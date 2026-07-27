Константинос Каретсас учун трансфер кураш: Боруссия ва Милан даъвогар
Европа футболида ёш ва иқтидорли ярим ҳимоячи Константинос Каретсас атрофидаги трансфер ишлари ҳал қилувчи паллаига кирди. Белгиянинг Генк клуби сафида тўп сураётган 18 ёшли грециялик ҳужумкор ярим ҳимоячи учун қитъанинг етакчи жамоалари жиддий кураш бошлаган. ҲЛН нашри тарқатган маълумотларга кўра, футболчининг келажаги яқин соатларда ойдинлашиши кутилмоқда, сабаби даъвогарлар унинг трансферини имкон қадар тезроқ расмийлаштиришга интилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Хусусан, Германиянинг Боруссия Дортмунд клуби бу борада фаоллик кўрсатиб, Белгияга махсус делегация юборди. Sport директори Оле Боок бошчилигидаги вакиллар Генк раҳбарияти билан музокараларни охирига етказиш учун сафар уюштирган. Бўлажак мавсумда Чемпионлар лигасида иштирок этадиган немис клуби ёш футболчини ўз лойиҳасининг устувор йўналиши сифатида белгилаган.
Немислар ва италянлар рақобатиБоруссия Дортмунд томонидан қилинган дастлабки таклиф Генк томонидан рад этилган эди. Немислар 30 миллион евро ва қўшимча 5 миллион евро бонус пули таклиф қилган бўлса-да, Белгия клуби бонусларни ўз ичига олган ҳолда умумий қиймати 40 миллион евролик таклиф келиб тушгандагина футболчини қўйиб юборишга тайёрлигини билдирган. Шунга қарамай, Дортмунд клуби бошқа рақобатларга йўл қўймаслик учун трансферни қисқа фурсатда якунлаш ниятида.
GOAL.com хабар қилишича, пойгада фақатгина немислар эмас, балки Италиянинг Милан клуби ҳам қолмоқда. Ўтган ҳафта россонерилар раҳбарияти футболчи ва унинг вакилларига ўзларининг спорт лойиҳасини тақдим этган эди. Жамоа бош мураббийи айнан Каретсас каби хусусиятларга эга футболчини кўришни истамоқда ва бу ҳақда унга шахсан телефон орқали мулоқотда ҳам тасдиқлаган.
Молиявий муаммолар ва трансфер истиқболиҲозирги вақтда Милан клуби Дортмунддан бироз ортда қолмоқда, бироқ имкониятлар сақланиб қолмоқда. Италия жамоаси Гила ва Гонсалу Ramуш трансферлари учун 100 миллион евро сарфлагани боис, ҳужум чизиғидаги янги харидларни амалга ошириш учун аввало футболчиларни сотиши керак бўлади. Бу борадаги асосий номзод сифатида Рафаел Леао кўрсатилмоқда, агар трансферлар амалга ошмаса, Генк талабларини бажариш қийин бўлади.
Каретсас келгуси ноябрь ойида 19 ёшга тўлишига қарамай, унинг ёши трансфер учун муаммо туғдирмаяпти. Боруссия Дортмунд ортиқча савдоларга киришишни истамаётгани ва келишувни дарҳол якунлашни мақсад қилгани сабабли, миланликлар тезкор ҳаракат қилмаса, иқтидорли футболчини қўлдан бой бериши мумкин.
…