Хитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказди

·32·Техно
Хитой коинотда 400 вольтли янги энергия тизимини муваффақиятли синовдан ўтказди

Хитой космик аппаратлар учун мўлжалланган дунёдаги илк 400 вольтли электр таъминоти тизимининг орбитал синовларини муваффақиятли якунлади. Мазкур технология келгусида Ой ва Марсни ўзлаштириш бўйича кенг кўламли экспедициялар учун асосий энергетик пойдевор бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, синов мажмуаси Хитой космик технологиялар академияси (КАСТ) томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, Тианжоу-10 юк кемаси орқали орбитага етказилган. Тизим коинотда иккита муваффақиятли синов сериясидан ўтган ва барча кўрсаткичлар ҳисоб-китоб талабларига тўлиқ мос келган.

Янги ишланма энергия генераторлари ва аккумуляторлардан тортиб, уни бошқариш, тақсимлаш ҳамда узатишни ўз ичига олган тўлиқ комплексни ташкил этади. Мутахассислар ушбу технологик занжирни тўлиқ ўз назоратига олиб, хорижий технологияларга боғлиқликни бартараф этишга эришган.

Юқори кучланишнинг афзалликлари

Космик техника соҳаси мутахассиси Пан Чжиҳаонинг тушунтиришича, анъанавий 28V ва 100V қувват шиналаридан 400V тизимга ўтиш бир қатор муҳим устунликларни тақдим этади. Ўз навбатида, бу электр токи кучини сезиларли даражада камайтириб, кабел оғирлиги ва энергия йўқотишларини қисқартиради.

Шунингдек, карбид кремний (СиК) асосидаги компонентларнинг қўлланилиши энергия конвертацияси самарадорлигини оширади. Натижада бутун тизим ихчамроқ ҳамда енгилроқ кўринишга келиб, фойдали юк учун қўшимча жой бўшатилади ва меагаватт синфидаги ускуналар барқарор қувват билан таъминланади.

Келажакдаги Ой ва Марс дастурлари

Мазкур юқори вольтли архитектура келгусида энг йирик космик лойиҳалар учун таянч платформа вазифасини бажаради. Тизим электр двигателлари, бошқариладиган ой кемалари, қўниш модуллари ва оёхарлар, шунингдек, келгуси ой станцияси инфратузилмасини қувватлантиришга мўлжалланган.

Экспертларнинг таъкидлашича, ушбу технологиянинг синовдан ўтказилиши узоқ коинотда қувватли энергия тизимларини барпо этишдаги асосий чекловлардан бирини йўқ қилган. Бу эса келгусидаги чуқур космик экспедициялар учун мустаҳкам замин яратади.

ХитойКоинотОй экспедициясиТехнологияКосмик энергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаКикшеринг янги даври: фойдаланувчилар самокатда нима учун қисқа қатновни танламоқдаБугун, 04:56Black Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиBlack Shark бренди смартфонлар бозорини бутунлай тарк этдиБугун, 04:24Oppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватOppo A7 Pro Max тақдим этилди: 10 000 мА·ч батарея ва 80 В қувватБугун, 03:55Apple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиApple компанияси бозор қиймати бўйича 5 триллион долларлик маррага етдиБугун, 03:26ҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиҲМД компанияси афсонавий Аша брендини янги бюджет қурилма билан қайтардиБугун, 02:28Киберхавфсизлик стартапи Спур 200 миллион доллар инвестиция жалб қилдиКиберхавфсизлик стартапи Спур 200 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 02:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб