Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?

·0·Техно
Sam Altman ва Elon Musk ўртасидаги низо: Коинот маълумотлар марказлари ҳақиқатми?

Сунъий интеллект оламининг икки етакчи намояндаси — OpenAI раҳбари Sam Altman ва SpaceX асосчиси Elon Musk ўртасидаги очиқчасига давом этаётган даҳанаки жанг технология оламида янги муҳокамаларга сабаб бўлди. Бу сафар баҳс марказида коинотда жойлашган маълумотлар марказлари (дата-сентер) лойиҳаси турибди. Sam Altman коинотда ҳисоблаш қувватларини яратиш ғоясини шунчаки инвесторларни жалб қилиш учун ўйлаб топилган вада деб атади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳаммаси Elon Muskнинг Алтманни фирибгарликда айблаши билан бошланди. Бунга жавобан OpenAI раҳбари Мускни оммавий бозор инвесторларига коинотдаги қисқа муддатли маълумотлар марказлари лойиҳасини сотишда айблади. Алтманнинг бу кесатиқлари ортида кўплаб соҳа мутахассислари якдил бўлган фикр ётибди: коинотдаги маълумотлар марказлари яқин келажакда жиддий бизнесга айланиши амримаҳол.

SpaceX компанияси ўзининг икки триллион долларлик қийматини айнан коинотда AI (сунъий интеллект) вазифаларини бажарувчи орбитал марказлар флотини ишга тушириш режалари билан оқлашга уринмоқда. Таҳлилчиларнинг фикрича, бундай қувватлар SpaceXAI моделлари учун мисли кўрилмаган имкониятлар яратиши ёки орбитал неоклоуд хизматини йўлга қўйиши мумкин. Бироқ, соҳа экспертлари ва муҳандислар бу борада анча эҳтиёткор муносабатда бўлишмоқда.

Техник тўсиқлар ва иқтисодий самарасизлик

Google компаниясининг орбитал ҳисоблаш лойиҳаси устида ишлаётган жамоаси ва бошқа стартап асосчиларининг фикрига кўра, коинот маълумотлар марказлари лойиҳаси ракеталар нархи кескин арзонлашмагунча ва юқори қувватли сунъий йўлдошларни оммавий ишлаб чиқариш йўлга қўйилмагунча ўзини оқламайди. Ҳозирча бу технология ердаги маълумотлар марказларига рақобат қила олмайди.

Elon Musk бу муаммоларга ечим сифатида Starship ракетасини кўрсатмоқда. Агар SpaceX ушбу улкан ракетани тўлиқ қайта фойдаланиладиган ҳолатга келтира олса, коинотга юк ташиш нархи тушиши мумкин. Аммо Starship лойиҳаси ҳали синов босқичида ва ҳатто муваффақиятли синовлардан сўнг ҳам, компания биринчи навбатда NASA олдидаги мажбуриятлари ва Starlink тармоғини кенгайтиришга эътибор қаратади.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, SpaceX ўзининг инвесторлар билан учрашувларида Starship ракетасининг иккинчи босқичи яқин вақт ичида тўлиқ қайта фойдаланиладиган бўлмаслиги мумкинлигини тан олган. Бу эса коинотдаги маълумотлар марказларини иқтисодий жиҳатдан фойдасиз қилади. Мускнинг "келаси йили парвозларни бошлаймиз" деган вадаси мутахассислар томонидан шубҳа билан кутиб олинмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, SpaceX келаси йили юқори тезликдаги маълумотларни қайта ишлашга қодир битта сунъий йўлдошни учириши мумкин, бироқ буни кенг кўламли тизимга айлантириш масаласи 2030-йиллардан олдин ҳал бўлиши қийин. Sam Altman ва бошқа экспертларнинг танқиди айнан шу реал вақт оралиғига асосланган.

Elon MuskSam AltmanSpaceXStarshipСунъий Интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Генерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқдаГенерал Фусион биржада дебют қилди: Термоядровий энергетика даври бошланмоқдаБугун, 22:25Ҳиндистон коинотга илк парвозга яқинлашмоқда: Гаганяан тизимлари муваффақиятли синовдан ўтдиҲиндистон коинотга илк парвозга яқинлашмоқда: Гаганяан тизимлари муваффақиятли синовдан ўтдиБугун, 22:20Huawei Пура 90s Pro глобал бозорга чиқмоқда: Компания янги дизайнни намойиш этдиHuawei Пура 90s Pro глобал бозорга чиқмоқда: Компания янги дизайнни намойиш этдиБугун, 21:54Сунъий интеллект ва эркинлик: Георге Ҳотз AI орқали жиноят қилиш ҳуқуқини ҳимоя қилмоқдаСунъий интеллект ва эркинлик: Георге Ҳотз AI орқали жиноят қилиш ҳуқуқини ҳимоя қилмоқдаБугун, 21:54Росатом сунъий интеллект агентларини яратувчи Когнитрон платформасини тақдим этдиРосатом сунъий интеллект агентларини яратувчи Когнитрон платформасини тақдим этдиБугун, 21:26Anthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошладиAnthropic компанияси Claude учун нархларни маҳаллийлаштиришни бошладиБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди