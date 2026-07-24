Anthropic компанияси Опус 5 моделини тақдим этди: у Fable 5 дан кучлироқ ва арзонроқ

·77·Техно
Anthropic компанияси Опус 5 моделини тақдим этди: у Fable 5 дан кучлироқ ва арзонроқ

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи стартаплардан бири Anthropic ўзининг навбатдаги йирик ишланмаси — Опус 5 моделини расман эълон қилди. Ушбу янги модел компаниянинг оғир вазнли моделлар туркумига мансуб бўлиб, у аввалги авлодлардан нафақат тезлиги, балки иқтисодий жиҳатдан ҳамёнбоплиги билан ҳам ажралиб туради. Соҳа мутахассисларининг фикрича, Опус 5 ўзининг техник имкониятлари билан бозордаги мувозанатни ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Гарчи Опус 5 ўлчам жиҳатидан Fable 5 моделидан кичикроқ бўлса-да, у бир қатор бенчмарк тестларида ҳайратланарли натижаларни кўрсатди. Anthropic маълумотларига кўра, янги модел кўплаб самарадорлик кўрсаткичлари бўйича ўзининг "катта акаси" Fable 5 дан ўзиб кетган. Бу эса фойдаланувчиларга камроқ харажат эвазига юқорироқ унумдорликка эга бўлиш имконини беради.

Техник имкониятлар ва хавфсизлик тизими

Anthropic янги моделни тақдим этар экан, Опус 5 ўз ишини текшириш ва хатоларни тузатишда анча кучли эканини алоҳида таъкидлади. Масалан, бенчмарк синовлари давомида модел тўлиқ бўлмаган сўров асосида мустақил равишда компьютер кўриши (компутер висион) учун дастурий конвеер ярата олган. Бу эса моделнинг мураккаб муҳандислик вазифаларини бажаришда нақадар такомиллашганини кўрсатади.

Шунингдек, Опус 5 аввалги моделларни чеклаб турган кўплаб қатъий тақиқлардан холи этилган. Fable 5 моделида фойдаланувчилар дуч келган кўплаб чекловлар ушбу янги версияда 85 фоизга камайтирилган. Муҳими шундаки, Опус 5 ҳам ўзидан олдинги Опус 4.8 каби 30 кунлик маълумотларни сақлаш сиёсатига бўйсунмайди. Бу эса махфийликка алоҳида эътибор қаратадиган корпоратив мижозлар учун жуда муҳим жиҳатдир.

Киберхавфсизлик ва янги функциялар

Шунга қарамай, Anthropic киберхавфсизлик масалаларида эҳтиёткорликни сақлаб қолган. Масалан, Опус 5 дастурий таъминотнинг бинар кодларидаги заифликларни қидириш учун ишлатилиши мумкин эмас, бироқ у очиқ манбали кодларни таҳлил қилишга рухсат беради. Компания бу каби чекловлар сунъий интеллектнинг зарарли мақсадларда, хусусан, киберҳужумлар уюштиришда фойдаланилишининг олдини олишга хизмат қилишини тушунтирмоқда.

Яна бир муҳим янгилик — бу Аутоматик Фаллбаккс деб номланган бета-функциянинг жорий этилишидир. Ушбу восита ёрдамида API фойдаланувчилари хавфсизлик фильтри ишга тушган тақдирда хатолик хабари ўрнига камроқ қувватли моделдан жавоб олишлари мумкин бўлади. Бу тизимнинг узлуксиз ишлашини таъминлайди ва фойдаланувчи тажрибасини яхшилайди.

Эслатиб ўтамиз, июн ойида Mythos 5, Fable 5 ва Соннет 5 моделлари тақдим этилган эди. Ҳозирда Anthropic туркумида фақат енгил вазнли Ҳаику модели 5-серияга ўтишни кутмоқда. Опус 5 нинг чиқиши эса сунъий интеллект бозорида OpenAI ва Google каби гигантлар билан рақобатни янада кескинлаштириши шубҳасиз.

AnthropicОпус 5Сунъий ИнтеллектТехнологияFable 5
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб