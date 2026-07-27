Константинос Каретсас учун трансфер кураш: Боруссия ва Милан даъвогар

·42·Спорт
Константинос Каретсас учун трансфер кураш: Боруссия ва Милан даъвогар

Европа футболида ёш ва иқтидорли ярим ҳимоячи Константинос Каретсас атрофидаги трансфер ишлари ҳал қилувчи паллаига кирди. Белгиянинг Генк клуби сафида тўп сураётган 18 ёшли грециялик ҳужумкор ярим ҳимоячи учун қитъанинг етакчи жамоалари жиддий кураш бошлаган. ҲЛН нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчининг келажаги яқин соатларда ойдинлашиши кутилмоқда, сабаби даъвогарлар унинг трансферини имкон қадар тезроқ расмийлаштиришга интилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хусусан, Германиянинг Боруссия Дортмунд клуби бу борада фаоллик кўрсатиб, Белгияга махсус делегация юборди. Sport директори Оле Боок бошчилигидаги вакиллар Генк раҳбарияти билан музокараларни охирига етказиш учун сафар уюштирган. Бўлажак мавсумда Чемпионлар лигасида иштирок этадиган немис клуби ёш футболчини ўз лойиҳасининг устувор йўналиши сифатида белгилаган.

Немислар ва италянлар рақобати

Боруссия Дортмунд томонидан қилинган дастлабки таклиф Генк томонидан рад этилган эди. Немислар 30 миллион евро ва қўшимча 5 миллион евро бонус пули таклиф қилган бўлса-да, Белгия клуби бонусларни ўз ичига олган ҳолда умумий қиймати 40 миллион евролик таклиф келиб тушгандагина футболчини қўйиб юборишга тайёрлигини билдирган. Шунга қарамай, Дортмунд клуби бошқа рақобатларга йўл қўймаслик учун трансферни қисқа фурсатда якунлаш ниятида.

GOAL.com хабар қилишича, пойгада фақатгина немислар эмас, балки Италиянинг Милан клуби ҳам қолмоқда. Ўтган ҳафта россонерилар раҳбарияти футболчи ва унинг вакилларига ўзларининг спорт лойиҳасини тақдим этган эди. Жамоа бош мураббийи айнан Каретсас каби хусусиятларга эга футболчини кўришни истамоқда ва бу ҳақда унга шахсан телефон орқали мулоқотда ҳам тасдиқлаган.

Молиявий муаммолар ва трансфер истиқболи

Ҳозирги вақтда Милан клуби Дортмунддан бироз ортда қолмоқда, бироқ имкониятлар сақланиб қолмоқда. Италия жамоаси Гила ва Гонсалу Ramуш трансферлари учун 100 миллион евро сарфлагани боис, ҳужум чизиғидаги янги харидларни амалга ошириш учун аввало футболчиларни сотиши керак бўлади. Бу борадаги асосий номзод сифатида Рафаел Леао кўрсатилмоқда, агар трансферлар амалга ошмаса, Генк талабларини бажариш қийин бўлади.

Каретсас келгуси ноябрь ойида 19 ёшга тўлишига қарамай, унинг ёши трансфер учун муаммо туғдирмаяпти. Боруссия Дортмунд ортиқча савдоларга киришишни истамаётгани ва келишувни дарҳол якунлашни мақсад қилгани сабабли, миланликлар тезкор ҳаракат қилмаса, иқтидорли футболчини қўлдан бой бериши мумкин.

Константинос КаретсасБоруссия ДортмундМиланГенкТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голБугун, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Бугун, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиБугун, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Бугун, 22:11Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиБугун, 21:59Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Бугун, 21:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди