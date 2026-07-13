Месси яна тепада: ЖЧ-2026 рейтингида катта силжиш...

·7·Спорт
Месси яна тепада: ЖЧ-2026 рейтингида катта силжиш...

Жаҳон чемпионати ҳал қилувчи босқичга яқинлашган сари нафақат жамоалар, балки турнир юлдузлари атрофидаги баҳслар ҳам кучаймоқда. The Athletic амалдаги мундиалда энг яхши ўйин кўрсатаётган футболчилар рейтингини янгилади ва биринчи ўринда яна Лионель Месси жойлашди.

Месси биринчи, Мбаппе иккинчи

Янгиланган рейтингда Аргентина миллий жамоаси ҳужумчиси Лионель Месси биринчи ўринни эгаллади.

Франция етакчиси Килиан Мбаппе иккинчи қаторда боряпти. Бу икки футболчи турнир давомида нафақат гол ва ассистлари, балки ҳал қилувчи вазиятлардаги таъсири билан ҳам асосий эътибор марказида бўлиб турибди.

Месси учун бу рейтинг яна бир бор унинг ёшига қарамай, катта турнирларда ўйин тақдирига таъсир қила оладиган футболчи эканини кўрсатмоқда.

Беллингҳэм катта сакраш қилди

Рейтингда энг қизиқ ўзгаришлардан бири Жуд Беллингҳэм билан боғлиқ. Англия миллий жамоаси яримҳимоячиси аввалги рейтингга нисбатан тўрт поғона юқорилаб, учинчи ўринга чиқди.

Бу унинг ЖЧ-2026даги таъсири қанчалик ошиб бораётганини англатади. Беллингҳэм майдон марказида фақат тўп тарқатувчи эмас, балки гол, прессинг, ҳаракат ва етакчиликни бирлаштираётган футболчи сифатида кўринмоқда.

Англия учун бу жуда муҳим сигнал: жамоада Кейн бор, лекин ўйин ритмини кўп ҳолларда айнан Беллингҳэм белгиламоқда.

Топ-10 қандай кўриниш олди?

The Athletic талқинига кўра, амалдаги жаҳон чемпионатидаги энг яхши 10 футболчи қуйидагича:

Ўрин

Футболчи

Терма жамоа

1

Лионель Месси

Аргентина

2

Килиан Мбаппе

Франция

3

Жуд Беллингҳэм

Англия

4

Гарри Кейн

Англия

5

Эрлинг Ҳоланд

Норвегия

6

Майкл Олисе

Франция

7

Усмон Дембеле

Франция

8

Ашраф Ҳакими

Марокаш

9

Винисиус Жуниор

Бразилия

10

Эмерик Ляпорт

Испания

Бу рўйхатда Франциядан бирданига уч нафар футболчи борлиги алоҳида эътиборга лойиқ: Мбаппе, Олисе ва Дембеле. Демак, французлар фақат жамоавий эмас, индивидуал даражада ҳам турнирнинг энг кучлиларидан бири бўлиб турибди.

Англиядан икки футболчи юқори бешликда

Англия миллий жамоасидан Жуд Беллингҳэм ва Гарри Кейн топ-4ликка кирди.

Кейн тўпурарлик, тажриба ва ҳужумдаги барқарорлиги билан ажралиб турса, Беллингҳэм бутун ўйин динамикасига таъсир кўрсатмоқда.

Бу Англия яримфинал олдидан қанчалик кучли таркибга эга эканини яна бир бор кўрсатади. Оддий қилиб айтганда, “уч шерлар”да ҳозир фақат номлар эмас, форма ҳам бор.

Ҳоланд бешликда, аммо Норвегия турнирни тарк этди

Эрлинг Ҳоланд рейтингда бешинчи ўринни эгаллади. Норвегия миллий жамоаси турнирни якунлаган бўлса-да, Ҳоланднинг индивидуал ўйини юқори баҳоланган.

Бу ҳолат футболда яна бир ҳақиқатни эслатади: баъзан футболчи турнирдан чиқиб кетса ҳам, унинг қолдирган таъсири рейтингларда яшайверади.

Ҳоланд учун ЖЧ-2026 Норвегияни катта саҳнага қайтарган турнир сифатида эсда қолиши мумкин.

Олисе ва Дембеле Франциянинг яширин қуроли

Майкл Олисе ва Усмон Дембеленинг топ-10дан жой олгани Франция терма жамоаси ҳужум чизиғи қанчалик хавфли эканини кўрсатади.

Мбаппе асосий юлдуз бўлиб қолмоқда, аммо унинг атрофидаги футболчилар ҳам турнирда катта иш қиляпти. Олисенинг креативлиги ва Дембеленинг тезлиги Францияни ҳар қандай рақиб учун оғир синовга айлантирмоқда.

Яъни Францияда “Мбаппени ёпдик, бўлди” деган режа ишламайди. У ерда Wi-Fi тармоғи кенг: хавф ҳар томондан келади.

Месси рейтинги нима англатади?

Месси биринчи ўринда экани фақат ностальгия ёки исм обрўси билан боғлиқ эмас. У Аргентина ўйинида ҳал қилувчи фигура бўлиб қолмоқда.

Унинг ҳар бир ҳаракати рақиб ҳимоясига босим, ҳар бир узатмаси эса вазиятга айланиши мумкин. Аргентина яримфинал олдидан қанчалик танқид ва баҳслар ичида бўлмасин, Месси фактори ҳали ҳам энг катта қуроллардан бири.

Ҳал қилувчи ўйинлар рейтингни ўзгартириши мумкин

Жаҳон чемпионатида энг муҳим баҳолар кўпинча яримфинал ва финалда берилади. Шунинг учун бу рейтинг ҳозирги ҳолатни акс эттирса-да, ҳал қилувчи ўйинлардан кейин тартиб яна ўзгариши мумкин.

Мбаппе Францияни финалга олиб чиқса, биринчи ўрин учун даъвогарга айланади. Беллингҳэм Англияни ҳал қилувчи босқичга олиб чиқса, унинг рейтинги яна кўтарилиши мумкин. Месси эса Аргентина билан финалга чиқса, бу баҳс янада қизийди.

Энди асосий савол шу: ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси ҳақидаги баҳсни статистика ҳал қиладими ёки финалдаги бир лаҳза?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гвардиола Италияга борадими? “Адзурри”да катта бурилиш...Гвардиола Италияга борадими? “Адзурри”да катта бурилиш...Бугун, 22:05Челси Алеҳандро Гарначони сотишга қарор қилди: Хаби Алонсо футболчи ҳақида гапирдиЧелси Алеҳандро Гарначони сотишга қарор қилди: Хаби Алонсо футболчи ҳақида гапирдиБугун, 21:30Барселона Ферран Торрес билан шартномани узайтиришдан бош тортмоқда: Бунинг сабаби молиявийБарселона Ферран Торрес билан шартномани узайтиришдан бош тортмоқда: Бунинг сабаби молиявийБугун, 20:16Суперлига трансферларида кутилмаган енгиллик: Чекловлар икки баробарга ошдиСуперлига трансферларида кутилмаган енгиллик: Чекловлар икки баробарга ошдиБугун, 20:10ЖЧ-2026дан кейинги мудҳиш фожиа: 25 ёшли юлдуз кутилмаганда вафот этдиЖЧ-2026дан кейинги мудҳиш фожиа: 25 ёшли юлдуз кутилмаганда вафот этдиБугун, 19:51«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқдаБугун, 19:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди