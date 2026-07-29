Apple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етди
АҚШнинг технология гиганти Apple тарихда иккинчи компания бўлиб, унинг бозор капиталлашуви савдо вақтида 5 триллион долларлик муҳим тарихий чегарадан ошди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу кўрсаткич компания учун глобал молиявий бозорларда янги босқични очиб берди ва унинг технологик сектордаги устунлигини яна бир бор тасдиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жорий йилнинг 28-июль куни савдолар очилишида Apple акциялари нархи кескин кўтарилиб, ҳар бир акция учун 342,89 долларни ташкил қилди. Айнан шу қимматлашув эвазига компаниянинг умумий қиймати илк бор 5 триллион доллардан ошиб кетди. Бироқ, молия бозоридаги табиий тебранишлар фонида кейинчалик котировкалар бироз тузатилди ва умумий капиталлашув тахминан 4,94 триллион долларга тушди.
Глобал технология бозоридаги рақобатЭслатиб ўтамиз, тарихдаги илк триллионлаб долларлик рекордларни янгилаб келаётган сунъий интеллект ва чиплар ишлаб чиқарувчи етакчи NVIDIA компанияси бундан аввалроқ мазкур маррага етган биринчи корпорация бўлган эди. NVIDIA'нинг 5 триллион долларлик бозор қиймати илк бор 2025-йилнинг октябрь ойида қайд этилган бўлиб, бу технология оламида янги давр бошланганидан далолат берганди.
Ҳозирги вақтдаги сўнгги маълумотларга кўра, NVIDIA'нинг бозор қиймати тахминан 4,75 триллион долларни ташкил қилмоқда. Шу тариқа, Apple ва NVIDIA жаҳон молия бозорида энг қиммат компаниялар сифатида бир-бири билан яқин рақобат олиб бормоқда ва глобал иқтисодиётнинг асосий драйверларига айланмоқда.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай йирик кўрсаткичларга эришишда замонавий технологияларга бўлган глобал талаб, хусусан, истеъмолчи электроникаси ва инновацион ечимлар муҳим рол ўйнамоқда. Apple компаниясининг барқарор молиявий ўсиши унинг акциядорлари ва инвесторлари учун ижобий сигнал бўлиб хизмат қилмоқда.
Гарчи савдолар якунида умумий қиймат 5 триллион доллардан бироз пастга тушган бўлса-да, бу натижа корпорациянинг глобал миқёсдаги иқтисодий қудрати ва барқарорлигини кўрсатади. Келгусида технология бозорида етакчилик учун кураш янада қизғин давом этиши кутилмоқда.
…