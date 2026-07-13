Genesis янгиланган eGV70 моделини тақдим этди: Ҳашаматли кроссовернинг янги имкониятлари
Жанубий Кореянинг Genesis бренди ўзининг машҳур Электрифиед GV70 люкс кроссоверининг янгиланган талқинини намойиш этди. Ушбу электромобил нафақат ташқи кўриниши, балки техник имкониятлари билан ҳам бизнес-класс сегментида янги стандартларни ўрнатишга даъво қилмоқда. Автомобил ишлаб чиқарувчиси мижозларнинг фикр-мулоҳазалари ва Жанубий Корея ҳамда Германиядаги муҳандислик марказларининг ҳамкорликдаги изланишлари асосида моделни тубдан такомиллаштирди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янгиланган Genesis Электрифиед GV70 ташқи кўринишидан ўзига хос "Г-Матрих" радиатор панжараси ва унинг ичига яширилган қувватлаш порти билан ажралиб туради. Эндиликда ушбу порт иситиш тизими билан жиҳозланган бўлиб, бу совуқ иқлим шароитида, хусусан, Ўзбекистоннинг қишки об-ҳавосида ҳайдовчилар учун қўшимча қулайлик яратади. Янги Микро Ленс Аррай (МЛА) технологиясига эга ЛEД фаралар эса йўлни ёритиш сифатини сезиларли даражада оширган.
Технологик инновациялар ва интерер қулайлигиАвтомобил салонидаги ўзгаришлар янада салмоқлироқ. Дашбоард қисмида 27 дюймли улкан панорамик дисплей ўрнатилган бўлиб, у асбоблар панели ва мультимедиа тизимини ўзида бирлаштиради. Genesis муҳандислари интерерда юmsҳоқ қопламалар ва экологик тоза материаллардан фойдаланишга алоҳида эътибор қаратишган. Масалан, безак учун ишлатиладиган иплар қайта ишланган пластик идишлар ва балиқ овлаш тўрларидан тайёрланган.
Электромобилнинг техник кўрсаткичлари ҳам яхшиланган. ВЛТП сикли бўйича автомобил бир марта қувватланиш билан 480 километргача (298 мил) масофа босиб ўта олади. Аэродинамик самарадорликни ошириш мақсадида янги 19 ва 20 дюймли ғилдирак дисклари, шунингдек, ҳаво оқимини тартибга солувчи автоматик клапанлар жорий этилган. Бу нафақат масофани узайтиради, балки юқори тезликда ҳаракатланаётганда салондаги шовқин даражасини камайтиради.
Genesis eGV70 модели уч хил комплектацияда таклиф этилмоқда. Ҳар бир версия ўзининг бой жиҳозланиши билан ажралиб туради. Компания вакилларининг сўзларига кўра, ушбу кроссовер корпоратив мижозлар ва ҳашаматни қадрлайдиган оилавий ҳайдовчилар учун идеал танловдир. Автомобилнинг динамик хусусиятлари ва бошқарувчанлиги Германиядаги синов полигонларида Европа йўллари талабларига мослаб созланган.
Ҳозирги вақтда электромобиллар бозори жадал ривожланаётган бир пайтда, Genesis ўзининг анъанавий рақобатчилари — немис ва япон брендларига муносиб муқобил таклиф қилмоқда. Электрифиед GV70 нафақат тежамкорлиги, балки фойдаланиш харажатларининг пастлиги билан ҳам кўплаб тадбиркорлар эътиборини тортиши кутилмоқда.
…