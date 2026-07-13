Ҳиндистон коинотга илк парвозга яқинлашмоқда: Гаганяан тизимлари муваффақиятли синовдан ўтди

·0·Техно
Ҳиндистон коинотга илк парвозга яқинлашмоқда: Гаганяан тизимлари муваффақиятли синовдан ўтди

Ҳиндистон космик тадқиқотлар ташкилоти (ISRO) мамлакат тарихидаги илк бошқариладиган космик лойиҳа — Гаганяан дастури доирасида ҳал қилувчи синовларни якунлади. Ушбу синовлар экипаж модулининг Ерга қайтиш вақтида хавфсизлигини таъминловчи учта асосий механизмни ўз ичига олди. Мазкур муваффақият Ҳиндистоннинг ўз астронавтларини мустақил равишда коинотга учириш мақсадига эришиш йўлидаги энг муҳим қадамлардан бири бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синовларнинг биринчи босқичи экипаж модули океанга қўнганидан сўнг унинг сув юзасида тўғри ҳолатда туришини таъминловчи тизимни текширишга қаратилди. Крев Модуле Упригҳтинг Сйстем (КМУС) деб номланувчи ушбу механизм сиқилган совуқ газ билан тўлдирилган баллонларга асосланган. У коинотдан қайтган капсуланинг ағдарилиб кетмаслигини ва қутқарув гуруҳи етиб келгунча астронавтлар учун хавфсиз ҳолатда қолишини кафолатлайди.

ISRO мутахассислари юқори босимли баллонлар, бошқарув клапанлари ва пуфланадиган элементларнинг ишлашини тўлиқ текширувдан ўтказишди. ixbt.com маълумотига кўра, синов давомида газ баллонлари муваффақиятли очилиб, сузувчи элементларни керакли даражада тўлдирган. Бу эса капсуланинг сув юзасида барқарор мувозанат сақлаш имкониятини амалда исботлади.

Модулларни ажратиш ва ҳимоя тизимлари

Иккинчи муҳим синов экипаж модули ва хизмат кўрсатиш модулининг бир-биридан ажралиш механизмига бағишланди. Хизмат кўрсатиш модули кема учун энергия ва ҳаракатлантирувчи куч беради, бироқ Ер атмосферасига киришдан олдин у яшаш бўлмасидан хавфсиз тарзда узилиши шарт. Мутахассислар КСУ-1 ва КСУ-2 уланиш элементларининг ишлашини текшириб, ажралиш жараёни белгиланган кетма-кетликда ва корпусга зарар етказмаган ҳолда амалга оширилишини тасдиқлашди.

Учинчи босқичда эса экипаж модулининг юқори ҳимоя қопқоғи — Apex Ковер тизими синовдан ўтказилди. Ушбу қопқоқ парвоз давомида парашют тизимини ташқи таъсирлардан ҳимоя қилади. Атмосферага киргандан сўнг, тормозлаш парашютлари очилиши учун бу қопқоқ ўз вақтида ва аниқ ажралиб чиқиши ҳаётий аҳамиятга эга. Синовлар натижасида ушбу механизмнинг ҳам бенуқсон ишлаши қайд этилди.

Гаганяан дастури Ҳиндистон учун нафақат технологик ютуқ, балки миллий ғурур рамзи ҳамдир. Агар лойиҳа муваффақиятли якунланса, Ҳиндистон АҚШ, Россия ва Хитойдан кейин коинотга ўз кучи билан инсон чиқарган тўртинчи давлатга айланади. Ҳозирда ISRO мутахассислари барча олинган маълумотларни таҳлил қилиб, якуний парвозга тайёргарликни давом эттирмоқдалар.

Ушбу синовлар коинотга парвоз қилишдан кўра, ундан хавфсиз қайтиб келиш анча мураккаб жараён эканлигини яна бир бор кўрсатди. Капсуланинг океанга қўниши, модулларнинг ажралиши ва парашютларнинг ишга тушиши каби жараёнларнинг ҳар бири сонияларга асосланган аниқликни талаб қилади. Ҳиндистонлик муҳандислар ушбу босқичларни муваффақиятли топшириш орқали лойиҳанинг ишончлилигини янги босқичга олиб чиқишди.

ҲиндистонISROГаганяанКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Генерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқдаГенерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқдаБугун, 22:25Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?Бугун, 22:21Huawei Пура 90s Pro глобал бозорга чиқмоқда: Компания янги дизайнни намойиш этдиHuawei Пура 90s Pro глобал бозорга чиқмоқда: Компания янги дизайнни намойиш этдиБугун, 21:54Сунъий интеллект ва эркинлик: Георге Ҳотз AI орқали жиноят қилиш ҳуқуқини ҳимоя қилмоқдаСунъий интеллект ва эркинлик: Георге Ҳотз AI орқали жиноят қилиш ҳуқуқини ҳимоя қилмоқдаБугун, 21:54Росатом сунъий интеллект агентларини яратувчи Когнитрон платформасини тақдим этдиРосатом сунъий интеллект агентларини яратувчи Когнитрон платформасини тақдим этдиБугун, 21:26Anthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошладиAnthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошладиБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди