Аирбус энг йирик йўловчи самолётини яратмоқчи: Boeing 777X учун муносиб жавоб

·153·Техно
Аирбус энг йирик йўловчи самолётини яратмоқчи: Boeing 777X учун муносиб жавоб

Европанинг авиация гиганти Аирбус ўзининг энг муваффақиятли моделларидан бири бўлган A350 лайнерининг янада каттароқ ва сиғимлироқ версиясини ишлаб чиқиш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Ушбу лойиҳа амалга ошса, янги самолёт нафақат компания тарихидаги энг йирик икки двигателли лайнерга айланади, балки АҚШнинг Boeing корпорацияси томонидан тақдим этилган Boeing 777X моделига тўғридан-тўғри рақобат туғдиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Фарнборо халқаро авиакўргазмасида Rolls-Royce бош директори Туфан Эргинбилгич берган маълумотларга кўра, янги лойиҳа бўйича якуний қарор келаси бир йил ичида қабул қилиниши кутилмоқда. ixbt.com хабарига таянадиган бўлсак, Аирбус ҳозирда самолёт фюзеляжини узайтириш орқали йўловчилар сиғимини сезиларли даражада оширишни режалаштирган. Ҳозирча норасмий равишда A350-1100 ёки A350-2000 деб аталаётган ушбу модел ҳозирги A350-1000 версиясининг давомчиси бўлади.

Янги двигател ва техник чекловлар

Лойиҳа олдидаги асосий масалалардан бири бу двигател танловидир. Агар янги лайнер учун мутлақо янги куч қурилмаси талаб этилса, уни ишлаб чиқиш ва синовдан ўтказиш 6-7 йил вақтни олиши мумкин. Бундай ҳолда, самолёт 2032-йилдан олдин фойдаланишга топширилмайди. Аирбус эса ортиқча вақт ва харажатлардан қочиш мақсадида Rolls-Royce Трент ХWB двигателининг модернизация қилинган версиясидан фойдаланишни афзал кўрмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, фюзеляжнинг узайтирилиши самолётнинг максимал учиш масофасини (ранге) бироз қисқартириши мумкин. Бироқ, замонавий авиабозар тенденциялари шуни кўрсатмоқдаки, йирик авиакомпаниялар учун ўта узоқ масофага учиш имкониятидан кўра, бир рейсда кўпроқ йўловчини ташиш муҳимроқ ҳисобланади. Бу айниқса дунёнинг энг йирик хаблари ўртасидаги интенсив парвозлар учун жуда қўл келади.

Boeing билан рақобат ва бозор талаби

Аирбус компаниясининг бу қадами стратегик аҳамиятга эга. Ҳозирда Boeing ўзининг янги авлод Boeing 777X оиласини фойдаланишга топширишга яқин турибди. Аирбус эса ушбу сегментда ўз позициясини мустаҳкамлаш ва мижозларга муқобил вариант таклиф қилишни истайди. A350-1100 модели айнан энг йирик икки двигателли йўловчи лайнерлари тоифасида етакчилик учун курашади.

Таъкидлаш жоизки, Аирбус A350 оиласи аллақачон ўзининг тежамкорлиги ва қулайлиги билан танилган. Яқинда компаниянинг A350-1000ULR (Ultra Лонг Ранге) модификацияси ёқилғи қуйиш учун тўхтамасдан 17 минг километр масофани босиб ўтиб, ўзига хос рекорд ўрнатган эди. Янги лойиҳа эса рекорд масофалардан кўра, максимал сиғим ва иқтисодий самарадорликка эътибор қаратади.

Ўзбекистон авиация бозори учун ҳам бундай янгиликлар аҳамиятли, чунки миллий авиаташувчилар ўз паркини доимий равишда модернизация қилиб бормоқда. Келажакда Тошкент каби йирик транзит нуқталаридан амалга ошириладиган узоқ масофали рейсларда шундай сиғимли лайнерларга эҳтиёж туғилиши табиий.

АирбусBoeingАвиацияТехнологияRolls-Royce
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб