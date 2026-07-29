Андреас Кристенсен Барселона сафида янги имкониятга эга

·25·Спорт
Андреас Кристенсен Барселона сафида янги имкониятга эга

Испаниянинг Барселона клуби Буюк Британиядаги мавсумолди ўқув-машғулот йиғинларини давом эттирмоқда. Бош мураббий Ханси Флик жамоанинг асосий ўйинчилари билан бир қаторда, германиялик мутахассис эътиборини қозонишга интилаётган Ла Масиянинг 17 нафаргача ёш битирувчиларини ҳам таркибга жалб этди. Ушбу дастлабки кунлардагидек эътибор марказида бўлган асосий номлардан бири Андреас Кристенсен бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sport нашрининг маълумотига кўра, даниялик футболчи жароҳатлар ва жамоадаги камроқ ўйин амалиёти билан ўтган бир ярим йилдан сўнг клуб билан шартномасини 2028-йилгача узайтирди. Эндиликда ҳимоячи ўз фаолиятини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин бўлган муҳим паллага дуч келмоқда. Айримлар буни ўзини кўрсатиш учун охирги имконият деб баҳолаётган бўлса, футболчининг ўзи буни янги бошланиш деб билмоқда.

Янги шартнома ва асосий мақсадлар

Клубнинг ўзига билдирган юксак ишончи ва янги битим ортидан Андреас Кристенсен ўзининг энг яхши спорт формасини тиклашни мақсад қилган. Унинг амбициялари шунчаки асосий таркибдаги ўрнини қайтариб олиш билангина чекланиб қолмай, балки Европанинг энг нуфузли совринлари учун курашишни ҳам ўз ичига олади.

Ўтган мавсумдаги жисмоний муаммолардан кейин футболчи учун доимий ўйин амалиётига эга бўлиш устувор вазифа ҳисобланади. Sport нашрига берган интервюсида ҳимоячи ўзининг жисмоний ҳолати ва тайёргарлик жараёни ҳақида гапириб ўтди.

Жисмоний ҳолат ва мураббий билан мулоқот

Андреас Кристенсеннинг таъкидлашича, жамоавий машғулотлар тобора юқори суръат ва кучланиш билан ўтмоқда, бироқ футболчилар айнан шу мақсад учун йиғилишган. Унинг сўзларига кўра, ҳозирги асосий вазифа – энг яхши жисмоний спорт формасига кириш ва мавсумни жароҳатларсиз якунлашдан иборат.

Бош мураббий Ханси Флик билан мавсумдаги роли борасида суҳбатлашганми ёки йўқлиги ҳақидаги саволга футболчи барча бир хил йўналишда ҳаракат қилаётганини тасдиқлади. Унинг асосий мақсади жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш, ўйинини яхшилаш ва ўзининг энг юқори даражасига қайтишдир.

БарселонаАндреас ЧристенсенХанси ФликЛа ЛигаSport
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийБугун, 03:40Андреас Кристенсен Барселона сафида ўз мавқеини тиклашга шайАндреас Кристенсен Барселона сафида ўз мавқеини тиклашга шайБугун, 00:30«Реал»дан йирик ғалаба: ушбу ўртоқлик баҳсида «Леганес» тор-мор этилди«Реал»дан йирик ғалаба: ушбу ўртоқлик баҳсида «Леганес» тор-мор этилдиБугун, 00:06Умарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиУмарали Раҳмоналиевнинг «Сабаҳ»и Чемпионлар лигасида кейинги босқичга чиқдиКеча, 23:30Неймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийНеймар фаолиятини якунлаши мумкин: учта эҳтимолий сценарийКеча, 23:12Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Суперлига: Водий дербисида жанговар дуранг ва Урганчдаги муҳим ғалаба!Кеча, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди