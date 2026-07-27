Geely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошлади
Geely холдингига қарашли Као Као компанияси ўзининг флагман кроссовери Zeekr 9X негизида яратилган янги автоном роботаксиларни синовдан ўтказа бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур синов жараёнлари Geely бош қарашбатгоҳи жойлашган Хитойнинг Ханчжоу шаҳридаги туманлардан бирида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Агар синовлар ўз самарадорлигини тўлиқ тасдиқласа, компания мазкур хизматни тижорат даражасига олиб чиқишни ва келгусида ҳайдовчисиз автомобиллар паркини сезиларли даражада кенгайтиришни режалаштирган. Ушбу қадам автомобилсозлик бозорида автоном транспорт технологияларини оммавий жорий этиш йўлидаги муҳим босқичлардан бирига айланмоқда.
Автоном бошқарув стандартлари ва флагман имкониятлариЭслатиб ўтамиз, Zeekr 9X модели ўз вақтида интерери Хитойнинг автоном ҳайдаш бўйича L3 даражасидаги миллий стандартига тўлиқ мос келадиган тарихдаги илк автомобилга айланган эди. Бу эса унинг Geely холдинги учун ҳайдовчисиз транспорт технологияларини ривожлантиришдаги энг асосий платформалардан бирига айланишини таъминлади.
Zeekr 9X — бу 2025 йилда ишлаб чиқаришга киритилган, Хитойнинг машҳур Zeekr премиум-брендига тегишли бўлган флагман тўлқинли тўлқин ўлчамли гибрид йўлтанламасидир. Автомобил ўзида улкан қувватни, илғор технологияларни ва ҳашаматли катта СУВ концепциясини мужассам этган.
Као Као компаниясининг бошқа лойиҳалариҲозирги кунда Као Као фақатгина Zeekr 9X асосидаги роботаксилар билан чекланиб қолмай, балки бошқа истиқболли автоном транспорт лойиҳаларини ҳам жадал ривожлантириб бормоқда.
- Махсус мўлжалланган Эва Каб такси хизмати
- Юкларни ташишга мўлжалланган тижорий Робо Ван ҳайдовчисиз автомобили
…