Маълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқда

·31·Техно
Маълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқда

Вашингтон яқинида содир бўлган оддий электр узатиш линиясининг узилиши АҚШ энергетика тизими дуч келаётган янги ва жиддий муаммони фош қилди. TechCrunch нашри ҳамда ИоТ-датчиклар тармоғини бошқарувчи Тинг Лабс компанияси маълумотларига кўра, битта ЛЭПдаги носозлик бутун минтақадаги электр тармоқларида кескин тебранишларни келтириб чиқарган ва йирик маълумотлар марказлари (ДАТА-центрлар) энергетика хавфсизлигига қандай таъсир кўрсатаётганини яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳодиса юз берган Шимолий Виржиния штати дунёдаги энг юқори маълумотлар марказлари концентрациясига эга ҳудуд ҳисобланади. Тармоқдаги узилишдан сўнг ушбу йирик объектлар фавқулодда равишда захира қувватларига ўтган. Натижада ПЖМ энерготизимидан 3 гигаваттдан ортиқ қувват атиги ўттиз сония ичида деярли бир вақтнинг ўзида истеъмолдан тўхтаган.

Тармоқдаги кутилмаган тебранишлар

Одатда бундай локал авариялардан сўнг электр тармоғини тиклаш учун бир неча сония кифоя қилади. Бироқ бу сафар тизим барқарорлашиши учун ўн дақиқадан кўпроқ вақт талаб этилди. ПЖМ маълумотларига кўра, ўчирилган маълумотлар марказлари ўша пайтдаги умумий юкламанинг тахминан 3 фоизини ташкил этган. Юзага келган кескин ўзгариш Шимолий Виржиниядан тортиб Чикагонгача бўлган ҳудудда чироқлар милтиллашига олиб келди, гарчи оммавий электр узилишлари кузатилмаган бўлса-да.

Мутахассислар ушбу ҳолатни келажакдаги глобал энергетик муаммоларнинг огоҳлантириши сифатида баҳоламоқдалар. ОН.Энергй техник директори Рикарду де Азеведонинг TechCrunch нашрига берган интервюсида таъкидлашича, бу ҳолат худди кўмир конидаги канарейкадек сигнал вазифасини бажаради. Сунъий интеллект технологиялари ва рақамли хизматларнинг жадал ривожланиши фонида сунъий интеллект серверлари ва йирик маълумотлар марказларининг электр энергиясига бўлган талаби кескин ошиб бормоқда.

Келгусидаги хатарлар ва истиқболлар

Reuters агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, тармоқдаги юкламанинг бирданига йўқолиши ва қайта тикланиши энергетика муҳандислари олдига янги мураккаб вазифаларни қўймоқда. Замонавий технология марказларининг қуввати анъанавий саноат корхоналариникидан ҳам ошиб кетаётгани ва улар тармоқда кутилмаган тебранишларни келтириб чиқариши мумкинлиги амалда ўз тасдиқини топди.

Экспертларнинг фикрича, бундай ҳолатлар келгусида янада кўп кузатилади ва энергетика компаниялари инфратузилмани рақамли иқтисодиётнинг улкан эҳтиёжларига мослаштириш устида жиддий бош қотириши лозим. Маълумотлар марказларининг узлуксиз ишлашини таъминлаш баробарида умумий электр тармоқларини бундай кескин тебранишлардан ҳимоя қилиш замонавий энергетиканинг энг долзарб вазифаларидан бирига айланмоқда.

Маълумотлар марказлариЭнергетикаТехнологияларЭлектр тармоқлариАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:55OpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариOpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариБугун, 22:30Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинThreads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинБугун, 21:51Аэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиАэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиБугун, 21:28Google қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаGoogle қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаБугун, 20:52Starship космосдан илк бор суратга олинди: кема сувда сузишда давом этмоқдаStarship космосдан илк бор суратга олинди: кема сувда сузишда давом этмоқдаБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб