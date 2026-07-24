Ҳиндистон ҳукумати Жакк Дорсей яратган Битчат иловасини блоклашга уринмоқда

·43·Техно
Ҳиндистон ҳукумати Жакк Дорсей яратган Битчат иловасини блоклашга уринмоқда

Ҳиндистон ҳукумати Twitter (ҳозирги Х) асосчиси Жакк Дорсей томонидан ишлаб чиқилган Битчат мессенжерини чеклаш чораларини кўрмоқда. Bluetooth технологияси асосида офлайн режимда ишловчи ушбу илова мамлакатдаги оммавий норозилик намойишлари фонида кескин оммалашиб кетди. Расмий Деҳли мессенжернинг марказлашмаган архитектураси қонунбузарликларга йўл очиши мумкинлигидан хавотирда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Жакк Дорсей ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги саҳифасида Ҳиндистон Ички ишлар вазирлигидан келган билдиришномани эълон қилди. Унда GitHub платформасидан уч соат ичида Битчат лойиҳасига тегишли учта репозиторийни (кодлар омбори) ўчириб ташлаш талаб қилинган. Ҳукуматнинг фикрича, илованинг анонимлиги ва интернет ўчирилган вақтда ҳам ишлаш қобилияти ҳуқуқ-тартибот органларининг кузатув имкониятларини чеклайди.

Намойишлар ва рақамли қаршилик

Битчат иловасига бўлган қизиқиш Ҳиндистонда талабалар томонидан ўтказилаётган кенг кўламли норозилик намойишлари сабабли ортиб кетди. Имтиҳон саволлари сизиб чиқиши билан боғлиқ жанжал туфайли минглаб ёшлар таълим вазирининг истеъфосини талаб қилиб кўчаларга чиқишган. Ҳукумат намойишларни жиловлаш мақсадида интернетни чеклаган бир пайтда, Битчат ва Бриар каби офлайн мессенжерлар алоқа ўрнатишнинг асосий воситасига айланди.

Сенсор Товер таҳлилий компанияси маълумотларига кўра, жорий йилнинг 17-июльидан 23-июльига қадар Битчат иловасининг глобал юклаб олишлар сонининг 85 фоизи айнан Ҳиндистон ҳиссасига тўғри келган. Бир неча кун ичида илова 91 мингдан ортиқ марта юклаб олинган, кундалик фаол фойдаланувчилар сони эса 330 мингдан ошиб кетган. Бу кўрсаткич илова тарихидаги рекорд натижа ҳисобланади.

Ҳуқуқий баҳслар ва очиқ кодли дастурий таъминот

TechCrunch нашрининг ёзишича, Ҳиндистон ҳукуматининг ушбу ҳаракати ҳуқуқшунослар ўртасида жиддий баҳсларга сабаб бўлди. SFLK.in рақамли ҳуқуқлар ташкилоти асосчиси Миши Чоудҳарйнинг таъкидлашича, ҳукумат иловани ундаги ноқонуний контент учун эмас, балки унинг ишлаш принципи — марказлашмаган ва кузатиб бўлмайдиган табиати учун тақиқлашга уринмоқда. Бу эса очиқ кодли дастурий таъминотлар эркинлигига қарши янги турдаги босим сифатида кўрилмоқда.

Ҳиндистон кибержиноятларни мувофиқлаштириш маркази (I4C) ўз билдиришномасида Битчат "тармоқ чекловларини четлаб ўтишга" ва "қонуний кузатув ҳамда идентификация қилиш жараёнларига тўсқинлик қилишга" хизмат қилишини таъкидлаган. Бироқ, Интернет Фреэдом Фоундатион (ИФФ) каби ташкилотлар бундай тақиқлар қанчалик самарали бўлишига шубҳа билан қарамоқда, чунки очиқ кодли дастурларни тўлиқ йўқ қилиб ташлаш техник жиҳатдан мураккаб жараёндир.

Ҳозирча GitHub ушбу сўровга қандай муносабат билдиргани ва илова кодлари бутунлай ўчирилиши ёки йўқлиги маълум эмас. Мазкур ҳолат технологик гигантлар ва давлат назорати ўртасидаги зиддиятнинг навбатдаги босқичи сифатида баҳоланмоқда.

ҲиндистонБитчатЖакк ДорсейGitHubТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб