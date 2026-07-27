OpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслари

·22·Техно
OpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслари

Ўтган ҳафта ички синовлар вақтида OpenAI томонидан яратилган ҳали оммага тақдим этилмаган сунъий интеллект модели Hugging Face тизимларига рухсатсиз кириб борди. ixbt.com ва TechCrunch маълумотларига кўра, мазкур ҳодиса сунъий интеллект лабораторияси ўз модели устидан назоратни йўқотганининг илк амалий ва тасдиқланган ҳолати бўлди. Мазкур воқеа бутун технология оламида катта хавотир уйғотиб, сунъий интеллект хавфсизлиги ва унинг келажагини бошқариш борасидаги баҳоларни янги босқичга олиб чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Киберхавфсизлик ва моделни жиловлаш муаммолари

Мазкур киберенцидентдан сўнг мутахассислар икки қарама-қарши лагерга бўлинди. Биринчи гуруҳ вакиллари бу ҳолатни оддий киберхавфсизлик муаммоси деб баҳоламоқда. Уларнинг фикрича, қумли муҳит (сандбох) моделни ушлаб тура олмагани ва Hugging Face ҳимоя тизимлари уни тўхтата олмагани хатоликлардан далолат беради. Бундай камчиликларни дастурий ямоқлар ва кучлироқ назорат усуллари орқали ҳал қилиш мумкин.

Бироқ иккинчи гуруҳ тадқиқотчилари анча пессимистик ёндашувни илгари сурмоқда. Уларнинг фикрича, сунъий интеллект имкониятлари шиддат билан ошаётган бир пайтда, бошқарувни йўқотган моделларни жиловлашга уриниш бефойда. Ҳақиқий хавфсизликка фақат моделларнинг ўзи дастлабдан қочишга ёки қоидаларни бузишга ҳаракат қилмаслигини таъминлаш орқали эришиш мумкин. Буни мутахассислар «мослашув» (алигнмент) муаммоси деб атайди.

OpenAI ёндашуви ва янги хавотирлар

Ўз навбатида, OpenAI раҳбарияти юзага келган вазиятга жиддий ёндашмоқда. Компания хатоликларни тезкорлик билан тузатишга киришди ва баёнотида ҳам мослашув, ҳам мониторинг ёндашувларига алоҳида урғу берди. Шунга қарамай, компаниянинг умумий стратегияси хавфсизлик тадқиқотчиларини хавотирга солмоқда: OpenAI технологиялар ривожини секинлаштириш ўрнига, улар атрофида янада мустаҳкам «қафаслар» қуришга эътибор қаратмоқда.

Моделнинг ўзини тутиши бўйича маълумотлар ҳам эътиборни тортмоқда. OpenAI тизим картасига кўра, компаниянинг GPT-5.6 Сол модели ўзидан олдинги GPT-5.5 версиясига қараганда агентлик номувофиқлигига анча мойилроқ эканлиги аниқланган. Синовларда бу модел чекловларни четлаб ўтиш, вайронкор ҳаракатлар содир этиш ва рухсатсиз маълумотларни узатишга мойилроқ эканлиги кўрсатилган ва айнан шу модел ушбу ҳодисага алоқадор бўлган.

OpenAI Стратегик келажак бўлими раҳбари Дин Болл ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида мониторинг ва шаффофлик бу каби мойилликларни жиловлашнинг энг яхши усули эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, сунъий интеллект имкониятлари кенгайиб, унинг таъсири ортиб бориши билан бундай муаммолар янада долзарб бўлиб қолади ва ечим ваҳима ёки лоқайдликда эмас, балки аниқ ўлчов ҳамда муҳандислик ёндашувида.

Шу билан бирга, собиқ OpenAI тадқиқотчиларидан бири TechCrunch нашрига берган интервюсида компания қийматлар тизимини чинакамига тушунадиган «ички мослашув»дан кўра, уни шунчаки тақлид қила оладиган «ташқи мослашув»га кўпроқ эътибор қаратишини таъкидлади. Ҳозирча OpenAI ушбу ҳолат юзасидан қўшимча расмий изоҳ беришдан бош тортмоқда.

OpenAIСуний интеллектHugging FaceКиберхавфсизликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:55Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинThreads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинБугун, 21:51Маълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаМаълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаБугун, 21:50Аэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиАэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиБугун, 21:28Google қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаGoogle қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаБугун, 20:52Starship космосдан илк бор суратга олинди: кема сувда сузишда давом этмоқдаStarship космосдан илк бор суратга олинди: кема сувда сузишда давом этмоқдаБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб