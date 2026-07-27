Geely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошлади

·14·Авто
Geely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошлади

Geely холдингига қарашли Као Као компанияси ўзининг флагман кроссовери Zeekr 9X негизида яратилган янги автоном роботаксиларни синовдан ўтказа бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур синов жараёнлари Geely бош қарашбатгоҳи жойлашган Хитойнинг Ханчжоу шаҳридаги туманлардан бирида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Агар синовлар ўз самарадорлигини тўлиқ тасдиқласа, компания мазкур хизматни тижорат даражасига олиб чиқишни ва келгусида ҳайдовчисиз автомобиллар паркини сезиларли даражада кенгайтиришни режалаштирган. Ушбу қадам автомобилсозлик бозорида автоном транспорт технологияларини оммавий жорий этиш йўлидаги муҳим босқичлардан бирига айланмоқда.

Автоном бошқарув стандартлари ва флагман имкониятлари

Эслатиб ўтамиз, Zeekr 9X модели ўз вақтида интерери Хитойнинг автоном ҳайдаш бўйича L3 даражасидаги миллий стандартига тўлиқ мос келадиган тарихдаги илк автомобилга айланган эди. Бу эса унинг Geely холдинги учун ҳайдовчисиз транспорт технологияларини ривожлантиришдаги энг асосий платформалардан бирига айланишини таъминлади.

Zeekr 9X — бу 2025 йилда ишлаб чиқаришга киритилган, Хитойнинг машҳур Zeekr премиум-брендига тегишли бўлган флагман тўлқинли тўлқин ўлчамли гибрид йўлтанламасидир. Автомобил ўзида улкан қувватни, илғор технологияларни ва ҳашаматли катта СУВ концепциясини мужассам этган.

Као Као компаниясининг бошқа лойиҳалари

Ҳозирги кунда Као Као фақатгина Zeekr 9X асосидаги роботаксилар билан чекланиб қолмай, балки бошқа истиқболли автоном транспорт лойиҳаларини ҳам жадал ривожлантириб бормоқда.

  • Махсус мўлжалланган Эва Каб такси хизмати
  • Юкларни ташишга мўлжалланган тижорий Робо Ван ҳайдовчисиз автомобили
Мутахассисларнинг фикрича, бундай технологияларнинг кенг қамровли синовдан ўтказилиши келажакда йўловчи ташиш ва логистика бозорини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. Tesla каби етакчи глобал брендларда ҳам бу каби флагман даражадаги гибрид роботакси ечимлари ҳозирча мавжуд эмаслиги Хитой компаниясининг мазкур сегментдаги устунлигини янада яққол кўрсатиб турибди.

Zeekr 9XGeelyРоботаксиАвтоном транспортХитой автомобиллари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Avito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширдиAvito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширдиБугун, 18:54Афсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқдаАфсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқдаБугун, 17:21БелкаКар каршерингида иккинчи ҳайдовчини қўшиш имконияти пайдо бўлдиБелкаКар каршерингида иккинчи ҳайдовчини қўшиш имконияти пайдо бўлдиБугун, 16:52Фестивал оф те Унехсептионал: ноодатий автомобиллар намойишиФестивал оф те Унехсептионал: ноодатий автомобиллар намойишиБугун, 16:28Mercedes-AMG A45 С хетчбеки охирги Финал Эдитион версияси билан тарихга кирадиMercedes-AMG A45 С хетчбеки охирги Финал Эдитион версияси билан тарихга кирадиБугун, 15:27Компания автомобиллари орасида электромобиллар улуши 80 фоиздан ошдиКомпания автомобиллари орасида электромобиллар улуши 80 фоиздан ошдиБугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан