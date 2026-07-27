Константинос Каретсас учун кураш: Боруссия Дортмунд ва Милан даъвогар
Европа футболининг истиқболли юлдузларидан бири бўлиб бораётган Константинос Каретсаснинг келажаги яқин соатларда ҳал бўлиши кутилмоқда. Генк сафида ёрқин ўйинлари билан эътибор қозонган 18 ёшли ҳужумкор ярим ҳимоячи учун трансфер бозорида кескин кураш бошланган бўлиб, бир қатор топ-клублар унинг хизматига қизиқиш билдирмоқда. ҲЛН нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчининг трансфери масаласида Германия ва Италия грандлари ўртасида жиддий рақобат юзага келган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Хусусан, Боруссия Дортмунд раҳбарияти ушбу трансферни ҳал қилиш учун тўғридан-тўғри Белгияга делегация юборди. Sport директори Оле Боок бошчилигидаги немис клуби вакиллари Генк раҳбарияти билан музокараларни фаоллаштирган. Келаси мавсум Чемпионлар лигасида иштирок этадиган Боруссия Дортмунд ёш грек футболчисини ўзининг устувор трансфер мақсади деб эълон қилган ва уни ўз сафига қўшиб олишга интилмоқда.
Молия масаласи ва Генк талаблариТрансфер нархи бўйича музокаралар қизғин паллага кирган. Боруссия Дортмунд томонидан қилинган дастлабки 30 миллион евро ва қўшимча 5 миллион евро бонуслар кўринишидаги таклиф Генк клуби томонидан рад этилган. Белгияликлар ўз иқтидорини қўйиб юбориш учун бонусларни қўшиб ҳисоблаганда умумий 40 миллион евролик таклифни кутишмоқда. Германия клуби эса бу борада ортиқча аукционга киришиш ниятида эмас.
Боруссия Дортмунд бошқа даъвогарларни ортда қолдириб, келишувни имкон қадар тезроқ якунлашни мақсад қилган. Шунга қарамай, немислар трансфер бозорида рақобатсиз қолаётгани йўқ, чунки Италиянинг гранд клубларидан бири ҳам вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда ва курашдан чиқмагани маълум бўлди.
Милан клубининг қизиқиши ва муаммоларGOAL.com хабар беришича, Италиянинг Милан клуби ҳам харид пойгасида қолмоқда. Ўтган ҳафта росонерилар раҳбарияти футболчи ва унинг вакилларига ўзларининг спорт лойиҳасини тақдим этишди. Мутахассислар фикрича, Константинос Каретсас жамоа бош мураббийи излаётган хусусиятларга тўла мос келади ва унинг келаси йил ноябрь ойида 19 ёшга тўлиши ёш омили муаммо эмаслигини кўрсатади.
Бироқ Милан ҳозирча Боруссия Дортмунд ортида бормоқда. Италия клуби ёзги трансфер ойнасида Гила ва Гонсалу Ramуш трансферлари учун аллақачон 100 миллион евро сарфлаб бўлган. Шу сабабли, миланликлар ҳужум чизиғини кучайтириш учун аввало футболчи сотишидан тушадиган маблағга таянмоқда.
Клубни тарк этиши мумкин бўлган асосий номзод сифатида Леао кўрсатилмоқда. Агар Милан ўйинчиларни сотиш бўйича жиддий иш олиб бормаса, Генк ва футболчининг ўзини кўндириш учун етарли молиявий имконият топиш қийин кечади. Шу боисдан немис клуби ҳозирча қулай мавқеда турибди.
…