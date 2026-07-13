Генерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқда

·0·Техно
Генерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқда

Энергетика оламида тарихий воқеа юз берди: Генерал Фусион компанияси Nasdaq биржасида ГФУЗ тикери остида савдоларни бошлади. Бу билан у жаҳон молия бозорларида очиқ савдога чиққан илк термоядровий энергетика компаниясига айланди. Ушбу қадам нафақат компания учун, балки бутун дунё учун экологик тоза ва чексиз энергия манбасини яратиш йўлидаги муҳим босқич ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Савдолар бошланиши билан инвесторлар янги технологияга катта қизиқиш билдиришди. Душанба куни акциялар нархи 12,85 доллардан бошланиб, қисқа вақт ичида 40 фоизга ўсди. Генерал Фусион ўзининг асосий рақобатчиси бўлган ва Доналд Трамп томонидан қўллаб-қувватланадиган ТАE Течнологиес компаниясини биржага чиқиш борасида бир неча ойга ортда қолдиришга муваффақ бўлди.

Молиявий қийинчиликлар ва янги имкониятлар

Мазкур дебют Спринг Валлей Акқуиситион Корп. ИИИ билан амалга оширилган бирлашув (СПАК битими) натижасида юз берди. Гарчи компания дастлаб 230 миллион долларгача маблағ жалб қилишни режалаштирган бўлса-да, де-СПАК жараёнларига хос бўлган акцияларни қайта сотиб олиш ҳолатлари туфайли якуний сумма камроқ бўлиши кутилмоқда. Глобе анд Маил нашри ҳисоб-китобларига кўра, барча тўловлардан сўнг компания ихтиёрида 30 миллион доллардан камроқ маблағ қолиши мумкин.

Бироқ, Генерал Фусион параллел равишда хусусий инвесторлардан яна 108 миллион доллар жалб қилишга эришди. Ҳозирда компаниянинг нақд пул захираси тахминан 150 миллион долларни ташкил этмоқда. Бу маблағлар компания учун жуда муҳим, чунки ўтган йили Генерал Фусион жиддий молиявий инқирозни бошдан кечирган ва ходимларининг 25 фоизини қисқартиришга мажбур бўлган эди.

Технологик ёндашув: Магнитланган нишонли термоядро

2002-йилда асос солинган Генерал Фусион соҳага ўзгача ёндашув билан кириб келган. Компания "магнитланган нишонли термоядро" (магнетизед таргет фусион) технологиясидан фойдаланади. Бунда электромагнит майдонлар ёрдамида суюқ литий билан қопланган камера ичида ўта қизиган зарралар — магнитланган плазма ҳосил қилинади.

Жараённинг ўзига хослиги шундаки, махсус поршенлар ҳалқаси суюқ литийни ёнилғи атрофида сиқиб чиқаради. Натижада атомлар бирлашади ва улкан миқдорда энергия ажралиб чиқади. Аввалроқ компания поршенларни ҳаракатлантириш учун буғдан фойдаланишини айтган бўлса, эндиликда замонавий "синхронлаштирилган механик драйверлар" қўлланилишини маълум қилди.

Термоядровий энергетика — бу қуёш марказида содир бўладиган жараённи Ер шароитида такрорлаш демакдир. Агар Генерал Фусион ўз технологиясини тижоратлаштира олса, бу глобал иқлим ўзгаришига қарши курашда ва энергетика мустақиллигини таъминлашда инқилобий бурилиш ясайди. Ҳозирча инвесторлар ушбу "яшил" келажакка катта тикиш тикмоқдалар.

Генерал ФусионNasdaqТермоядроЭнергетикаТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?Бугун, 22:21Ҳиндистон коинотга илк парвозга яқинлашмоқда: Гаганяан тизимлари муваффақиятли синовдан ўтдиҲиндистон коинотга илк парвозга яқинлашмоқда: Гаганяан тизимлари муваффақиятли синовдан ўтдиБугун, 22:20Huawei Пура 90s Pro глобал бозорга чиқмоқда: Компания янги дизайнни намойиш этдиHuawei Пура 90s Pro глобал бозорга чиқмоқда: Компания янги дизайнни намойиш этдиБугун, 21:54Сунъий интеллект ва эркинлик: Георге Ҳотз AI орқали жиноят қилиш ҳуқуқини ҳимоя қилмоқдаСунъий интеллект ва эркинлик: Георге Ҳотз AI орқали жиноят қилиш ҳуқуқини ҳимоя қилмоқдаБугун, 21:54Росатом сунъий интеллект агентларини яратувчи Когнитрон платформасини тақдим этдиРосатом сунъий интеллект агентларини яратувчи Когнитрон платформасини тақдим этдиБугун, 21:26Anthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошладиAnthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошладиБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди