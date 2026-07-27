ЛГ 10 соат ишлайдиган 32 дюймли Э-инк дисплейини тақдим этди

·43·Техно
ЛГ 10 соат ишлайдиган 32 дюймли Э-инк дисплейини тақдим этди

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, ЛГ компанияси ички маконлар ва тижорат эҳтиёжлари учун мўлжалланган инновацион 32RS1Q-Б русумли 32 дюймли дисплейни намойиш этди. Электрон қоғоз ва Э-инк технологиясига асосланган ушбу қурилма қалинлиги 2 см дан кам бўлган корпуси ҳамда ўрнатилган аккумулятори билан эътиборни тортади ва замонавий рекламалар учун янги имкониятлар очади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник имкониятлар ва дисплей хусусиятлари

Янги қурилмада олти рангли Э Инк Спектра электрон сиёҳ панели қўлланилган бўлиб, у 2560x1440 пикселлар ўлчамига эга. Техник тавсифларга кўра, мазкур панел 0°К дан 40°К гача бўлган ҳароратда ва максимал 70 фоиз намлик шароитида барқарор ишлай олади. Бироқ ЛГ мутахассислари қурилма фақат бино ичида фойдаланишга мўлжалланганини ва уни тўғридан-тўғри қуёш нурлари тушадиган дўкон витриналарига ўрнатиб бўлмаслигини алоҳида таъкидлаган.

Дисплейнинг қалинлиги атиги 17,8 миллиметрни ташкил этади. Бундай юпқа корпус ва ўзига хос рангли Э-инк панели уни савдо марказлари, меҳмонхоналар вестибюллари ҳамда дўконлардаги электрон менюлар учун идеал ечимга айлантиради. Уни анъанавий LCD экранлардан фарқли ўлароқ узоқ вақт давомида қулай кўриш мумкин.

Автономлик ва бошқарув тизими

Қурилманинг энг муҳим афзалликларидан бири унинг автоном тарзда ишлай олишидир. Экранга 72 В·соат қувватга эга аккумулятизм ўрнатилган бўлиб, у кутиш режимида атиги 0,5 В, экранни янгилаш жараёнида эса максимал 6 В қувват сарфлайди. Бу кўрсаткичлар назарий жиҳатдан 10 соатгача узлуксиз автоном ишлашни таъминлайди.

Дисплей машҳур ВебОС операцион тизими бошқаруви остида ишлайди. Бу эса фойдаланувчиларга қурилмани Wi-Fi тармоғи орқали марказлашган тарзда бошқариш ва контентни тезкор янгилаш имконини беради. Шунингдек, қурилманинг орқа панелида максимал қуввати 15 В бўлган Qi2 магнит сиmsиз зарядлаш панели мавжуд бўлиб, уни ташқи Qi2 батареялари ёрдамида ҳам қувватлантириш мумкин.

ЛГЭ-инкВебОСДисплейТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиMicrosoft илк киберхавфсизлик модели ва Персептион агент тизимини тақдим этдиКеча, 23:58Microsoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиMicrosoft Surface Laptop тести Windows 11 учун 8 GB тезкор хотира камлигини кўрсатдиКеча, 23:58Хитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиХитойнинг CXMT компанияси Intel ва Алибабадан ҳам қимматлашдиКеча, 23:26Apple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиApple App Storeдаги крипто фирибгарлиги туфайли судга тортилдиКеча, 23:24Amazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаAmazon космик интернет бозорида SpaceX рақобатини кучайтирмоқдаКеча, 23:21Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиКеча, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб