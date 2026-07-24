Россия 2032-йилга бориб йилига 36 та MS-21 самолётини ишлаб чиқаришни режалаштирмоқда
Россиянинг "Бирлашган авиация корпорацияси" (ОАК) 2032-йилга қадар MS-21 русумли йўловчи самолётларини ишлаб чиқариш ҳажмини йилига 36 донага етказишни мақсад қилган. Ушбу стратегик режа мамлакат авиация саноатининг импорт ўрнини босиш ва ички бозорни замонавий лайнерлар билан таъминлаш борасидаги энг муҳим лойиҳаларидан бири ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кремл томонидан тақдим этилган маълумотларга таяниб ixbt.com хабар беришича, ушбу улкан кўрсаткичга эришиш учун Иркутск авиация заводида кенг кўламли реконструкция ва ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ишлари олиб борилмоқда. Ҳозирги вақтда корхонада MS-21 самолётининг барча тажриба нусхалари тайёрлаб бўлинган ва тўлиқ маҳаллий бутловчи қисмлардан иборат бўлган MS-21-310 модификациясини серияли йиғиш жараёни кетмоқда.
Ишлаб чиқариш қувватлари ва техник ҳолатАйни пайтда завод цехларида турли даражадаги тайёрлик ҳолатида бўлган 18 та MS-21 самолёти мавжуд. Таъкидлаш жоизки, жорий йилнинг 30-май куни илк серияли машина парвоз-синов бўлинмасига топширилди. Ҳозирда ушбу лайнер ўзининг биринчи парвозини амалга оширишдан олдин якуний ерусти синовларидан ўтказилмоқда.
MS-21 — бу ўрта масофага мўлжалланган йўловчи самолёти бўлиб, у икки тоифали (бизнес ва эконом) конфигурацияда 175 нафар йўловчини ташишга мўлжалланган. Ушбу модел халқаро бозордаги Аирбус A320 ва Boeing 737 каби машҳур лайнерларга рақобатчи сифатида кўрилмоқда. Ўзбекистон каби минтақавий авиақатновлар ривожланаётган давлатлар учун ҳам ушбу сегментдаги янги техникалар доимо диққат марказида бўлиб келган.
Янги модификациялар ва келажак режалариАсосий моделдан ташқари, муҳандислар лайнернинг қисқартирилган версияси — MS-21-210 устида ҳам иш олиб бормоқда. Ушбу вариант 140 нафар йўловчига мўлжалланган бўлиб, унинг илк парвози 2028-йилга режалаштирилган. Бу кичикроқ йўловчи оқимига эга бўлган йўналишларда эксплуатация харажатларини камайтириш имконини беради.
Лойиҳа доирасидаги асосий вазифалар қуйидагилардан иборат:
- Иркутск авиация заводини тўлиқ рақамли технологиялар асосида модернизация қилиш;
- Хорижий бутловчи қисмлардан бутунлай воз кечиб, MS-21-310 моделини оммавий ишлаб чиқариш;
- 2032-йилга қадар ишлаб чиқариш суръатини босқичма-босқич ошириб бориш;
- Самолётларнинг хавфсизлик ва техник хизмат кўрсатиш тизимини халқаро стандартларга мослаштириш.
…