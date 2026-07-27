Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олди

·34·Спорт
Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олди

Футбол оламида 2026-йилги жаҳон чемпионатининг энг чиройли голи эгаси расман эълон қилилди. Goal.com нашрининг хабар беришича, Каберде ороллари терма жамоаси аъзоси Сиднй Лопес Кабрал Аргентина дарвозасига киритган муҳташам зарбаси билан мусобақанинг энг яхши голи учун таъсис этилган Hyundai Goal оф те Тоурнамент совринини қўлга киритди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Роттердамда туғилган 23 ёшли ҳимоячи ушбу нуфузли мукофот учун курашда дунёнинг энг юлдузли футболчилари, жумладан Лионель Месси, Килиан Мбаппе ва Хулиан Альварес каби номзодларни ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Мундиалнинг 1/64 финал босқичида содир бўлган бу воқеа глобал миқёсдаги футбол мухлисларининг эътиборини тортди.

Тарихий гол ва индивидуал маҳорат

Маямида ўтган баҳсда Каберде ороллари терма жамоаси бўлажак финалчиларга қарши майдонга тушди. Сиднй Лопес Кабрал рақиб ярим ҳимоячиси Алексис Мак Аллистер устидан чиройли ҳаракат билан ўтиб кетиб, жарима майдончаси ташқарисидан тўпни дарвозанинг юқори бурчагига бураб йўллади. Эмилиано Мартинес эса бу зарбанинг йўлини тўса олмади.

Ҳимоячи позициясида ҳаракат қилувчи футболчининг бундай техник мураккабликдаги гол уриши мутахассисларни ҳам ҳайратда қолдирди. Ушбу эътироф орқали Лопес Кабрал ўз номини ЖЧ тарихидаги энг чиройли голлар муаллифлари бўлган Хамес Родригес, Бенжамин Павард ва Ришарлисон каби афсонавий ғолиблар қаторига қўшди.

Таъсирли лаҳзалар ва Марселььонинг эътирофи

Гол киритилгач стадиондаги ҳиссиётлар авжига чиқди ва футболчининг онаси ҳаяжондан ҳушини йўқотиб қўйди. Ушбу ҳолат 1998-йилги жаҳон чемпионатида Лилиан Тюрамнинг онаси бошидан кечирган воқеани ёдга солди. Хайриятки, онасига яқин атрофдагилар ўз вақтида ёрдам кўрсатишди.

Лопес Кабрал ўша вазиятни эслаб шундай деди: «Тўп юқори бурчакка кетаётганини кўриб, ўзимга ўзим: ‘Мен ҳозир нима қилдим?’ дедим. Бунга ишона олмадим. Ўйлаб ҳам ўтирмасдан югуриб кетгандим, кейин эса жаҳон чемпионатида ажойиб гол урганимни англадим».

Голларнинг сифати шунчалик юқори эдики, у ҳатто Реал Мадрид ва Бразилия афсонаси Марселььонинг ҳам эътиборини тортди. Кабралнинг кумири бўлган Марселььоёқшоҳ футболчига шахсан хабар юбориб, унинг голига овоз берганини тасдиқлади ва табриклади.

Сиднй Лопес КабралЛионель МессиКилиан МбаппеЖЧ-2026Футбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голСуперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги голБугун, 22:46ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Бугун, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиБугун, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Бугун, 22:11Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Бугун, 21:19Реал Мадрид Родрини трансфер қилиш имкониятига ижобий қарай бошладиРеал Мадрид Родрини трансфер қилиш имкониятига ижобий қарай бошладиБугун, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди