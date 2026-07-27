Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилди

·0·Техно
Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилди

Ядро энергетикаси соҳасида фаолият юритувчи Антарес стартупи АҚШ ҳарбий базалари учун кичик реакторни қуриш мақсадида 470 миллион доллар сармоя йиғгани маълум бўлди. Ixbt.com ва бошқа технология нашрларининг ёзишича, Сериес К раундидаги молиялаштириш жараёни Paradigm ҳамда Каффеинатед Капитал бошчилигида ўтган бўлиб, унга Индустриоус Вентурес, Point72 Вентурес ва Шине Капитал каби компаниялар ҳам ўз ҳиссасини қўшган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур молиялаштириш раунди 370 миллион долларлик акция капитали ва 100 миллион долларлик қарз маблағларини ўз ичига олади. Антарес компанияси 100 киловатдан 1 мегаваттгача электр энергияси ишлаб чиқариш қувватига эга бўлган кичик модул реакторини (SMR) ишлаб чиқмоқда. Бундай қурилманинг қуввати 750 тагача хонадонни электр билан таъминлашга етарли ҳисобланади.

Технологик хусусиятлар ва хавфсизлик

Кўплаб замонавий ядро стартуплари сингари, Антарес реактори ҳам уранни углерод ва керамика қобиғига ўровчи ТРИСО ёқилғисидан фойдаланади. Ушбу ёқилғи тури анъанавий ядро ёқилғисига нисбатан хавфсизроқ муқобил сифатида илгари суриб келинмоқда. Билярд тўпи катталигидаги ТРИСО шарларини гелий гази ёки эритилган тузлар ёрдамида совутиш мумкин.

Ушбу қоплама реактор ҳаддан ташқари қизиб кетганда ёқилғи эриб кетишининг олдини олиш учун мўлжалланган. Антарес компаниясининг Марк-0 деб номланган намойиш реактори жорий йилнинг 4-июн куни Айдахо миллий лабораториясида муҳим босқичга эришди. Компания Pentagonнинг ҳарбий объектлар учун илғор ядро энергетикаси дастурининг учта финалчисидан бири ҳисобланади.

Саноатдаги ўсиш тенденциялари ва қийинчиликлар

Сўнгги пайтларда сунъий интеллект маълумотлар марказларининг жадал қурилиши ва иқтисодиётнинг электрификацияси туфайли электр энергиясига талаб кескин ошди. Натижада инвесторлар ядро энергетикасига, хусусан, бўлиниш технологияларига катта қизиқиш билдирмоқда. Апрел ойида Х-энергй IPO орқали 1 миллиард доллар йиғган бўлса, Радиант Энергй, Стандард Нуклеар ва Ласт Энергй каби стартуплар ҳам салмоқли маблағларга эга чиқди.

Бироқ, инвесторларнинг юқори қизиқишига қарамамай, илғор ядро стартуплари тижоратлаштириш йўлида қатор тўқнашувларга дуч келмоқда. АҚШда етказиб бериш занжирининг етарли даражада ривожланмагани ва ишлаб чиқаришни кенгайтиришдаги муаммолар шулар жумласидандир. Кўплаб SMR стартуплари оммавий ишлаб чиқариш харажатларни сезиларли даражада камайтиришини даъво қилса-да, бу жараён камида ўн йилни талаб қилади ва ҳозирча бирорта стартуп ҳам бу босқичга етиб келгани йўқ.

Энергетика технологиялари нархини таҳлил қилувчи Лазард маълумотларига кўра, янги SMR реакторларининг ҳар бир мегаватт-соати тахминан 214 долларга тушиши кутилмоқда. Бу нарх уларни энг қиммат газ турбиналаридан ташқари бошқа барча янги электр станцияларига қараганда қимматроқ қилади. Шунга қарамай, Антарес ўзининг биринчи электр энергияси ишлаб чиқарувчи реакторини келаси йили ишга туширишни ва 2028-йилда АҚШ ҳарбий объектларига жойлаштиришни режалаштирмоқда.

АнтаресЯдро энергиясиSMRИнвестицияҲарбий база
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариOpenAI модели Hugging Face тизимини бузиб кирди: хавфсизлик ва назорат баҳслариБугун, 22:30Threads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинThreads фойдаланувчилари энди Meta AI билан шахсий хабарларда мулоқот қилиши мумкинБугун, 21:51Маълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаМаълумотлар марказлари энергетика тармоғи учун янги синовга айланмоқдаБугун, 21:50Аэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиАэромакс вертикал учувчи янги дронни тақдим этдиБугун, 21:28Google қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаGoogle қидирувида сунъий интеллект асосий форматга айланмоқдаБугун, 20:52Starship космосдан илк бор суратга олинди: кема сувда сузишда давом этмоқдаStarship космосдан илк бор суратга олинди: кема сувда сузишда давом этмоқдаБугун, 20:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб