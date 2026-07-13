Слимбоок сунъий интеллект учун мўлжалланган янги Нехус ишчи станцияларини тақдим этди
Испаниянинг Слимбоок компанияси юқори унумдорликка эга бўлган янги Нехус ишчи станциялари линиясини эълон қилди. Ушбу компьютерлар асосан сунъий интеллект (AI) моделларини ишлаб чиқувчилар ҳамда ресурс талаб қилувчи ҳисоб-китоблар билан шуғулланувчи мутахассислар учун махсус лойиҳалаштирилган. Янги серия ўз ичига иккита асосий моделни олади: Нехус Ryzen AI ва янада кучлироқ бўлган Нехус Треадриппер AI. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Нехус Ryzen AI базавий версияси AMD Ryzen 9 процессори билан жиҳозланган бўлиб, у 128 GB гача DDR5 оператив хотира ва 4 TB гача бўлган PCIe Gen5 NVMe SSD драйверини қўллаб-қувватлайди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу моделнинг энг диққатга сазовор жиҳати унга иккита профессионал NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell видеокартасини ўрнатиш имконияти мавжудлигидир. Ушбу станциянинг бошланғич нархи 1995 евро этиб белгиланган.
Флагман модели: Нехус Треадриппер AIЛиниянинг энг юқори поғонасидан жой олган Нехус Треадриппер AI модели катта тил моделларини (LLM) ўқитиш ва сунъий интеллектни локал тарзда ишга тушириш каби мураккаб вазифалар учун мўлжалланган. У AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX процессори ва ҳайратланарли 512 GB DDR5 оператив хотираси билан таъминланиши мумкин. Бундай қувватни барқарор ушлаб туриш учун 2500 В қувватга эга, 80 Plus Платинум сертификатига эга блок ўрнатилган.
Ҳар иккала ишчи станция алюминий қотишмасидан тайёрланган мустаҳкам корпусларда тақдим этилмоқда. Совутиш тизими борасида ҳам ишлаб чиқувчилар кенг танлов қолдирган: фойдаланувчилар анъанавий ҳаво орқали совутиш ёки учта вентиляторли "ҳаммаси бирда" (АИО) форматидаги суюқлик совутиш тизимини танлашлари мумкин. Бу эса тизимнинг ҳаддан ташқари қизиб кетмаслигини таъминлайди.
Ўзбекистон бозорида бундай профессионал ускуналар одатда буюртма асосида келтирилади. Сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланаётган бир пайтда, маҳаллий дастурчилар ва тадқиқот марказлари учун ушбу турдаги станциялар катта қизиқиш уйғотиши табиий. Айниқса, NVIDIA Blackwell архитектурасидаги график чипларнинг қўлланилиши ҳисоблаш тезлигини янги босқичга олиб чиқади.
Нехус Треадриппер AI моделининг бошланғич нархи 3880 евродан бошланади. Слимбоок компанияси ушбу қурилмалар орқали нафақат аппарат таъминотини, балки дастурий эркинликни ҳам тарғиб қилмоқда, чунки улар очиқ кодли операцион тизимлар билан мукаммал даражада мослашган.
…