Anthropic компанияси Опус 5 моделини тақдим этди: у Fable 5 дан кучлироқ ва арзонроқ
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи стартаплардан бири Anthropic ўзининг навбатдаги йирик ишланмаси — Опус 5 моделини расман эълон қилди. Ушбу янги модел компаниянинг оғир вазнли моделлар туркумига мансуб бўлиб, у аввалги авлодлардан нафақат тезлиги, балки иқтисодий жиҳатдан ҳамёнбоплиги билан ҳам ажралиб туради. Соҳа мутахассисларининг фикрича, Опус 5 ўзининг техник имкониятлари билан бозордаги мувозанатни ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Гарчи Опус 5 ўлчам жиҳатидан Fable 5 моделидан кичикроқ бўлса-да, у бир қатор бенчмарк тестларида ҳайратланарли натижаларни кўрсатди. Anthropic маълумотларига кўра, янги модел кўплаб самарадорлик кўрсаткичлари бўйича ўзининг "катта акаси" Fable 5 дан ўзиб кетган. Бу эса фойдаланувчиларга камроқ харажат эвазига юқорироқ унумдорликка эга бўлиш имконини беради.
Техник имкониятлар ва хавфсизлик тизимиAnthropic янги моделни тақдим этар экан, Опус 5 ўз ишини текшириш ва хатоларни тузатишда анча кучли эканини алоҳида таъкидлади. Масалан, бенчмарк синовлари давомида модел тўлиқ бўлмаган сўров асосида мустақил равишда компьютер кўриши (компутер висион) учун дастурий конвеер ярата олган. Бу эса моделнинг мураккаб муҳандислик вазифаларини бажаришда нақадар такомиллашганини кўрсатади.
Шунингдек, Опус 5 аввалги моделларни чеклаб турган кўплаб қатъий тақиқлардан холи этилган. Fable 5 моделида фойдаланувчилар дуч келган кўплаб чекловлар ушбу янги версияда 85 фоизга камайтирилган. Муҳими шундаки, Опус 5 ҳам ўзидан олдинги Опус 4.8 каби 30 кунлик маълумотларни сақлаш сиёсатига бўйсунмайди. Бу эса махфийликка алоҳида эътибор қаратадиган корпоратив мижозлар учун жуда муҳим жиҳатдир.
Киберхавфсизлик ва янги функцияларШунга қарамай, Anthropic киберхавфсизлик масалаларида эҳтиёткорликни сақлаб қолган. Масалан, Опус 5 дастурий таъминотнинг бинар кодларидаги заифликларни қидириш учун ишлатилиши мумкин эмас, бироқ у очиқ манбали кодларни таҳлил қилишга рухсат беради. Компания бу каби чекловлар сунъий интеллектнинг зарарли мақсадларда, хусусан, киберҳужумлар уюштиришда фойдаланилишининг олдини олишга хизмат қилишини тушунтирмоқда.
Яна бир муҳим янгилик — бу Аутоматик Фаллбаккс деб номланган бета-функциянинг жорий этилишидир. Ушбу восита ёрдамида API фойдаланувчилари хавфсизлик фильтри ишга тушган тақдирда хатолик хабари ўрнига камроқ қувватли моделдан жавоб олишлари мумкин бўлади. Бу тизимнинг узлуксиз ишлашини таъминлайди ва фойдаланувчи тажрибасини яхшилайди.
Эслатиб ўтамиз, июн ойида Mythos 5, Fable 5 ва Соннет 5 моделлари тақдим этилган эди. Ҳозирда Anthropic туркумида фақат енгил вазнли Ҳаику модели 5-серияга ўтишни кутмоқда. Опус 5 нинг чиқиши эса сунъий интеллект бозорида OpenAI ва Google каби гигантлар билан рақобатни янада кескинлаштириши шубҳасиз.
…