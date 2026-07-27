Константинос Каретсас учун кураш: Боруссия Дортмунд ва Милан даъвогар

·57·Спорт
Константинос Каретсас учун кураш: Боруссия Дортмунд ва Милан даъвогар

Европа футболининг истиқболли юлдузларидан бири бўлиб бораётган Константинос Каретсаснинг келажаги яқин соатларда ҳал бўлиши кутилмоқда. Генк сафида ёрқин ўйинлари билан эътибор қозонган 18 ёшли ҳужумкор ярим ҳимоячи учун трансфер бозорида кескин кураш бошланган бўлиб, бир қатор топ-клублар унинг хизматига қизиқиш билдирмоқда. ҲЛН нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчининг трансфери масаласида Германия ва Италия грандлари ўртасида жиддий рақобат юзага келган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хусусан, Боруссия Дортмунд раҳбарияти ушбу трансферни ҳал қилиш учун тўғридан-тўғри Белгияга делегация юборди. Sport директори Оле Боок бошчилигидаги немис клуби вакиллари Генк раҳбарияти билан музокараларни фаоллаштирган. Келаси мавсум Чемпионлар лигасида иштирок этадиган Боруссия Дортмунд ёш грек футболчисини ўзининг устувор трансфер мақсади деб эълон қилган ва уни ўз сафига қўшиб олишга интилмоқда.

Молия масаласи ва Генк талаблари

Трансфер нархи бўйича музокаралар қизғин паллага кирган. Боруссия Дортмунд томонидан қилинган дастлабки 30 миллион евро ва қўшимча 5 миллион евро бонуслар кўринишидаги таклиф Генк клуби томонидан рад этилган. Белгияликлар ўз иқтидорини қўйиб юбориш учун бонусларни қўшиб ҳисоблаганда умумий 40 миллион евролик таклифни кутишмоқда. Германия клуби эса бу борада ортиқча аукционга киришиш ниятида эмас.

Боруссия Дортмунд бошқа даъвогарларни ортда қолдириб, келишувни имкон қадар тезроқ якунлашни мақсад қилган. Шунга қарамай, немислар трансфер бозорида рақобатсиз қолаётгани йўқ, чунки Италиянинг гранд клубларидан бири ҳам вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда ва курашдан чиқмагани маълум бўлди.

Милан клубининг қизиқиши ва муаммолар

GOAL.com хабар беришича, Италиянинг Милан клуби ҳам харид пойгасида қолмоқда. Ўтган ҳафта росонерилар раҳбарияти футболчи ва унинг вакилларига ўзларининг спорт лойиҳасини тақдим этишди. Мутахассислар фикрича, Константинос Каретсас жамоа бош мураббийи излаётган хусусиятларга тўла мос келади ва унинг келаси йил ноябрь ойида 19 ёшга тўлиши ёш омили муаммо эмаслигини кўрсатади.

Бироқ Милан ҳозирча Боруссия Дортмунд ортида бормоқда. Италия клуби ёзги трансфер ойнасида Гила ва Гонсалу Ramуш трансферлари учун аллақачон 100 миллион евро сарфлаб бўлган. Шу сабабли, миланликлар ҳужум чизиғини кучайтириш учун аввало футболчи сотишидан тушадиган маблағга таянмоқда.

Клубни тарк этиши мумкин бўлган асосий номзод сифатида Леао кўрсатилмоқда. Агар Милан ўйинчиларни сотиш бўйича жиддий иш олиб бормаса, Генк ва футболчининг ўзини кўндириш учун етарли молиявий имконият топиш қийин кечади. Шу боисдан немис клуби ҳозирча қулай мавқеда турибди.

Константинос КаретсасБоруссия ДортмундМиланГенкТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голБугун, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Бугун, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиБугун, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Бугун, 22:11Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиБугун, 21:59Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Бугун, 21:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди