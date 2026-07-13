Genesis янгиланган eGV70 моделини тақдим этди: Ҳашаматли кроссовернинг янги имкониятлари

·0·Авто
Genesis янгиланган eGV70 моделини тақдим этди: Ҳашаматли кроссовернинг янги имкониятлари

Жанубий Кореянинг Genesis бренди ўзининг машҳур Электрифиед GV70 люкс кроссоверининг янгиланган талқинини намойиш этди. Ушбу электромобил нафақат ташқи кўриниши, балки техник имкониятлари билан ҳам бизнес-класс сегментида янги стандартларни ўрнатишга даъво қилмоқда. Автомобил ишлаб чиқарувчиси мижозларнинг фикр-мулоҳазалари ва Жанубий Корея ҳамда Германиядаги муҳандислик марказларининг ҳамкорликдаги изланишлари асосида моделни тубдан такомиллаштирди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янгиланган Genesis Электрифиед GV70 ташқи кўринишидан ўзига хос "Г-Матрих" радиатор панжараси ва унинг ичига яширилган қувватлаш порти билан ажралиб туради. Эндиликда ушбу порт иситиш тизими билан жиҳозланган бўлиб, бу совуқ иқлим шароитида, хусусан, Ўзбекистоннинг қишки об-ҳавосида ҳайдовчилар учун қўшимча қулайлик яратади. Янги Микро Ленс Аррай (МЛА) технологиясига эга ЛEД фаралар эса йўлни ёритиш сифатини сезиларли даражада оширган.

Технологик инновациялар ва интерер қулайлиги

Автомобил салонидаги ўзгаришлар янада салмоқлироқ. Дашбоард қисмида 27 дюймли улкан панорамик дисплей ўрнатилган бўлиб, у асбоблар панели ва мультимедиа тизимини ўзида бирлаштиради. Genesis муҳандислари интерерда юmsҳоқ қопламалар ва экологик тоза материаллардан фойдаланишга алоҳида эътибор қаратишган. Масалан, безак учун ишлатиладиган иплар қайта ишланган пластик идишлар ва балиқ овлаш тўрларидан тайёрланган.

Электромобилнинг техник кўрсаткичлари ҳам яхшиланган. ВЛТП сикли бўйича автомобил бир марта қувватланиш билан 480 километргача (298 мил) масофа босиб ўта олади. Аэродинамик самарадорликни ошириш мақсадида янги 19 ва 20 дюймли ғилдирак дисклари, шунингдек, ҳаво оқимини тартибга солувчи автоматик клапанлар жорий этилган. Бу нафақат масофани узайтиради, балки юқори тезликда ҳаракатланаётганда салондаги шовқин даражасини камайтиради.

Genesis eGV70 модели уч хил комплектацияда таклиф этилмоқда. Ҳар бир версия ўзининг бой жиҳозланиши билан ажралиб туради. Компания вакилларининг сўзларига кўра, ушбу кроссовер корпоратив мижозлар ва ҳашаматни қадрлайдиган оилавий ҳайдовчилар учун идеал танловдир. Автомобилнинг динамик хусусиятлари ва бошқарувчанлиги Германиядаги синов полигонларида Европа йўллари талабларига мослаб созланган.

Ҳозирги вақтда электромобиллар бозори жадал ривожланаётган бир пайтда, Genesis ўзининг анъанавий рақобатчилари — немис ва япон брендларига муносиб муқобил таклиф қилмоқда. Электрифиед GV70 нафақат тежамкорлиги, балки фойдаланиш харажатларининг пастлиги билан ҳам кўплаб тадбиркорлар эътиборини тортиши кутилмоқда.

GenesisEGV70ЭлектромобилКроссоверАвто-янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гоодвоод фестивали: V12 двигателлари ва сунъий овозли электромобиллар тўқнашувиГоодвоод фестивали: V12 двигателлари ва сунъий овозли электромобиллар тўқнашувиБугун, 16:24Lexus янги электр суперкарида ички ёнув двигатели вибрациясини тикламоқчиLexus янги электр суперкарида ички ёнув двигатели вибрациясини тикламоқчиБугун, 16:24Porsche компанияси афсонавий Macan кроссоверини ишлаб чиқаришни тўхтатмоқдаPorsche компанияси афсонавий Macan кроссоверини ишлаб чиқаришни тўхтатмоқдаБугун, 14:25399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?399 мингдан ортиқ огоҳлантириш: йўлларда қайси қоида кўп бузилди?Бугун, 13:05Audi Q3 иккинчи авлоди: Ҳамёнбоп нархда ҳашаматли кроссовер сотиб олиш бўйича тавсияларAudi Q3 иккинчи авлоди: Ҳамёнбоп нархда ҳашаматли кроссовер сотиб олиш бўйича тавсияларБугун, 09:30Купе автомобиллар даври якунланмоқдами: Mercedes-Benz, BMW ва Audi мисолида таҳлилКупе автомобиллар даври якунланмоқдами: Mercedes-Benz, BMW ва Audi мисолида таҳлилБугун, 08:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари
AvtoVAZ янги Lada Azimut кроссоверини тақдим этди: Двигателлар ва гибрид версия тафсилотлари