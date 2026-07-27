ЛГ 10 соат ишлайдиган 32 дюймли Э-инк дисплейини тақдим этди
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, ЛГ компанияси ички маконлар ва тижорат эҳтиёжлари учун мўлжалланган инновацион 32RS1Q-Б русумли 32 дюймли дисплейни намойиш этди. Электрон қоғоз ва Э-инк технологиясига асосланган ушбу қурилма қалинлиги 2 см дан кам бўлган корпуси ҳамда ўрнатилган аккумулятори билан эътиборни тортади ва замонавий рекламалар учун янги имкониятлар очади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник имкониятлар ва дисплей хусусиятлариЯнги қурилмада олти рангли Э Инк Спектра электрон сиёҳ панели қўлланилган бўлиб, у 2560x1440 пикселлар ўлчамига эга. Техник тавсифларга кўра, мазкур панел 0°К дан 40°К гача бўлган ҳароратда ва максимал 70 фоиз намлик шароитида барқарор ишлай олади. Бироқ ЛГ мутахассислари қурилма фақат бино ичида фойдаланишга мўлжалланганини ва уни тўғридан-тўғри қуёш нурлари тушадиган дўкон витриналарига ўрнатиб бўлмаслигини алоҳида таъкидлаган.
Дисплейнинг қалинлиги атиги 17,8 миллиметрни ташкил этади. Бундай юпқа корпус ва ўзига хос рангли Э-инк панели уни савдо марказлари, меҳмонхоналар вестибюллари ҳамда дўконлардаги электрон менюлар учун идеал ечимга айлантиради. Уни анъанавий LCD экранлардан фарқли ўлароқ узоқ вақт давомида қулай кўриш мумкин.
Автономлик ва бошқарув тизимиҚурилманинг энг муҳим афзалликларидан бири унинг автоном тарзда ишлай олишидир. Экранга 72 В·соат қувватга эга аккумулятизм ўрнатилган бўлиб, у кутиш режимида атиги 0,5 В, экранни янгилаш жараёнида эса максимал 6 В қувват сарфлайди. Бу кўрсаткичлар назарий жиҳатдан 10 соатгача узлуксиз автоном ишлашни таъминлайди.
Дисплей машҳур ВебОС операцион тизими бошқаруви остида ишлайди. Бу эса фойдаланувчиларга қурилмани Wi-Fi тармоғи орқали марказлашган тарзда бошқариш ва контентни тезкор янгилаш имконини беради. Шунингдек, қурилманинг орқа панелида максимал қуввати 15 В бўлган Qi2 магнит сиmsиз зарядлаш панели мавжуд бўлиб, уни ташқи Qi2 батареялари ёрдамида ҳам қувватлантириш мумкин.
…