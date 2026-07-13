Генерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқда
Энергетика оламида тарихий воқеа юз берди: Генерал Фусион компанияси Nasdaq биржасида ГФУЗ тикери остида савдоларни бошлади. Бу билан у жаҳон молия бозорларида очиқ савдога чиққан илк термоядровий энергетика компаниясига айланди. Ушбу қадам нафақат компания учун, балки бутун дунё учун экологик тоза ва чексиз энергия манбасини яратиш йўлидаги муҳим босқич ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Савдолар бошланиши билан инвесторлар янги технологияга катта қизиқиш билдиришди. Душанба куни акциялар нархи 12,85 доллардан бошланиб, қисқа вақт ичида 40 фоизга ўсди. Генерал Фусион ўзининг асосий рақобатчиси бўлган ва Доналд Трамп томонидан қўллаб-қувватланадиган ТАE Течнологиес компаниясини биржага чиқиш борасида бир неча ойга ортда қолдиришга муваффақ бўлди.
Молиявий қийинчиликлар ва янги имкониятларМазкур дебют Спринг Валлей Акқуиситион Корп. ИИИ билан амалга оширилган бирлашув (СПАК битими) натижасида юз берди. Гарчи компания дастлаб 230 миллион долларгача маблағ жалб қилишни режалаштирган бўлса-да, де-СПАК жараёнларига хос бўлган акцияларни қайта сотиб олиш ҳолатлари туфайли якуний сумма камроқ бўлиши кутилмоқда. Глобе анд Маил нашри ҳисоб-китобларига кўра, барча тўловлардан сўнг компания ихтиёрида 30 миллион доллардан камроқ маблағ қолиши мумкин.
Бироқ, Генерал Фусион параллел равишда хусусий инвесторлардан яна 108 миллион доллар жалб қилишга эришди. Ҳозирда компаниянинг нақд пул захираси тахминан 150 миллион долларни ташкил этмоқда. Бу маблағлар компания учун жуда муҳим, чунки ўтган йили Генерал Фусион жиддий молиявий инқирозни бошдан кечирган ва ходимларининг 25 фоизини қисқартиришга мажбур бўлган эди.
Технологик ёндашув: Магнитланган нишонли термоядро2002-йилда асос солинган Генерал Фусион соҳага ўзгача ёндашув билан кириб келган. Компания "магнитланган нишонли термоядро" (магнетизед таргет фусион) технологиясидан фойдаланади. Бунда электромагнит майдонлар ёрдамида суюқ литий билан қопланган камера ичида ўта қизиган зарралар — магнитланган плазма ҳосил қилинади.
Жараённинг ўзига хослиги шундаки, махсус поршенлар ҳалқаси суюқ литийни ёнилғи атрофида сиқиб чиқаради. Натижада атомлар бирлашади ва улкан миқдорда энергия ажралиб чиқади. Аввалроқ компания поршенларни ҳаракатлантириш учун буғдан фойдаланишини айтган бўлса, эндиликда замонавий "синхронлаштирилган механик драйверлар" қўлланилишини маълум қилди.
Термоядровий энергетика — бу қуёш марказида содир бўладиган жараённи Ер шароитида такрорлаш демакдир. Агар Генерал Фусион ўз технологиясини тижоратлаштира олса, бу глобал иқлим ўзгаришига қарши курашда ва энергетика мустақиллигини таъминлашда инқилобий бурилиш ясайди. Ҳозирча инвесторлар ушбу "яшил" келажакка катта тикиш тикмоқдалар.
…