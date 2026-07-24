Россия 2032-йилга бориб йилига 36 та MS-21 самолётини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда

·83·Техно
Россия 2032-йилга бориб йилига 36 та MS-21 самолётини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда

Россиянинг "Бирлашган авиация корпорацияси" (ОАК) 2032-йилга қадар MS-21 русумли йўловчи самолётларини ишлаб чиқариш ҳажмини йилига 36 донага етказишни мақсад қилган. Ушбу стратегик режа мамлакат авиация саноатининг импорт ўрнини босиш ва ички бозорни замонавий лайнерлар билан таъминлаш борасидаги энг муҳим лойиҳаларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кремл томонидан тақдим этилган маълумотларга таяниб ixbt.com хабар беришича, ушбу улкан кўрсаткичга эришиш учун Иркутск авиация заводида кенг кўламли реконструкция ва ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ишлари олиб борилмоқда. Ҳозирги вақтда корхонада MS-21 самолётининг барча тажриба нусхалари тайёрлаб бўлинган ва тўлиқ маҳаллий бутловчи қисмлардан иборат бўлган MS-21-310 модификациясини серияли йиғиш жараёни кетмоқда.

Ишлаб чиқариш қувватлари ва техник ҳолат

Айни пайтда завод цехларида турли даражадаги тайёрлик ҳолатида бўлган 18 та MS-21 самолёти мавжуд. Таъкидлаш жоизки, жорий йилнинг 30-май куни илк серияли машина парвоз-синов бўлинмасига топширилди. Ҳозирда ушбу лайнер ўзининг биринчи парвозини амалга оширишдан олдин якуний ерусти синовларидан ўтказилмоқда.

MS-21 — бу ўрта масофага мўлжалланган йўловчи самолёти бўлиб, у икки тоифали (бизнес ва эконом) конфигурацияда 175 нафар йўловчини ташишга мўлжалланган. Ушбу модел халқаро бозордаги Аирбус A320 ва Boeing 737 каби машҳур лайнерларга рақобатчи сифатида кўрилмоқда. Ўзбекистон каби минтақавий авиақатновлар ривожланаётган давлатлар учун ҳам ушбу сегментдаги янги техникалар доимо диққат марказида бўлиб келган.

Янги модификациялар ва келажак режалари

Асосий моделдан ташқари, муҳандислар лайнернинг қисқартирилган версияси — MS-21-210 устида ҳам иш олиб бормоқда. Ушбу вариант 140 нафар йўловчига мўлжалланган бўлиб, унинг илк парвози 2028-йилга режалаштирилган. Бу кичикроқ йўловчи оқимига эга бўлган йўналишларда эксплуатация харажатларини камайтириш имконини беради.

Лойиҳа доирасидаги асосий вазифалар қуйидагилардан иборат:

  • Иркутск авиация заводини тўлиқ рақамли технологиялар асосида модернизация қилиш;
  • Хорижий бутловчи қисмлардан бутунлай воз кечиб, MS-21-310 моделини оммавий ишлаб чиқариш;
  • 2032-йилга қадар ишлаб чиқариш суръатини босқичма-босқич ошириб бориш;
  • Самолётларнинг хавфсизлик ва техник хизмат кўрсатиш тизимини халқаро стандартларга мослаштириш.
Россия авиация саноати учун MS-21 лойиҳасининг муваффақияти нафақат иқтисодий, балки технологик мустақиллик рамзи ҳисобланади. Ғарб санкциялари шароитида ўз двигателлари ва композит материалларига эга бўлган бундай лайнерларни ишлаб чиқариш мамлакат фуқаро авиациясининг келажагини белгилаб беради.

АвиацияMS-21РоссияТехнологияСамолёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб