2027-йилда хотира чиплари тақчиллигиКомпьютер техникаси бозорида кутилмаган инқироз: 2027-йилда хотира чиплари тақчиллигиКеча, 23:28Камера ва карнайсиз ақлли кўзойнак: Эвен Реалитиес G2 модели тақдим этилдиКамера ва карнайсиз ақлли кўзойнак: Эвен Реалитиес G2 модели тақдим этилдиКеча, 22:57NVIDIA GeForce RTX 50 видео карталаридаги яширин ҲотSpot датчиги ишга туширилдиNVIDIA GeForce RTX 50 видео карталаридаги яширин ҲотSpot датчиги ишга туширилдиКеча, 22:50Хитойда дунёдаги энг йирик гибрид қуёш электр станцияси ишга туширилдиХитойда дунёдаги энг йирик гибрид қуёш электр станцияси ишга туширилдиКеча, 22:25Apple кутилмаган қарорга келди: iPhone 17 ишлаб чиқариш ҳажми кескин қисқартириладиApple кутилмаган қарорга келди: iPhone 17 ишлаб чиқариш ҳажми кескин қисқартириладиКеча, 21:57Кутилмаган омад: Харидор Ryzen 7 7800X3D ўрнига янги Ryzen 7 9800X3D қабул қилиб олдиКутилмаган омад: Харидор Ryzen 7 7800X3D ўрнига янги Ryzen 7 9800X3D қабул қилиб олдиКеча, 21:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги