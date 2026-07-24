Sam Altman асос солган Ворлд лойиҳаси 52,5 миллион доллар сармоя жалб қилди
OpenAI раҳбари Sam Altman томонидан асос солинган ва биометрик идентификация билан шуғулланувчи Ворлд (собиқ Worldcoin) стартапи стратегик инвесторлардан 52,5 миллион доллар миқдорида маблағ жалб қилди. Ушбу сармоя лойиҳанинг хусусий ВЛД токенларини сотиш орқали қўлга киритилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Маблағ йиғиш жараёнида иштирок этган инвесторлар учун 12 ойлик "локкуп" (музлатиш) даври белгиланган. Бу шуни англатадики, харидорлар бир йил давомида ўз токенларини сота олмайдилар ёки бошқа активларга айирбошлай олмайдилар. Компания вакилларининг таъкидлашича, бундай узоқ муддатли чеклов инвесторларнинг Ворлд лойиҳасининг келажакдаги ўсиши ва фойдалилигига бўлган ишончини англатади.
Сотувда асосий харидор сифатида рақамли активларга ихтисослашган Пантера Капитал венчур жамғармаси иштирок этди. Шунингдек, лойиҳага Эигҳтко Ҳолдингс, Баин Капитал Crypto, Сусқуеҳанна Crypto ва Селини Капитал каби йирик компаниялар ҳам сармоя киритган. Маблағлар Ворлд тармоғини кенгайтириш билан шуғулланувчи, Кайман оролларида жойлашган Ворлд Фоундатион жамғармасига йўналтирилади.
Инсон эканлигингизни исботлангВорлд лойиҳаси Тоолс фор Humanитй компанияси томонидан бошқарилади ва унинг асосий мақсади интернетда "инсон эканлигини исботлаш" (прооф оф human) тизимини яратишдир. Сунъий интеллект ва ботлар томонидан яратилаётган контент кўпайиб бораётган бир даврда, аккаунт ортида ҳақиқий одам турганини аниқлаш тобора муҳим аҳамият касб этмоқда.
Тизимнинг энг юқори даражадаги идентификациясидан ўтиш учун фойдаланувчилар махсус Орб қурилмаси орқали кўз қорачиғини сканерлашлари лозим. Ушбу металл шар шаклидаги қурилма инсон кўзининг бетакрор тасвирини криптографик идентификаторга айлантиради. Ҳозирда бундай қурилмалар дунёнинг кўплаб мамлакатларидаги ҳамкор дўконлар ва компания офисларида ўрнатилган.
Лойиҳа дастлаб Worldcoin номи билан танилган эди, бироқ криптовалюта соҳасидаги умумий салбий қарашлар фонида у Ворлд брендига ўзгартирилди. Шунга қарамай, лойиҳанинг асосий активи ҳамон ВЛД токени бўлиб қолмоқда. Фойдаланувчилар ушбу токенни махсус илова орқали сақлашлари ва савдо қилишлари мумкин.
Глобал режалар ва қийинчиликларВорлд ўз кўламини кенгайтириш мақсадида Tinder ва Тиккетмастер каби машҳур платформалар билан ҳамкорликни йўлга қўйган. Бироқ, лойиҳанинг глобал амбицияларига қарамай, у бир қатор қийинчиликларга дуч келмоқда. Хусусан, кўплаб фойдаланувчилар ўз биометрик маълумотларини топширишга шошилмаяптилар, бу эса лойиҳанинг оммалашишини секинлаштирмоқда.
Шунингдек, жорий йилнинг июн ойида Тоолс фор Humanитй компанияси ходимларни қисқартиришга мажбур бўлган эди. Янги жалб қилинган 52,5 миллион долларлик сармоя лойиҳага ўз инфратузилмасини ривожлантириш ва сунъий интеллект даврида рақамли шахсни тасдиқлашнинг янги стандартларини жорий этишда ёрдам бериши кутилмоқда.
…