Sam Altman асос солган Ворлд лойиҳаси 52,5 миллион доллар сармоя жалб қилди

·53·Техно
Sam Altman асос солган Ворлд лойиҳаси 52,5 миллион доллар сармоя жалб қилди

OpenAI раҳбари Sam Altman томонидан асос солинган ва биометрик идентификация билан шуғулланувчи Ворлд (собиқ Worldcoin) стартапи стратегик инвесторлардан 52,5 миллион доллар миқдорида маблағ жалб қилди. Ушбу сармоя лойиҳанинг хусусий ВЛД токенларини сотиш орқали қўлга киритилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маблағ йиғиш жараёнида иштирок этган инвесторлар учун 12 ойлик "локкуп" (музлатиш) даври белгиланган. Бу шуни англатадики, харидорлар бир йил давомида ўз токенларини сота олмайдилар ёки бошқа активларга айирбошлай олмайдилар. Компания вакилларининг таъкидлашича, бундай узоқ муддатли чеклов инвесторларнинг Ворлд лойиҳасининг келажакдаги ўсиши ва фойдалилигига бўлган ишончини англатади.

Сотувда асосий харидор сифатида рақамли активларга ихтисослашган Пантера Капитал венчур жамғармаси иштирок этди. Шунингдек, лойиҳага Эигҳтко Ҳолдингс, Баин Капитал Crypto, Сусқуеҳанна Crypto ва Селини Капитал каби йирик компаниялар ҳам сармоя киритган. Маблағлар Ворлд тармоғини кенгайтириш билан шуғулланувчи, Кайман оролларида жойлашган Ворлд Фоундатион жамғармасига йўналтирилади.

Инсон эканлигингизни исботланг

Ворлд лойиҳаси Тоолс фор Humanитй компанияси томонидан бошқарилади ва унинг асосий мақсади интернетда "инсон эканлигини исботлаш" (прооф оф human) тизимини яратишдир. Сунъий интеллект ва ботлар томонидан яратилаётган контент кўпайиб бораётган бир даврда, аккаунт ортида ҳақиқий одам турганини аниқлаш тобора муҳим аҳамият касб этмоқда.

Тизимнинг энг юқори даражадаги идентификациясидан ўтиш учун фойдаланувчилар махсус Орб қурилмаси орқали кўз қорачиғини сканерлашлари лозим. Ушбу металл шар шаклидаги қурилма инсон кўзининг бетакрор тасвирини криптографик идентификаторга айлантиради. Ҳозирда бундай қурилмалар дунёнинг кўплаб мамлакатларидаги ҳамкор дўконлар ва компания офисларида ўрнатилган.

Лойиҳа дастлаб Worldcoin номи билан танилган эди, бироқ криптовалюта соҳасидаги умумий салбий қарашлар фонида у Ворлд брендига ўзгартирилди. Шунга қарамай, лойиҳанинг асосий активи ҳамон ВЛД токени бўлиб қолмоқда. Фойдаланувчилар ушбу токенни махсус илова орқали сақлашлари ва савдо қилишлари мумкин.

Глобал режалар ва қийинчиликлар

Ворлд ўз кўламини кенгайтириш мақсадида Tinder ва Тиккетмастер каби машҳур платформалар билан ҳамкорликни йўлга қўйган. Бироқ, лойиҳанинг глобал амбицияларига қарамай, у бир қатор қийинчиликларга дуч келмоқда. Хусусан, кўплаб фойдаланувчилар ўз биометрик маълумотларини топширишга шошилмаяптилар, бу эса лойиҳанинг оммалашишини секинлаштирмоқда.

Шунингдек, жорий йилнинг июн ойида Тоолс фор Humanитй компанияси ходимларни қисқартиришга мажбур бўлган эди. Янги жалб қилинган 52,5 миллион долларлик сармоя лойиҳага ўз инфратузилмасини ривожлантириш ва сунъий интеллект даврида рақамли шахсни тасдиқлашнинг янги стандартларини жорий этишда ёрдам бериши кутилмоқда.

ВорлдSam AltmanКриптовалютаСунъий ИнтеллектСармоя
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб