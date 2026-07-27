Антарес ҳарбий базалар учун кичик ядро реакторлари қуришга 470 миллион доллар жалб қилди
Ядро энергетикаси соҳасида фаолият юритувчи Антарес стартупи АҚШ ҳарбий базалари учун кичик реакторни қуриш мақсадида 470 миллион доллар сармоя йиғгани маълум бўлди. Ixbt.com ва бошқа технология нашрларининг ёзишича, Сериес К раундидаги молиялаштириш жараёни Paradigm ҳамда Каффеинатед Капитал бошчилигида ўтган бўлиб, унга Индустриоус Вентурес, Point72 Вентурес ва Шине Капитал каби компаниялар ҳам ўз ҳиссасини қўшган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур молиялаштириш раунди 370 миллион долларлик акция капитали ва 100 миллион долларлик қарз маблағларини ўз ичига олади. Антарес компанияси 100 киловатдан 1 мегаваттгача электр энергияси ишлаб чиқариш қувватига эга бўлган кичик модул реакторини (SMR) ишлаб чиқмоқда. Бундай қурилманинг қуввати 750 тагача хонадонни электр билан таъминлашга етарли ҳисобланади.
Технологик хусусиятлар ва хавфсизликКўплаб замонавий ядро стартуплари сингари, Антарес реактори ҳам уранни углерод ва керамика қобиғига ўровчи ТРИСО ёқилғисидан фойдаланади. Ушбу ёқилғи тури анъанавий ядро ёқилғисига нисбатан хавфсизроқ муқобил сифатида илгари суриб келинмоқда. Билярд тўпи катталигидаги ТРИСО шарларини гелий гази ёки эритилган тузлар ёрдамида совутиш мумкин.
Ушбу қоплама реактор ҳаддан ташқари қизиб кетганда ёқилғи эриб кетишининг олдини олиш учун мўлжалланган. Антарес компаниясининг Марк-0 деб номланган намойиш реактори жорий йилнинг 4-июн куни Айдахо миллий лабораториясида муҳим босқичга эришди. Компания Pentagonнинг ҳарбий объектлар учун илғор ядро энергетикаси дастурининг учта финалчисидан бири ҳисобланади.
Саноатдаги ўсиш тенденциялари ва қийинчиликларСўнгги пайтларда сунъий интеллект маълумотлар марказларининг жадал қурилиши ва иқтисодиётнинг электрификацияси туфайли электр энергиясига талаб кескин ошди. Натижада инвесторлар ядро энергетикасига, хусусан, бўлиниш технологияларига катта қизиқиш билдирмоқда. Апрел ойида Х-энергй IPO орқали 1 миллиард доллар йиғган бўлса, Радиант Энергй, Стандард Нуклеар ва Ласт Энергй каби стартуплар ҳам салмоқли маблағларга эга чиқди.
Бироқ, инвесторларнинг юқори қизиқишига қарамамай, илғор ядро стартуплари тижоратлаштириш йўлида қатор тўқнашувларга дуч келмоқда. АҚШда етказиб бериш занжирининг етарли даражада ривожланмагани ва ишлаб чиқаришни кенгайтиришдаги муаммолар шулар жумласидандир. Кўплаб SMR стартуплари оммавий ишлаб чиқариш харажатларни сезиларли даражада камайтиришини даъво қилса-да, бу жараён камида ўн йилни талаб қилади ва ҳозирча бирорта стартуп ҳам бу босқичга етиб келгани йўқ.
Энергетика технологиялари нархини таҳлил қилувчи Лазард маълумотларига кўра, янги SMR реакторларининг ҳар бир мегаватт-соати тахминан 214 долларга тушиши кутилмоқда. Бу нарх уларни энг қиммат газ турбиналаридан ташқари бошқа барча янги электр станцияларига қараганда қимматроқ қилади. Шунга қарамай, Антарес ўзининг биринчи электр энергияси ишлаб чиқарувчи реакторини келаси йили ишга туширишни ва 2028-йилда АҚШ ҳарбий объектларига жойлаштиришни режалаштирмоқда.
…