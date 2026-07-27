Поко M8 Повер уч кунлик автономияга эга янги смартфонини тақдим этади
Поко бренди ўзининг навбатдаги қизиқарли қурилмаси — Поко M8 Повер смартфони ҳақидаги дастлабки расмий тафсилотларни ошкор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур моделнинг расмий дебюти жорий йилнинг 4-август куни Ҳиндистон бозорида бўлиб ўтиши режалаштирилган бўлиб, қурилма ўта йирик аккумулятори билан технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги смартофоннинг энг асосий ва эътиборга молик жиҳати сифатида улкан қувватли аккумулятор танланган. Ишлаб чиқарувчининг расмий баёнотига кўра, Поко M8 Повер модели 8000 мА•ч сиғимли батарея билан жиҳозланади. Бу кўрсаткич замонавий мобил бозор учун рекорд даражадагилардан бири бўлиб, компания таъкидлашича, батареянинг бир марталик тўлиқ қуввати қурилманинг фаол ҳолатда уч кунгача узлуксиз ишлашини таъминлайди.
Дисплей ва дизайн хусусиятлариТақдим этилган дастлабки тизерларга таяниб айтганда, смартфон ўзига хос ва ёрқин тўқ сариқ рангдаги корпусда ишлаб чиқарилади. Ташқи кўринишидан унинг орқа панелида сезиларли даражада туртиб чиққан камера блоки жойлашгани кўриниб турибди. Ушбу модул иккита асосий унсур — 50 мегапикселли бош камера сенсоридан ва анъанавий ЛEД-чироқли чақноқдан иборат.
Шунингдек, компания бўлажак смартфон замонавий ва сифатли AMOLED-дисплейга эга бўлишини ҳам расман тасдиқлади. Бироқ ҳозирча экран матрицасининг аниқ диагонали, тасвир аниқлиги ва янгиланиш частотаси каби техник тафсилотлар сир сақланмоқда ва тақдимот куни эълон қилиниши кутилмоқда.
Бозорга чиқарилиш режалари ва қардош моделларҚурилманинг савдоси Ҳиндистон бозорида йирик Флипкарт савдо майдончаси орқали ташкил этилиши маълум қилинди. Қолган техник тавсилотлар ҳозирча сир тутилаётган бўлса-да, соҳа инсайдерлари ва таҳлилчилар Поко M8 Повер аслида Redmi Ноте 17 модели смартфонининг бошқа ном остидаги глобал версияси бўлишини тахмин қилишмоқда.
Шу билан бирга, Поко бренди шу кунларда яна бир янги қурилма — Поко X8 5G моделини ҳам чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу иккинчи қурилма Redmi Ноте 17 Pro 5G смартфонининг халқаро бозорлардаги муқобил версияси сифатида харидорларга тақдим этилади.
…