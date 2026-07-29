Хитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказди
Хитой космик аппаратлар учун мўлжалланган дунёдаги илк 400 вольтли электр таъминоти тизимининг орбитал синовларини муваффақиятли якунлади. Мазкур технология келгусида Ой ва Марсни ўзлаштириш бўйича кенг кўламли экспедициялар учун асосий энергетик пойдевор бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, синов мажмуаси Хитой космик технологиялар академияси (КАСТ) томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, Тианжоу-10 юк кемаси орқали орбитага етказилган. Тизим коинотда иккита муваффақиятли синов сериясидан ўтган ва барча кўрсаткичлар ҳисоб-китоб талабларига тўлиқ мос келган.
Янги ишланма энергия генераторлари ва аккумуляторлардан тортиб, уни бошқариш, тақсимлаш ҳамда узатишни ўз ичига олган тўлиқ комплексни ташкил этади. Мутахассислар ушбу технологик занжирни тўлиқ ўз назоратига олиб, хорижий технологияларга боғлиқликни бартараф этишга эришган.
Юқори кучланишнинг афзалликлариКосмик техника соҳаси мутахассиси Пан Чжиҳаонинг тушунтиришича, анъанавий 28V ва 100V қувват шиналаридан 400V тизимга ўтиш бир қатор муҳим устунликларни тақдим этади. Ўз навбатида, бу электр токи кучини сезиларли даражада камайтириб, кабел оғирлиги ва энергия йўқотишларини қисқартиради.
Шунингдек, карбид кремний (СиК) асосидаги компонентларнинг қўлланилиши энергия конвертацияси самарадорлигини оширади. Натижада бутун тизим ихчамроқ ҳамда енгилроқ кўринишга келиб, фойдали юк учун қўшимча жой бўшатилади ва меагаватт синфидаги ускуналар барқарор қувват билан таъминланади.
Келажакдаги Ой ва Марс дастурлариМазкур юқори вольтли архитектура келгусида энг йирик космик лойиҳалар учун таянч платформа вазифасини бажаради. Тизим электр двигателлари, бошқариладиган ой кемалари, қўниш модуллари ва оёхарлар, шунингдек, келгуси ой станцияси инфратузилмасини қувватлантиришга мўлжалланган.
Экспертларнинг таъкидлашича, ушбу технологиянинг синовдан ўтказилиши узоқ коинотда қувватли энергия тизимларини барпо этишдаги асосий чекловлардан бирини йўқ қилган. Бу эса келгусидаги чуқур космик экспедициялар учун мустаҳкам замин яратади.
…