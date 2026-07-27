Поко M8 Повер уч кунлик автономияга эга янги смартфонини тақдим этади

·38·Техно
Поко M8 Повер уч кунлик автономияга эга янги смартфонини тақдим этади

Поко бренди ўзининг навбатдаги қизиқарли қурилмаси — Поко M8 Повер смартфони ҳақидаги дастлабки расмий тафсилотларни ошкор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур моделнинг расмий дебюти жорий йилнинг 4-август куни Ҳиндистон бозорида бўлиб ўтиши режалаштирилган бўлиб, қурилма ўта йирик аккумулятори билан технология оламида катта қизиқиш уйғотмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги смартофоннинг энг асосий ва эътиборга молик жиҳати сифатида улкан қувватли аккумулятор танланган. Ишлаб чиқарувчининг расмий баёнотига кўра, Поко M8 Повер модели 8000 мА•ч сиғимли батарея билан жиҳозланади. Бу кўрсаткич замонавий мобил бозор учун рекорд даражадагилардан бири бўлиб, компания таъкидлашича, батареянинг бир марталик тўлиқ қуввати қурилманинг фаол ҳолатда уч кунгача узлуксиз ишлашини таъминлайди.

Дисплей ва дизайн хусусиятлари

Тақдим этилган дастлабки тизерларга таяниб айтганда, смартфон ўзига хос ва ёрқин тўқ сариқ рангдаги корпусда ишлаб чиқарилади. Ташқи кўринишидан унинг орқа панелида сезиларли даражада туртиб чиққан камера блоки жойлашгани кўриниб турибди. Ушбу модул иккита асосий унсур — 50 мегапикселли бош камера сенсоридан ва анъанавий ЛEД-чироқли чақноқдан иборат.

Шунингдек, компания бўлажак смартфон замонавий ва сифатли AMOLED-дисплейга эга бўлишини ҳам расман тасдиқлади. Бироқ ҳозирча экран матрицасининг аниқ диагонали, тасвир аниқлиги ва янгиланиш частотаси каби техник тафсилотлар сир сақланмоқда ва тақдимот куни эълон қилиниши кутилмоқда.

Бозорга чиқарилиш режалари ва қардош моделлар

Қурилманинг савдоси Ҳиндистон бозорида йирик Флипкарт савдо майдончаси орқали ташкил этилиши маълум қилинди. Қолган техник тавсилотлар ҳозирча сир тутилаётган бўлса-да, соҳа инсайдерлари ва таҳлилчилар Поко M8 Повер аслида Redmi Ноте 17 модели смартфонининг бошқа ном остидаги глобал версияси бўлишини тахмин қилишмоқда.

Шу билан бирга, Поко бренди шу кунларда яна бир янги қурилма — Поко X8 5G моделини ҳам чиқаришга тайёргарлик кўрмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, ушбу иккинчи қурилма Redmi Ноте 17 Pro 5G смартфонининг халқаро бозорлардаги муқобил версияси сифатида харидорларга тақдим этилади.

ПокоСмартфонларТехнологияларГаджетларЯнги маҳсулотлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:55OpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариOpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариБугун, 22:30Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинThreads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинБугун, 21:51Маълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаМаълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаБугун, 21:50Аэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиАэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиБугун, 21:28Google қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаGoogle қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб