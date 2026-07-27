Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкин
Meta компанияси ўзининг сунъий интеллектга асосланган Meta AI чатботини Threads иловасининг тўғридан-тўғри хабарлар (ДМ) бўлимига жорий қила бошлади. Мазкур янгиланиш фойдаланувчиларга ўз шахсий чатларида бевосита ёрдамчи билан мулоқот қилиш имкониятини тақдим этади ва платформа имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, бунгача Threads фойдаланувчилари фақат айрим мамлакатларда оммавий постлар остида сунъий интеллект билан мулоқот қилишлари мумкин эди. Эндиликда эса бу жараён тўлиқ махфий ва қулай форматга ўтказилмоқда. Ушбу қадам Meta компаниясининг ўз фойдаланувчиларини бошқа муқобил хизматлардан четда сақлаш стратегиясининг бир қисмидир.
Имкониятлар ва экотизимМутахассисларнинг таъкидлашича, янги интеграция фойдаланувчиларга OpenAI'нинг ChatGPT ёки Google Gemini каби учинчи томон ёрдамчиларига мурожаат қилмасдан, айнан шу экотизим доирасида қолиш имконини беради. Meta AI аллақачон Facebook, Instagram ва WhatsApp платформаларининг шахсий хабарлар бўлимида муваффақиятли ишлаб келмоқда.
Янги функция фойдаланувчиларга Threads постлари, турли ҳаволалар, тасвирлар ва видеоларни тўғридан-тўғри Meta AI билан улашиш имконини беради. Шунингдек, қизиқтирган мавзулар бўйича қўшимча саволлар бериш ва маълумотларни чуқурроқ таҳлил қилиш имконияти ҳам яратилган.
Глобал жорий этиш ва бошқарувКомпания вакилларининг маълум қилишича, янгиланиш душанба кунидан бошлаб босқичма-босқич бутун дунё бўйлаб татбиқ этила бошлади. Шу билан бирга, Meta танланган ҳудудлардаги оммавий ленталарда ҳам сунъий интеллектни синовдан ўтказишни давом эттирмоқда.
Агар фойдаланувчилар ўз ленталарида Meta AI жавобларини камроқ кўришни истаса, улар @meta.ai аккаунтини овозсиз режимга ўтказиши, тегишли постлардаги “Қизиқ эмас” функциясидан фойдаланиши ёки ўз постларида пайдо бўладиган жавобларни яшириши мумкин. Ушбу янгиликлар орқали Meta ўзининг асосий рақобатчиси бўлган Х платформасига қарши курашда Threads фойдаланувчиларига иловадан чиқмаган ҳолда барча керакли маълумотларни олиш имкониятини бермоқда.
…