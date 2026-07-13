Месси яна тепада: ЖЧ-2026 рейтингида катта силжиш...
Жаҳон чемпионати ҳал қилувчи босқичга яқинлашган сари нафақат жамоалар, балки турнир юлдузлари атрофидаги баҳслар ҳам кучаймоқда. The Athletic амалдаги мундиалда энг яхши ўйин кўрсатаётган футболчилар рейтингини янгилади ва биринчи ўринда яна Лионель Месси жойлашди.
Месси биринчи, Мбаппе иккинчи
Янгиланган рейтингда Аргентина миллий жамоаси ҳужумчиси Лионель Месси биринчи ўринни эгаллади.
Франция етакчиси Килиан Мбаппе иккинчи қаторда боряпти. Бу икки футболчи турнир давомида нафақат гол ва ассистлари, балки ҳал қилувчи вазиятлардаги таъсири билан ҳам асосий эътибор марказида бўлиб турибди.
Месси учун бу рейтинг яна бир бор унинг ёшига қарамай, катта турнирларда ўйин тақдирига таъсир қила оладиган футболчи эканини кўрсатмоқда.
Беллингҳэм катта сакраш қилди
Рейтингда энг қизиқ ўзгаришлардан бири Жуд Беллингҳэм билан боғлиқ. Англия миллий жамоаси яримҳимоячиси аввалги рейтингга нисбатан тўрт поғона юқорилаб, учинчи ўринга чиқди.
Бу унинг ЖЧ-2026даги таъсири қанчалик ошиб бораётганини англатади. Беллингҳэм майдон марказида фақат тўп тарқатувчи эмас, балки гол, прессинг, ҳаракат ва етакчиликни бирлаштираётган футболчи сифатида кўринмоқда.
Англия учун бу жуда муҳим сигнал: жамоада Кейн бор, лекин ўйин ритмини кўп ҳолларда айнан Беллингҳэм белгиламоқда.
Топ-10 қандай кўриниш олди?
The Athletic талқинига кўра, амалдаги жаҳон чемпионатидаги энг яхши 10 футболчи қуйидагича:
Ўрин
Футболчи
Терма жамоа
1
Лионель Месси
Аргентина
2
Килиан Мбаппе
Франция
3
Жуд Беллингҳэм
Англия
4
Гарри Кейн
Англия
5
Эрлинг Ҳоланд
Норвегия
6
Майкл Олисе
Франция
7
Усмон Дембеле
Франция
8
Ашраф Ҳакими
Марокаш
9
Бразилия
10
Эмерик Ляпорт
Испания
Бу рўйхатда Франциядан бирданига уч нафар футболчи борлиги алоҳида эътиборга лойиқ: Мбаппе, Олисе ва Дембеле. Демак, французлар фақат жамоавий эмас, индивидуал даражада ҳам турнирнинг энг кучлиларидан бири бўлиб турибди.
Англиядан икки футболчи юқори бешликда
Англия миллий жамоасидан Жуд Беллингҳэм ва Гарри Кейн топ-4ликка кирди.
Кейн тўпурарлик, тажриба ва ҳужумдаги барқарорлиги билан ажралиб турса, Беллингҳэм бутун ўйин динамикасига таъсир кўрсатмоқда.
Бу Англия яримфинал олдидан қанчалик кучли таркибга эга эканини яна бир бор кўрсатади. Оддий қилиб айтганда, “уч шерлар”да ҳозир фақат номлар эмас, форма ҳам бор.
Ҳоланд бешликда, аммо Норвегия турнирни тарк этди
Эрлинг Ҳоланд рейтингда бешинчи ўринни эгаллади. Норвегия миллий жамоаси турнирни якунлаган бўлса-да, Ҳоланднинг индивидуал ўйини юқори баҳоланган.
Бу ҳолат футболда яна бир ҳақиқатни эслатади: баъзан футболчи турнирдан чиқиб кетса ҳам, унинг қолдирган таъсири рейтингларда яшайверади.
Ҳоланд учун ЖЧ-2026 Норвегияни катта саҳнага қайтарган турнир сифатида эсда қолиши мумкин.
Олисе ва Дембеле Франциянинг яширин қуроли
Майкл Олисе ва Усмон Дембеленинг топ-10дан жой олгани Франция терма жамоаси ҳужум чизиғи қанчалик хавфли эканини кўрсатади.
Мбаппе асосий юлдуз бўлиб қолмоқда, аммо унинг атрофидаги футболчилар ҳам турнирда катта иш қиляпти. Олисенинг креативлиги ва Дембеленинг тезлиги Францияни ҳар қандай рақиб учун оғир синовга айлантирмоқда.
Яъни Францияда “Мбаппени ёпдик, бўлди” деган режа ишламайди. У ерда Wi-Fi тармоғи кенг: хавф ҳар томондан келади.
Месси рейтинги нима англатади?
Месси биринчи ўринда экани фақат ностальгия ёки исм обрўси билан боғлиқ эмас. У Аргентина ўйинида ҳал қилувчи фигура бўлиб қолмоқда.
Унинг ҳар бир ҳаракати рақиб ҳимоясига босим, ҳар бир узатмаси эса вазиятга айланиши мумкин. Аргентина яримфинал олдидан қанчалик танқид ва баҳслар ичида бўлмасин, Месси фактори ҳали ҳам энг катта қуроллардан бири.
Ҳал қилувчи ўйинлар рейтингни ўзгартириши мумкин
Жаҳон чемпионатида энг муҳим баҳолар кўпинча яримфинал ва финалда берилади. Шунинг учун бу рейтинг ҳозирги ҳолатни акс эттирса-да, ҳал қилувчи ўйинлардан кейин тартиб яна ўзгариши мумкин.
Мбаппе Францияни финалга олиб чиқса, биринчи ўрин учун даъвогарга айланади. Беллингҳэм Англияни ҳал қилувчи босқичга олиб чиқса, унинг рейтинги яна кўтарилиши мумкин. Месси эса Аргентина билан финалга чиқса, бу баҳс янада қизийди.
Энди асосий савол шу: ЖЧ-2026нинг энг яхши футболчиси ҳақидаги баҳсни статистика ҳал қиладими ёки финалдаги бир лаҳза?
…