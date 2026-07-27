Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкин

·28·Техно
Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкин

Meta компанияси ўзининг сунъий интеллектга асосланган Meta AI чатботини Threads иловасининг тўғридан-тўғри хабарлар (ДМ) бўлимига жорий қила бошлади. Мазкур янгиланиш фойдаланувчиларга ўз шахсий чатларида бевосита ёрдамчи билан мулоқот қилиш имкониятини тақдим этади ва платформа имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, бунгача Threads фойдаланувчилари фақат айрим мамлакатларда оммавий постлар остида сунъий интеллект билан мулоқот қилишлари мумкин эди. Эндиликда эса бу жараён тўлиқ махфий ва қулай форматга ўтказилмоқда. Ушбу қадам Meta компаниясининг ўз фойдаланувчиларини бошқа муқобил хизматлардан четда сақлаш стратегиясининг бир қисмидир.

Имкониятлар ва экотизим

Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги интеграция фойдаланувчиларга OpenAI'нинг ChatGPT ёки Google Gemini каби учинчи томон ёрдамчиларига мурожаат қилмасдан, айнан шу экотизим доирасида қолиш имконини беради. Meta AI аллақачон Facebook, Instagram ва WhatsApp платформаларининг шахсий хабарлар бўлимида муваффақиятли ишлаб келмоқда.

Янги функция фойдаланувчиларга Threads постлари, турли ҳаволалар, тасвирлар ва видеоларни тўғридан-тўғри Meta AI билан улашиш имконини беради. Шунингдек, қизиқтирган мавзулар бўйича қўшимча саволлар бериш ва маълумотларни чуқурроқ таҳлил қилиш имконияти ҳам яратилган.

Глобал жорий этиш ва бошқарув

Компания вакилларининг маълум қилишича, янгиланиш душанба кунидан бошлаб босқичма-босқич бутун дунё бўйлаб татбиқ этила бошлади. Шу билан бирга, Meta танланган ҳудудлардаги оммавий ленталарда ҳам сунъий интеллектни синовдан ўтказишни давом эттирмоқда.

Агар фойдаланувчилар ўз ленталарида Meta AI жавобларини камроқ кўришни истаса, улар @meta.ai аккаунтини овозсиз режимга ўтказиши, тегишли постлардаги “Қизиқ эмас” функциясидан фойдаланиши ёки ўз постларида пайдо бўладиган жавобларни яшириши мумкин. Ушбу янгиликлар орқали Meta ўзининг асосий рақобатчиси бўлган Х платформасига қарши курашда Threads фойдаланувчиларига иловадан чиқмаган ҳолда барча керакли маълумотларни олиш имкониятини бермоқда.

ThreadsMeta AIСуни интеллектТехнологияларMeta
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиАнтарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилдиБугун, 22:55OpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариOpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариБугун, 22:30Маълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаМаълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаБугун, 21:50Аэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиАэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиБугун, 21:28Google қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаGoogle қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаБугун, 20:52Starship космосдан илк бор суратга олинди: кема сувда сузишда давом этмоқдаStarship космосдан илк бор суратга олинди: кема сувда сузишда давом этмоқдаБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб