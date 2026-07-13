Слимбоок сунъий интеллект учун мўлжалланган янги Нехус ишчи станцияларини тақдим этди

·30·Техно
Слимбоок сунъий интеллект учун мўлжалланган янги Нехус ишчи станцияларини тақдим этди

Испаниянинг Слимбоок компанияси юқори унумдорликка эга бўлган янги Нехус ишчи станциялари линиясини эълон қилди. Ушбу компьютерлар асосан сунъий интеллект (AI) моделларини ишлаб чиқувчилар ҳамда ресурс талаб қилувчи ҳисоб-китоблар билан шуғулланувчи мутахассислар учун махсус лойиҳалаштирилган. Янги серия ўз ичига иккита асосий моделни олади: Нехус Ryzen AI ва янада кучлироқ бўлган Нехус Треадриппер AI. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Нехус Ryzen AI базавий версияси AMD Ryzen 9 процессори билан жиҳозланган бўлиб, у 128 GB гача DDR5 оператив хотира ва 4 TB гача бўлган PCIe Gen5 NVMe SSD драйверини қўллаб-қувватлайди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу моделнинг энг диққатга сазовор жиҳати унга иккита профессионал NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell видеокартасини ўрнатиш имконияти мавжудлигидир. Ушбу станциянинг бошланғич нархи 1995 евро этиб белгиланган.

Флагман модели: Нехус Треадриппер AI

Линиянинг энг юқори поғонасидан жой олган Нехус Треадриппер AI модели катта тил моделларини (LLM) ўқитиш ва сунъий интеллектни локал тарзда ишга тушириш каби мураккаб вазифалар учун мўлжалланган. У AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX процессори ва ҳайратланарли 512 GB DDR5 оператив хотираси билан таъминланиши мумкин. Бундай қувватни барқарор ушлаб туриш учун 2500 В қувватга эга, 80 Plus Платинум сертификатига эга блок ўрнатилган.

Ҳар иккала ишчи станция алюминий қотишмасидан тайёрланган мустаҳкам корпусларда тақдим этилмоқда. Совутиш тизими борасида ҳам ишлаб чиқувчилар кенг танлов қолдирган: фойдаланувчилар анъанавий ҳаво орқали совутиш ёки учта вентиляторли "ҳаммаси бирда" (АИО) форматидаги суюқлик совутиш тизимини танлашлари мумкин. Бу эса тизимнинг ҳаддан ташқари қизиб кетмаслигини таъминлайди.

Ўзбекистон бозорида бундай профессионал ускуналар одатда буюртма асосида келтирилади. Сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланаётган бир пайтда, маҳаллий дастурчилар ва тадқиқот марказлари учун ушбу турдаги станциялар катта қизиқиш уйғотиши табиий. Айниқса, NVIDIA Blackwell архитектурасидаги график чипларнинг қўлланилиши ҳисоблаш тезлигини янги босқичга олиб чиқади.

Нехус Треадриппер AI моделининг бошланғич нархи 3880 евродан бошланади. Слимбоок компанияси ушбу қурилмалар орқали нафақат аппарат таъминотини, балки дастурий эркинликни ҳам тарғиб қилмоқда, чунки улар очиқ кодли операцион тизимлар билан мукаммал даражада мослашган.

СлимбоокNVIDIABlackwellСунъий ИнтеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Sony PlayStation тарихида рекорд: Ишқибоз консолнинг тезкор хотирасини 8 баробар оширдиSony PlayStation тарихида рекорд: Ишқибоз консолнинг тезкор хотирасини 8 баробар оширдиКеча, 23:54Apple ва OpenAI ўртасида судлашув: Махфий маълумотлар ўғирланиши бўйича жиддий айбловларApple ва OpenAI ўртасида судлашув: Махфий маълумотлар ўғирланиши бўйича жиддий айбловларКеча, 23:22Генерал Фусион термоядро энергетикаси соҳасида биржага чиққан илк компанияга айландиГенерал Фусион термоядро энергетикаси соҳасида биржага чиққан илк компанияга айландиКеча, 23:20АҚШнинг 12 штати Парамоунт ва Варнер Брос. ўртасидаги 110 миллиард долларлик келишувга қаршиАҚШнинг 12 штати Парамоунт ва Варнер Брос. ўртасидаги 110 миллиард долларлик келишувга қаршиКеча, 22:56Генерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқдаГенерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқдаКеча, 22:25Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?Кеча, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди