Андреас Кристенсен Барселона сафида янги имкониятга эга
Испаниянинг Барселона клуби Буюк Британиядаги мавсумолди ўқув-машғулот йиғинларини давом эттирмоқда. Бош мураббий Ханси Флик жамоанинг асосий ўйинчилари билан бир қаторда, германиялик мутахассис эътиборини қозонишга интилаётган Ла Масиянинг 17 нафаргача ёш битирувчиларини ҳам таркибга жалб этди. Ушбу дастлабки кунлардагидек эътибор марказида бўлган асосий номлардан бири Андреас Кристенсен бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sport нашрининг маълумотига кўра, даниялик футболчи жароҳатлар ва жамоадаги камроқ ўйин амалиёти билан ўтган бир ярим йилдан сўнг клуб билан шартномасини 2028-йилгача узайтирди. Эндиликда ҳимоячи ўз фаолиятини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин бўлган муҳим паллага дуч келмоқда. Айримлар буни ўзини кўрсатиш учун охирги имконият деб баҳолаётган бўлса, футболчининг ўзи буни янги бошланиш деб билмоқда.
Янги шартнома ва асосий мақсадларКлубнинг ўзига билдирган юксак ишончи ва янги битим ортидан Андреас Кристенсен ўзининг энг яхши спорт формасини тиклашни мақсад қилган. Унинг амбициялари шунчаки асосий таркибдаги ўрнини қайтариб олиш билангина чекланиб қолмай, балки Европанинг энг нуфузли совринлари учун курашишни ҳам ўз ичига олади.
Ўтган мавсумдаги жисмоний муаммолардан кейин футболчи учун доимий ўйин амалиётига эга бўлиш устувор вазифа ҳисобланади. Sport нашрига берган интервюсида ҳимоячи ўзининг жисмоний ҳолати ва тайёргарлик жараёни ҳақида гапириб ўтди.
Жисмоний ҳолат ва мураббий билан мулоқотАндреас Кристенсеннинг таъкидлашича, жамоавий машғулотлар тобора юқори суръат ва кучланиш билан ўтмоқда, бироқ футболчилар айнан шу мақсад учун йиғилишган. Унинг сўзларига кўра, ҳозирги асосий вазифа – энг яхши жисмоний спорт формасига кириш ва мавсумни жароҳатларсиз якунлашдан иборат.
Бош мураббий Ханси Флик билан мавсумдаги роли борасида суҳбатлашганми ёки йўқлиги ҳақидаги саволга футболчи барча бир хил йўналишда ҳаракат қилаётганини тасдиқлади. Унинг асосий мақсади жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш, ўйинини яхшилаш ва ўзининг энг юқори даражасига қайтишдир.
…