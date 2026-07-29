Apple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етди

·29·Техно
Apple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етди

АҚШнинг технология гиганти Apple тарихда иккинчи компания бўлиб, унинг бозор капиталлашуви савдо вақтида 5 триллион долларлик муҳим тарихий чегарадан ошди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу кўрсаткич компания учун глобал молиявий бозорларда янги босқични очиб берди ва унинг технологик сектордаги устунлигини яна бир бор тасдиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жорий йилнинг 28-июль куни савдолар очилишида Apple акциялари нархи кескин кўтарилиб, ҳар бир акция учун 342,89 долларни ташкил қилди. Айнан шу қимматлашув эвазига компаниянинг умумий қиймати илк бор 5 триллион доллардан ошиб кетди. Бироқ, молия бозоридаги табиий тебранишлар фонида кейинчалик котировкалар бироз тузатилди ва умумий капиталлашув тахминан 4,94 триллион долларга тушди.

Глобал технология бозоридаги рақобат

Эслатиб ўтамиз, тарихдаги илк триллионлаб долларлик рекордларни янгилаб келаётган сунъий интеллект ва чиплар ишлаб чиқарувчи етакчи NVIDIA компанияси бундан аввалроқ мазкур маррага етган биринчи корпорация бўлган эди. NVIDIA'нинг 5 триллион долларлик бозор қиймати илк бор 2025-йилнинг октябрь ойида қайд этилган бўлиб, бу технология оламида янги давр бошланганидан далолат берганди.

Ҳозирги вақтдаги сўнгги маълумотларга кўра, NVIDIA'нинг бозор қиймати тахминан 4,75 триллион долларни ташкил қилмоқда. Шу тариқа, Apple ва NVIDIA жаҳон молия бозорида энг қиммат компаниялар сифатида бир-бири билан яқин рақобат олиб бормоқда ва глобал иқтисодиётнинг асосий драйверларига айланмоқда.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай йирик кўрсаткичларга эришишда замонавий технологияларга бўлган глобал талаб, хусусан, истеъмолчи электроникаси ва инновацион ечимлар муҳим рол ўйнамоқда. Apple компаниясининг барқарор молиявий ўсиши унинг акциядорлари ва инвесторлари учун ижобий сигнал бўлиб хизмат қилмоқда.

Гарчи савдолар якунида умумий қиймат 5 триллион доллардан бироз пастга тушган бўлса-да, бу натижа корпорациянинг глобал миқёсдаги иқтисодий қудрати ва барқарорлигини кўрсатади. Келгусида технология бозорида етакчилик учун кураш янада қизғин давом этиши кутилмоқда.

AppleNvidiaБозор капиталлашувиТехнологияАкция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаКикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаБугун, 04:56Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиBlack Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиБугун, 04:24Oppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватOppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватБугун, 03:55Хитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиХитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказдиБугун, 02:55ҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиБугун, 02:28Киберхавфсизлик стартапи Спур 200 миллион доллар инвестиция жалб қилдиКиберхавфсизлик стартапи Спур 200 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 02:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб