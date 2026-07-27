Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олди
Футбол оламида 2026-йилги жаҳон чемпионатининг энг чиройли голи эгаси расман эълон қилилди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Каберде ороллари терма жамоаси аъзоси Сиднй Лопес Кабрал Аргентина дарвозасига киритган муҳташам зарбаси билан мусобақанинг энг яхши голи учун таъсис этилган Hyundai Goal оф те Тоурнамент совринини қўлга киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Роттердамда туғилган 23 ёшли ҳимоячи ушбу нуфузли мукофот учун курашда дунёнинг энг юлдузли футболчилари, жумладан Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Хулиан Альварес каби номзодларни ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Мундиалнинг 1/64 финал босқичида содир бўлган бу воқеа глобал миқёсдаги футбол мухлисларининг эътиборини тортди.
Тарихий гол ва индивидуал маҳоратМаямида ўтган баҳсда Каберде ороллари терма жамоаси бўлажак финалчиларга қарши майдонга тушди. Сиднй Лопес Кабрал рақиб ярим ҳимоячиси Алексис Мак Аллистер устидан чиройли ҳаракат билан ўтиб кетиб, жарима майдончаси ташқарисидан тўпни дарвозанинг юқори бурчагига бураб йўллади. Эмилиано Мартинес эса бу зарбанинг йўлини тўса олмади.
Ҳимоячи позициясида ҳаракат қилувчи футболчининг бундай техник мураккабликдаги гол уриши мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдирди. Ушбу эътироф орқали Лопес Кабрал ўз номини ЖЧ тарихидаги энг чиройли голлар муаллифлари бўлган Хамес Родригес, Бенжамин Павард ва Ришарлисон каби афсонавий ғолиблар қаторига қўшди.
Таъсирли лаҳзалар ва Марселььонинг эътирофиГол киритилгач стадиондаги ҳиссиётлар авжига чиқди ва футболчининг онаси ҳаяжондан ҳушини йўқотиб қўйди. Ушбу ҳолат 1998-йилги жаҳон чемпионатида Лилиан Тюрамнинг онаси бошидан кечирган воқеани ёдга солди. Хайриятки, онасига яқин атрофдагилар ўз вақтида ёрдам кўрсатишди.
Лопес Кабрал ўша вазиятни эслаб шундай деди: «Тўп юқори бурчакка кетаётганини кўриб, ўзимга ўзим: ‘Мен ҳозир нима қилдим?’ дедим. Бунга ишона олмадим. Ўйлаб ҳам ўтирмасдан югуриб кетгандим, кейин эса жаҳон чемпионатида ажойиб гол урганимни англадим».
Голларнинг сифати шунчалик юқори эдики, у ҳатто Реал Мадрид ва Бразилия афсонаси Марселььонинг ҳам эътиборини тортди. Кабралнинг кумири бўлган Марселььоёқшоҳ футболчига шахсан хабар юбориб, унинг голига овоз берганини тасдиқлади ва табриклади.
…